LCL et la BEI nouent un partenariat à hauteur de 200 millions d’euros avec un objectif commun: soutenir les professionnels de santé (PLS) indépendants ou en petites et moyennes entreprises.

LCL, banque de référence des professionnels de santé, renforce son dispositif, qui s’appuie déjà sur l’expertise de sa filiale INTERFIMO, filiale LCL de financement des professions libérales, avec une enveloppe d’un montant de 200 millions d’euros dédiée aux besoins de financement de ses clients professionnels de santé et de la pharmacie.

Ce partenariat permettra concrètement d’accompagner le développement de l’activité des PLS, l’installation de nouveaux praticiens aussi bien dans les zones en tension que sur l’ensemble du territoire ainsi que leur regroupement au sein de maisons de santé.

Une attention toute particulière est portée aux professionnels de santé implantés ou s’implantant dans des régions et territoires frappés par la désertification médicale : 20% de l’enveloppe leur étant spécifiquement dédiés.

Le financement est proposé à taux bonifié et peut couvrir jusqu’à 100% des besoins exprimés par le professionnel de santé. Les emprunteurs devront respecter des engagements relatifs aux normes adoptées par la BEI en matière sociale et environnementale conformément à l’Accord de Paris, afin de maintenir les conditions du prêt.

Ce partenariat entre LCL et la BEI vient compléter la gamme d’offres à destination des PLS et confirme le positionnement de LCL comme partenaire historique et leader en ville des professionnels de santé et des pharmacies.

« En cohérence avec son engagement historique envers les professionnels de santé, LCL conforte, grâce à ce partenariat avec la BEI, son action pour accompagner les installations des PLS et leur développement. » déclare Yann LHUISSIER, membre du Comité exécutif en charge des Marchés spécialisés.

« La Banque européenne d’investissement se félicite d’accompagner LCL dans son soutien financier aux professionnels de santé et de la pharmacie. » souligne Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Il s’agit d’un secteur prioritaire pour l’Europe, essentiel au bien-être de ses citoyens et le rôle de la banque publique de l’Union européenne est d’y contribuer aux côtés de ceux qui investissent pour améliorer notre système de santé en répondant aux besoins de ses professionnels ».

Informations générales

A propos de la BEI

La BEI s’emploie à placer l’UE aux avant-postes de la prochaine vague d’innovations, notamment dans le secteur de la santé. Banque du climat de l’Union Européenne, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fond des investissements dans la transition verte vers un modèle de croissance plus sobre en carbone et durable.

A propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’un urbain sur sept, d’une ETI sur deux et d’une PME sur trois. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de "banque en continu", combinant humain et digital avec 1 600 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli "LCL Mes Comptes". LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 300 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, dont 214 000 clients Banque privée, 370 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels.