La banque de l’UE financera les investissements de Prosegur dans l’innovation, la transformation numérique et la durabilité jusqu’en 2023.

Le financement renforcera des programmes de transformation numérique et d’innovation prévoyant des développements dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’internet des objets et l’automatisation des processus.

La transformation numérique et l’innovation seront des vecteurs essentiels pour accélérer la croissance de l’entreprise. Prosegur estime que d’ici à 2023 les nouveaux produits issus de ses initiatives d’innovation représenteront plus de 35 % de son chiffre d’affaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’apprête à soutenir Prosegur, entreprise espagnole cheffe de file du secteur de la sécurité dans le monde, à l’aide d’un montant de 57,5 millions d’EUR qui financera sa transformation numérique. L’appui de la BEI permettra à l’entreprise de développer la plateforme GenzAI pour créer de nouveaux services basés sur diverses technologies comme l’intelligence artificielle, l’automatisation des processus, l’internet des objets ou la chaîne de blocs. La sécurité des entreprises et des particuliers, la cybersécurité, le traitement et le transport de fonds et de valeurs, ou encore l’externalisation des processus bénéficieront de ces applications.

Par son plan de transformation numérique et d’innovation, Prosegur vise à améliorer continuellement ses processus, à rationaliser ses opérations et à se doter de la flexibilité nécessaire à l’exercice de ses activités dans l’environnement actuel. À cette fin, l’entreprise déploie des infrastructures techniques permettant de soutenir son modèle d’activité et de mettre en œuvre sa stratégie d’innovation en vue de développer les solutions et services qui sont la clé de son avenir.

Le plan d’investissement de l’entreprise envisage des solutions durables pour améliorer l’efficacité énergétique de ses installations, conformément à son plan directeur en matière de durabilité. L’accord favorisera également la collaboration avec des jeunes pousses, que Prosegur invitera à participer à son programme d’innovation, encourageant ainsi les initiatives entrepreneuriales et soutenant des entreprises pionnières.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « À la BEI, nous sommes très fiers de soutenir le travail novateur de Prosegur, un chef de file du secteur de la sécurité dans le monde. Nous devons investir dans les capacités fondamentales de l’Europe. Les investissements dans les technologies innovantes et la transformation numérique constituent des priorités pour la BEI. »

Javier Cabrerizo, directeur exécutif chez Prosegur, a souligné « l’importance du soutien de la BEI à Prosegur et à ses projets de transformation et d’innovation. En déployant ces initiatives, nous montrons notre volonté de rester à l’avant-garde de notre secteur. Nous avons pour objectif de fournir à nos clients les services les plus innovants qui rendront le monde plus sûr. »

Informations générales :

À propos de la Banque européenne d’investissement

Intervenant dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets en faveur du climat.

En 2020, la Banque européenne d’investissement a aidé les petites entreprises, les jeunes pousses et d’autres sociétés, sans oublier le secteur public, à faire avancer la transformation numérique et l’innovation dans l’Union européenne et au-delà, grâce à des financements qui contribuent à promouvoir des modèles économiques fondés sur les nouvelles technologies.

À propos de Prosegur

Prosegur est un chef de file du secteur de la sécurité privée dans le monde. Via ses différentes lignes d’activité — Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, Prosegur AVOS et Cipher (cybersécurité) —, la société fournit aux particuliers et aux entreprises des services de sécurité sur lesquels ils peuvent compter et en utilisant les solutions les plus avancées du marché. Présente à travers le monde, elle compte à ce jour une équipe de plus de 150 000 collaborateurs. Cotée sur les bourses espagnoles sous le code PSG, Prosegur a enregistré un chiffre d’affaires de 3,463 milliards d’EUR en 2020.

Sous la houlette de la Fondation Prosegur, les initiatives sociales de la société se concentrent sur quatre piliers : l’éducation, l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentales, le bénévolat d’entreprise et la promotion culturelle. Prosegur a également intégré les 17 objectifs de développement durable des Nations unies dans sa stratégie et œuvre activement à la réalisation des dix objectifs les plus pertinents dans le cadre de ses activités, où elle peut exercer un impact positif.