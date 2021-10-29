En association avec sept autres banques multilatérales de développement (BMD), la Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage en faveur d’une transition juste qui aide les pays et d’autres clients à évoluer vers des économies à zéro émission nette.

Les BMD ont publié ce jour une déclaration commune soulignant leur engagement à l’égard de cinq principes de haut niveau pour une transition juste. Le document précise que les BMD aideront les pays et d’autres clients à renoncer à l’utilisation de combustibles fossiles et à évoluer vers des économies à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilientes face aux changements climatiques, d’une manière qui permette de partager les coûts et les avantages de cette évolution, tout en soutenant et protégeant les communautés, les secteurs économiques et les travailleurs.

Les BMD collaboreront avec des banques de développement nationales et d’autres institutions financières afin d’élaborer des stratégies financières et politiques favorisant une transition juste qui promeut la diversification et l’inclusion économiques.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé des opérations à l’appui d’une transition juste : « Pour atteindre les objectifs climatiques de l’accord de Paris, nous devons nous tourner vers une économie verte et ouvrir les perspectives qui feront que personne ne sera laissé de côté. Ce partenariat entre la BEI et d’autres banques multilatérales de développement se fonde sur des principes communs pour financer une transition juste. Nous travaillons actuellement à une proposition pour une transition juste dans le cadre de notre Feuille de route de la banque du climat, qui montrera comment nos prêts, nos instruments financiers, mais aussi notre assistance technique et nos services de conseil, peuvent contribuer à un avenir vert pour tous et toutes, en particulier dans les régions et au bénéfice des communautés qui ont le plus long chemin à parcourir. »

La nécessité d’une transition juste est inscrite dans le préambule de l’accord de Paris, qui cite les « impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national ». Ces impératifs sont au cœur du travail dans le domaine du climat mené par les BMD dans le cadre de leur collaboration visant à aligner leurs activités sur les objectifs à long terme de l’accord de Paris.

Les cinq principes sont les suivants : faire avancer la réalisation des objectifs climatiques tout en favorisant les résultats socioéconomiques et les progrès vis-à-vis des objectifs de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable ; encourager l’abandon d’activités économiques fortement émettrices de gaz à effet de serre, au moyen d’activités de financement, d’élaboration de politiques et de conseils, et de partage des connaissances ; mobiliser les financements publics et privés et renforcer la coordination ; soutenir les travailleurs et les collectivités touchés afin d’atténuer les répercussions négatives et d’ouvrir des perspectives ; et assurer la planification, la mise en œuvre et le suivi transparents et inclusifs de programmes de transition juste qui prévoient la participation des acteurs concernés et des groupes touchés.

Le mécanisme pour une transition juste de l’Union européenne fait partie intégrante du pacte vert pour l’Europe. Il soutient un large éventail d’investissements contribuant à remédier aux incidences en matière sociale, économique, environnementale et d’emploi dans les régions les plus touchées par la transition vers la neutralité carbone. À l’intérieur de l’UE, le Groupe BEI soutiendra tous les piliers du mécanisme pour une transition juste. À l’extérieur de l’UE, la BEI soutiendra une transition juste dans le contexte de l’action pour le climat et du développement social, en définissant son approche en collaboration avec les autres BMD.

La BEI à la COP 26

La BEI aura un pavillon dans le Hall 4 du Scottish Event Campus à Glasgow et organisera une série d’événements parallèles sur de nombreux sujets. Le programme complet est disponible ici.

Informations générales

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Le Groupe BEI a récemment adopté sa Feuille de route dans son rôle de banque du climat en vue de réaliser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale de 2021 à 2030, et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.