Bank of Kigali et KCB Bank Rwanda octroieront de nouvelles lignes de crédit aux entreprises rwandaises grâce au financement de la BEI.

Premier financement régional au titre du mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est de la BEI.

Au moins 30 % des financements cibleront l’autonomisation économique des femmes.

L’État rwandais et la BEI concluent la dernière étape du financement, à hauteur de 23 millions d’EUR, du projet de laboratoire national d’orientation médicale.

De nouveaux investissements mis en œuvre par des entreprises rwandaises comptant parmi les plus pénalisées par la pandémie de COVID-19 seront appuyés par 95 millions d’EUR de nouveaux financements soutenus par la Banque européenne d’investissement (BEI). Les fonds seront gérés par Bank of Kigali et KCB Bank Rwanda.

Uzziel Ndagijimana, ministre rwandais des finances et de la planification économique, s’est félicité de la dernière intervention en date de la BEI en faveur du secteur privé rwandais et du lancement dans le pays de son mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est, doté d’une enveloppe de 175 millions d’EUR. Le Rwanda est le premier pays d’Afrique de l’Est à profiter de ce nouveau programme de financement rationalisé par lequel seront mis à disposition des financements à long terme en francs rwandais et en dollars américains.

« La pandémie de COVID-19 a perturbé les entreprises rwandaises, ce qui a donné lieu à des répercussions économiques négatives sur notre pays. Le partenariat de la Banque européenne d’investissement avec Bank of Kigali et KCB Bank Rwanda permettra aux entreprises de continuer à investir. Plus spécifiquement, un soutien ciblé viendra également améliorer l’accès au financement pour les entreprises qui contribuent à l’autonomisation économique des femmes et des filles. Je félicite tous ceux qui ont permis au Rwanda d’être le premier pays à bénéficier du mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est mis en place par la BEI. Je salue également le soutien apporté par la BEI dans le contexte de la réaction au COVID-19 en concourant au projet de laboratoire national d’orientation médicale, qui complétera d’autres investissements que l’État et la Banque européenne d’investissement mettent en œuvre conjointement dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement », a déclaré Uzziel Ndagijimana.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Banque européenne d’investissement pour financer des entreprises rwandaises qui ont été pénalisées par la pandémie, en particulier des entreprises dirigées par des femmes. Les fonds fournis permettront à nos clients de se maintenir à flot et de ne pas interrompre leur progression, même après la crise du COVID-19. Ce dispositif complète clairement les efforts déployés par l’État rwandais et Bank of Kigali pour stimuler le redressement économique du pays », a déclaré Diane Karusisi, présidente-directrice générale de Bank of Kigali.

George Odhiambo, directeur général de KCB Bank Rwanda, a commenté l’opération en ces termes : « Nous sommes heureux de participer à ce partenariat avec la Banque européenne d’investissement. Nous pensons qu’il convient de donner des moyens d’action aux entreprises locales en leur proposant de multiples options de financement ciblant diverses initiatives de croissance sectorielle. Ces deux dernières années, bon nombre d’entreprises et de ménages ont été durement touchés par le COVID-19. Il s’agit donc d’une convergence opportune de fonds qui, in fine, auront pour but de bénéficier à des entrepreneuses, dont beaucoup constituent l’épine dorsale de notre société. »

En outre, dans le cadre de la réaction au COVID-19, la BEI a signé un accord de projet avec Rwanda Biomedical Centre (RBC) pour achever la dernière étape du contrat de financement d’un montant de 22 millions d’EUR à l’appui du projet de laboratoire national d’orientation médicale, conclu entre la BEI et l’État rwandais, par l’intermédiaire du ministère des finances et de la planification économique. Le projet sera également cofinancé par l’Union européenne, qui apportera une contribution de 5,1 millions d’EUR, l’Organisation mondiale de la santé comptant parmi les partenaires de mise en œuvre.

« Le lancement de nouveaux investissements par Rwanda Biomedical Centre transformera les travaux de diagnostic, de surveillance et de recherche au laboratoire national de santé. Le concours de 27 millions d’EUR de l’Équipe Europe mis à disposition par la BEI au titre de son intervention rationalisée à l’appui de la résilience face au COVID-19 en Afrique et par l’Union européenne permettra de mieux protéger les Rwandais contre les maladies et les futures épidémies », a déclaré Daniel Ngamije, ministre rwandais de la santé.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Banque européenne d’investissement collabore avec des banques et des institutions financières de premier plan en Afrique pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à investir, préserver l’emploi et exploiter de nouvelles possibilités commerciales. Les 95 millions d’EUR mobilisés par le financement de la BEI en faveur de Bank of Kigali et de KCB Bank Rwanda convenu ce jour contribueront à renforcer la résilience économique au Rwanda et comprennent des financements ciblés en faveur des entrepreneuses et des entreprises qui accélèrent l’autonomisation économique des femmes », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« L’Équipe Europe a à cœur de soutenir les investissements du secteur privé au Rwanda et en Afrique. Les nouvelles lignes de crédit gérées par Bank of Kigali et KCB Bank Rwanda permettront de faire en sorte que le dynamisme des entrepreneurs rwandais survive aux défis liés à la crise sanitaire et contribueront à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes », a déclaré Nicola Bellomo, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne au Rwanda.

Le Rwanda bénéficie du premier financement au titre du dispositif régional de la BEI en faveur de la résilience économique

Les accords de financement conclus avec Bank of Kigali et KCB Bank Rwanda permettront aux entrepreneurs et aux entreprises de tout le Rwanda d’accéder à un total de 95 millions d’EUR de nouveaux financements disponibles au titre du mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est de la BEI.

Dans le cadre de cet accord, Bank of Kigali recevra 40 millions d’EUR et contribuera au programme également à hauteur de 40 millions d’EUR. KCB recevra 15 millions d’EUR, ce qui portera à 95 millions d’EUR le total des financements soutenus par la BEI. Ce programme de financement rationalisé contribuera à la création d’emplois et soutiendra les entreprises des secteurs les plus touchés par les difficultés liées au COVID-19.

30 % des nouveaux financements destinés à soutenir l’autonomisation économique des femmes

Les entreprises dirigées par des femmes et les entreprises qui contribuent à l’égalité femmes-hommes bénéficieront d’un meilleur accès au financement puisque 30 % du total du produit des deux nouvelles lignes de crédit les cibleront. L’affection des fonds aux entreprises qui soutiennent l’autonomisation économique des femmes se fera selon les critères SheInvest de la BEI et les critères du Défi 2X.

La BEI intervient au Rwanda depuis 1977 et a consacré plus de 206 millions d’EUR à des investissements privés et publics dans l’ensemble du pays.