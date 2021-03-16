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RWANDA COVID 19 HEALTH RESILIENCE

Signature(s)

Montant (.*)
25 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Rwanda : 25 500 000 €
Santé : 25 500 000 €
Date(s) de signature
21/06/2023 : 3 500 000 €
29/09/2021 : 22 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 3 500 000 € fourni par AFRICA INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 29/09/2021
20200788
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RWANDA COVID 19 HEALTH RESILIENCE
RWANDA BIOMEDICAL CENTRE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 26 million
EUR 27 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project will finance the reconstruction of the Rwanda Biomedical Centre (the Medical Technology Unit, the National Centre for Blood Transfusion, the National Reference Laboratory and the Research, Innovation & Data Science Division), and potentially other health interventions from the Rwanda COVID-19 National Response Plan.

The operation's objective is to help the Government of Rwanda meet needs in the health sector directly related to the COVID-19 pandemic in line with the Government's "COVID-19 National Preparedness and Response Plan."

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Environmental and Social principles and standards. The Bank will require the project's compliance with the relevant environmental legislation and alignment of the Bank's Environmental and Social principles and standards. The Bank's services will assess the full environmental details during the project due diligence.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RWANDA COVID 19 HEALTH RESILIENCE
Date de publication
1 Apr 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
138926267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200788
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Rwanda
Disponible au public
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