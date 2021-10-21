© Orange

Un prêt de la BEI de 600 millions de PLN (130 millions d’EUR) soutiendra la création d’une infrastructure FTTH (fibre jusqu’au domicile) dans des régions polonaises actuellement mal desservies.

Le réseau augmentera considérablement les vitesses de connexion disponibles pour les utilisateurs finaux et concernera quelque 2,4 millions de ménages d’ici 2025.

La BEI intervient en qualité de bailleur de fonds principal dans ce projet, qui bénéficiera également d’un financement de banques privées.

Les régions polonaises qui, jusqu’à présent, ne sont pas couvertes par des réseaux à haute capacité bénéficieront d’un accès à internet ultrarapide (vitesse supérieure à 100 Mbit/s) grâce au déploiement d’un réseau de fibre jusqu’au domicile (FTTH) dans le cadre d’un projet financé, entre autres, par la Banque européenne d’investissement (BEI). La Banque a signé un prêt de 600 millions de PLN avec Światłowód Inwestycje, une société de télécommunications détenue conjointement par Orange Polska et APG, le fonds de pension qui couvre les fonctionnaires néerlandais. Après avoir bouclé le montage financier aujourd’hui, Światłowód Inwestycje a désormais accès à un financement total de 3,1 milliards de PLN, prêt de la BEI inclus. Le réseau de Światłowód Inwestycje vise à couvrir 2,4 millions de logements d’ici la fin de 2025.

Selon l’Indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI) 2020 de la Commission européenne, qui fournit un ensemble d’indicateurs actualisés sur la transition et la transformation numériques dans les pays de l’UE, la Pologne figure parmi les pays les moins avancés d’Europe en ce qui concerne le degré de transition numérique. Ces dernières années, le pays a réalisé des progrès notables en matière d’accès à internet. Ces progrès se reflètent dans la fourniture supérieure à la moyenne d’un accès très rapide à internet ainsi que dans l’accès au haut débit mobile. Parallèlement, l’adoption globale du haut débit fixe est inférieure à la moyenne de l’UE et l’écart s’est creusé depuis 2015. La capacité d’accès à l’internet fixe est particulièrement faible dans les zones moins densément peuplées.

Le projet ciblera spécifiquement les zones mal desservies, car il est mis en œuvre pour environ 80 % de son montant dans des régions relevant de l’objectif de cohésion. En outre, il contribuera à l’action pour le climat grâce aux économies d’énergie générées par les utilisateurs finaux connectés au réseau FTTH.

« La transformation écologique et numérique est essentielle pour assurer une reprise solide après la pandémie de COVID-19 », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée des activités de la Banque en Pologne. « Ce projet contribuera à réduire l’écart entre la Pologne et le reste de l’Union européenne en matière de couverture en haut débit ultrarapide. L’internet rapide ouvre aux particuliers et aux entreprises tout un éventail de possibilités nouvelles, qui vont du télétravail à l’instruction à domicile, en passant par le partage des connaissances. La pandémie a montré que des solutions numériques avancées constituent la base d’économies et de sociétés fortes et saines. »

« Une connectivité de grande qualité est devenue plus importante que jamais. Chez Orange, nous sommes bien placés pour le constater. Depuis 2015, nous avons investi près de 3,9 milliards de PLN dans le déploiement de la fibre ultrarapide. Nous mettons en place de nouvelles connexions à fibre optique tant dans les grandes villes que dans les petites communes, au bénéfice de près de 5,5 millions de ménages polonais à ce jour. Nous avons toujours eu à cœur d’éliminer les points noirs. Nous travaillons avec les autorités pour résoudre ce problème, notamment en menant des projets cofinancés par l’UE dans l’ensemble du pays. Światłowód Inwestycje est un nouvel acteur sur le marché polonais des télécommunications de gros. L’entreprise est prête à investir dans un réseau moderne et efficace, principalement dans les zones défavorisées. Nous pensons que ce réseau participera à la transition numérique de l’économie polonaise et à la lutte contre la fracture numérique », a déclaré Julien Ducarroz, PDG d’Orange Polska.

Outre la BEI, un certain nombre de banques nationales et internationales fournissent des financements extérieurs : BNP Paribas Bank Polska, ING Bank, Santander Bank Polska, Société Générale BGK, KfW Ipex, mBank, Bank Pekao, PKO BP et Raiffeisen Bank International.

Informations générales

En 2020, le Groupe BEI a débloqué 5,2 milliards d’EUR pour financer des projets en Pologne.

Światłowód Inwestycje est une coentreprise d’Orange Polska et APG qui fournit des services d’accès de gros sur le marché de la fibre jusqu’au domicile. D’ici 2025, elle vise à construire un réseau de fibre optique couvrant 1,7 million de ménages situés principalement dans des zones où la concurrence est faible ou moyenne. Avec les 700 000 lignes qu’Orange Polska lui a transférées, elle a vocation à offrir un accès ouvert à un réseau FTTH à 2,4 millions de foyers et de bureaux polonais.