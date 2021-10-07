© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement (BEI) fournit 250 millions d’EUR à Rabobank pour soutenir l’entrepreneuriat durable grâce à des « prêts pour l’investissement d’impact » assortis de conditions favorables.

Rabobank prêtera le montant équivalent sous forme de prêts verts liés à l’action climatique.

Ce mécanisme fait suite à cinq « prêts destinés à des projets à fort impact » antérieurs, d’un montant total de 850 millions d’EUR, qui ont soutenu plus de 470 PME néerlandaises dans plus de 20 secteurs différents.

Rabobank et la Banque européenne d’investissement (BEI) lancent leur sixième série de « prêts pour l’investissement d’impact » afin de soutenir l’entrepreneuriat durable aux Pays-Bas. Jusqu’à présent, plus de 470 entreprises néerlandaises soucieuses de l’environnement ont déjà bénéficié de conditions de prêt avantageuses en contractant auprès de Rabobank des prêts destinés à des projets à fort impact soutenus par la BEI, lancés pour la première fois en 2015. Les prêts pour l’investissement d’impact sont accessibles aux entrepreneurs et aux PME qui sont titulaires de l’un des labels de durabilité retenus, lesquels attestent de leur engagement et de leurs efforts pour rendre leurs entreprises durables sur le plan social et environnemental.

Kirsten Konst, directrice de la clientèle Entreprises et membre du conseil d’administration : « La durabilité est un pilier important de la stratégie de Rabobank. Nous estimons qu’il est de plus en plus important que l’ensemble de nos clients investissent dans leur avenir durable. La Rabobank est fière de poursuivre son partenariat fructueux avec la BEI afin d’aider les clients à réaliser cette avancée, grâce au prochain lancement de prêts pour l’investissement d’impact. »

« Une fois que nous aurons laissé derrière nous les défis immédiats liés à la pandémie de COVID-19, la menace du changement climatique subsistera en arrière-plan », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Il s’agit de la sixième tranche de notre série de “prêts destinés à des projets à fort impact” avec la Rabobank, des prêts qui récompensent les entrepreneurs qui font de réels efforts pour avoir des activités plus respectueuses de l’environnement. Ces prêts continuent de rencontrer un franc succès, ce qui montre que, également à la lumière des accords de Paris, respecter le climat tout en faisant des affaires fait sens sur le plan économique. »

Les prêts destinés à des projets à fort impact sont mis à la disposition de chefs d’entreprises qui sont pionniers dans leur secteur, se mobilisent manifestement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et sont titulaires de l’un des labels de durabilité retenus. Toute demande de prêt destiné à des projets à fort impact devra remplir les conditions habituelles de la BEI et de Rabobank. Ces prêts sont destinés à des entreprises comptant jusqu’à 3 000 employés. La valeur totale de l’investissement ne doit pas dépasser 25 millions d’EUR et le principal est plafonné à 7,5 millions d’EUR. La décision finale d’approbation des prêts revient à Rabobank.

Informations générales

La BEI ayant pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de ses parts –, elle est donc en mesure de proposer des prêts extrêmement bon marché sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements solides qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté environ 1,9 milliard d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Rabobank est un prestataire international de services financiers qui opère suivant des principes coopératifs et offre des services de banque de détail, de banque de gros, de banque privée, de crédit-bail et d’immobilier. En tant que banque coopérative, Rabobank place au premier plan les intérêts de ses clients dans le cadre de ses activités. Rabobank a la volonté d’être l’une des principales banques coopératives axées sur le service aux clients aux Pays-Bas et l’une des principales banques au monde pour le secteur agroalimentaire. Rabobank employait 43 272 personnes au 31 décembre 2020. Le groupe Rabobank est présent dans 38 pays. Pour plus d’informations : www.rabobank.com