© Anaconda Biomed

La BEI va octroyer un financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement de 10 millions d’EUR au maximum qui servira à financer le développement par Anaconda de la nouvelle génération de cathéters pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques aigus.

Cette opération de prêt d’amorçage-investissement est soutenue au titre du Fonds de garantie européen (EGF), qui s’inscrit dans le cadre de la mobilisation par l’UE de 540 milliards d’EUR pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a franchi une étape supplémentaire dans son action à l’appui du secteur biomédical espagnol et européen. Elle va ainsi fournir à Anaconda Biomed, une jeune pousse de Barcelone spécialisée dans les dispositifs médicaux, un financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement de 10 millions d’EUR au maximum pour soutenir la mise au point de sa seconde génération de cathéters pour le traitement des AVC ischémiques aigus. Il s’agit là, en Espagne, de la deuxième opération de prêt d’amorçage-investissement soutenue au titre du Fonds de garantie européen (EGF), qui s’inscrit dans le cadre de la mobilisation par l’UE de 540 milliards d’EUR pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.

D’après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les AVC comptent parmi les principales causes d’invalidité grave à long terme, et Anaconda Biomed développe la nouvelle génération de cathéters pour effectuer des thrombectomies mécaniques sûres et efficaces afin de rétablir le flux sanguin chez les patients victimes d’un AVC ischémique. Le dispositif ANA (Advanced Neurovascular Access) est conçu pour traiter, en association avec un « stent retriever », des canaux neurovasculaires spécifiques obstrués – artère carotide interne, segments M1 et M2 de l’artère cérébrale moyenne, artère basilaire, artère cérébrale postérieure, artères vertébrales.

La grande nouveauté des cathéters développés par Anaconda réside dans un stent évasé auto-expansible qui, une fois déployé, atteint le diamètre de l’artère,piège complètement le caillot et l’aspire du vaisseau obstrué.

Grâce au prêt d’amorçage-investissement consenti au titre du Fonds de garantie européen, la BEI apportera un financement à long terme assorti d’un taux d’intérêt favorable et de modalités de remboursement flexibles. Anaconda Biomed pourra ainsi tester la nouvelle génération de cathéters pour améliorer le traitement endovasculaire de patients victimes d’un AVC ischémique, et réduire ainsi la proportion de cas d’invalidité et de décès. Concrètement, le soutien de la banque de l’UE permettra à Anaconda Biomed de finaliser le développement du traitement et le processus réglementaire de sa validation à la fois par l’Agence européenne des médicaments et par la Food & Drug Administration, l’administration américaine chargée des produits alimentaires et pharmaceutiques.

Le marché de la thrombectomie est estimé à 940 millions d’EUR par an et devrait atteindre 1,34 milliard d’EUR d’ici 2025. Le secteur des soins de santé au sens large joue un rôle important dans l’économie de l’UE : il emploie 8 % de l’ensemble de la population active et génère 10 % de son produit intérieur brut (PIB). En tant que banque de l’UE, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables. D’autres accords ont récemment été signés par la BEI en Espagne, avec Ferrer, Minoryx, Sanifit et Grifols.

« Selon l’Organisation mondiale de la santé, les accidents vasculaires cérébraux comptent parmi les principales causes de décès dans le monde : 5,5 millions de personnes en meurent chaque année. En tant que banque de l’UE, la BEI se félicite de pouvoir s’associer à Anaconda Biomed pour améliorer la vie des patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques aigus et réduire considérablement la proportion de cas d’invalidité et de décès. Grâce au Fonds de garantie européen, la BEI renforcera son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et au secteur de la santé, en mobilisant jusqu’à 200 millions d’EUR en faveur de l’économie réelle » a affirmé Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

« Chez Anaconda, nous sommes très heureux de voir la BEI unir ses forces à celles de nos investisseurs actuels pour financer le développement de notre deuxième génération de cathéters ANA. Ces dispositifs devraient à la fois avoir l’efficacité clinique de ceux de la première génération, démontrée dans l’étude Solonda, et présenter une meilleure navigabilité et une plus grande facilité d’utilisation. Nous sommes convaincus que nous allons remplir notre mission qui est de fournir aux professionnels de la santé le meilleur système de thrombectomie qui soit », a affirmé François Salmon, PDG d’Anaconda.

Informations générales

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Anaconda Biomed S.L. est une entreprise de technologie médicale qui se consacre au développement de la nouvelle génération de dispositifs de thrombectomie pour le traitement des AVC ischémiques. Son produit phare est le dispositif ANA (Advanced Neurovascular Access).

Anaconda Biomed a reçu des financements des grandes sociétés d’investissement dans les sciences de la vie que sont Ysios Capital, Omega Funds, Innogest et Asabys Partners, ainsi que de Banco Sabadell et d’investisseurs privés. La société a également bénéficié d’un soutien public d’Enisa, Neotec (CDTI), et de subventions publiques du réseau EIT Health. Le système de cathéter ANA est un dispositif expérimental et n’est pas disponible à la vente aux États-Unis.