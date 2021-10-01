La BEI a signé un accord de prêt de 300 millions d’EUR avec Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) visant à moderniser l’usine de papier kraft d’Obbola.

Le financement appuiera la modernisation de l’usine en vue d’améliorer encore la production d’emballages recyclables et renouvelables grâce à un procédé appelé « papermaking 4.0 » (production de papier 4.0).

L’usine sera ainsi plus efficace, tant sur le plan de la production que de la consommation d’énergie, et son empreinte carbone sera également réduite.

SCA va emprunter 300 millions d’EUR à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour mettre aux normes actuelles son usine de papier kraft d’Obbola, dans le nord de la Suède. Les nouveaux équipements dont sera dotée l’usine pour la mise en place du processus « papermaking 4.0 » permettront l’intégration numérique des machines. Le processus de production deviendra ainsi beaucoup plus efficace et les produits conçus seront de grande qualité, conformément à la vision de l’Union européenne en matière de transformation numérique. Le projet devrait également avoir des effets positifs sur l’économie locale.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « En plus de rendre cette installation de production plus efficace sur le plan énergétique, le projet présente également un avantage du point de vue de l’économie circulaire puisque grâce à sa mise en œuvre, le volume de fibres recyclées utilisées dans la fabrication sera doublé. Dans l’économie d’aujourd’hui, en particulier, les emballages destinés aux produits et aux livraisons, jouent un rôle de plus en plus important, ce qui signifie que la capacité d’utiliser des fibres recyclées a un impact considérable sur l’utilisation des ressources naturelles. »

Ulf Larsson, président-directeur général de SCA : « La demande d’emballages durables s’accroît et, en 2019, SCA a décidé d’augmenter la capacité de production de son usine d’Obbola pour la porter de 450 000 tonnes à 725 000 tonnes. Grâce à cet investissement, il ne sera plus nécessaire de recourir à des combustibles fossiles pour les phases essentielles du processus de production, ce qui entraînera une réduction significative de l’empreinte carbone. L’usine de production de papier kraft la plus avancée au monde verra ainsi sa compétitivité, sa durabilité et la qualité de ses produits augmenter de manière considérable. »

La modernisation de l’usine aura pour effet d’améliorer la production d’emballages recyclables et compostables à partir de fibres recyclées et de sources de bois renouvelables et durables, dans le respect des objectifs de l’UE et de la BEI en matière d’atténuation du changement climatique.