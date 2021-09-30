L’institution lituanienne de promotion économique Invega va mettre 57 millions d’EUR à disposition sous forme de nouveaux prêts en faveur des PME locales au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF).

Cette garantie, fournie par le Fonds européen d’investissement avec l’appui de l’EGF, devrait soutenir plus de 500 petites et moyennes entreprises lituaniennes.

L’EGF fait partie du programme de relance de 540 milliards d’EUR de l’UE mis sur pied en réponse à la pandémie de COVID-19.

Investment and Business Guarantees (Invega), l’institution lituanienne de promotion économique, a signé un accord de garantie avec le Fonds européen d’investissement. Cette garantie, mise à disposition au titre du Fonds de garantie paneuropéen – une initiative du Groupe BEI et des États membres de l’UE – soutiendra un portefeuille de nouveaux financements accordés par Invega à des petites et moyennes entreprises (PME), pour un montant maximal de 57 millions d’EUR. Les entreprises lituaniennes peuvent ainsi solliciter des prêts à des conditions avantageuses auprès d’Invega, si elles ont besoin d’un financement pour sortir de la crise.

« Ce sont en particulier les jeunes entreprises qui ressentent l’insuffisance de financements car, si elles n’ont pas d’antécédents de crédit ou lorsqu’elles présentent une idée innovante sur le plan commercial, les banques apportent souvent une réponse négative. Nous voulons donc que les jeunes pousses disposent des meilleures possibilités d’emprunter, qu’elles aient un accès aussi large que possible à l’emprunt, afin qu’elles puissent se développer et croître plus rapidement. Il est estimé que ces garanties permettront d’appuyer plus de 500 entreprises lituaniennes », a déclaré Vincas Jurgutis, vice-ministre de l’économie et de l’innovation.

Kęstutis Motiejūnas, directeur d’Invega : « Invega vient de lancer de nouveaux prêts directs “START UP”, destinés à financer les petites et moyennes entreprises. Nous souhaitons vraiment que ces prêts soient très attractifs et particulièrement utiles pour les entreprises. Je me réjouis que nous ayons trouvé ensemble un moyen de rendre la procédure d’emprunt plus accessible – la garantie fournie par le Fonds de garantie paneuropéen pour couvrir le portefeuille de ces prêts répondra parfaitement à notre volonté d’aider les entreprises, en particulier lorsqu’elles ne disposent pas des sûretés requises. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le Groupe BEI et Invega entretiennent des relations de longue date. Actuellement, les PME lituaniennes sont encore sous pression, et je suis heureux que le FEI puisse à nouveau s’associer à Invega pour acheminer le financement européen vers les bénéficiaires finaux, ce qui montre que l’Europe peut vraiment faire la différence lorsque c’est nécessaire. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le Groupe BEI a mis en place le Fonds de garantie paneuropéen, en collaboration avec les États membres, afin de mettre autant de financements que possible à la disposition des PME, qui sont les locomotives de nos économies et ont besoin d’un accès aux financements pour maintenir leur moteur en marche. C’est précisément ce que nous réalisons ici aujourd’hui. »

Les prêts « Start Up », qui sont soutenus par le Fonds européen de développement régional et bénéficient de la garantie de l’EGF, seront spécifiquement destinés à des entreprises lituaniennes, qui ont été établies depuis trois ans au maximum et peinent à accéder aux financements, ou à des entreprises mettant en œuvre des projets à impact social et intervenant depuis moins de cinq ans, à l’appui à la fois d’investissements et de fonds de roulement. La garantie au titre de l’EGF peut être utilisée pour couvrir des investissements ou des prêts renouvelables à hauteur de 70 %. Le nombre de prêts pouvant être octroyés à un emprunteur n’est pas limité. Invega accordera des prêts à l’investissement pour une durée maximale de 120 mois, le montant maximal mis à disposition d’un demandeur étant de 3 millions d’EUR. Les prêts à l’appui des actifs circulants seront octroyés pour une durée maximale de 36 mois, le montant maximal mis à la disposition d’un demandeur étant de 200 000 EUR. Les prêts bénéficiant d’une garantie de l’EGF seront accordés à des conditions plus avantageuses : le taux d’intérêt du prêt sera réduit et la garantie de l’EGF contribuera à financer des projets plus risqués ou des demandeurs ne disposant pas de sûretés suffisantes.

Informations générales

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Lituanie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Investment and Business Guarantees (Invega) est une institution nationale de promotion économique créée par l’État lituanien pour aider les entreprises du pays à obtenir les financements qui leur sont nécessaires. Invega emploie efficacement l’argent des contribuables, évalue avec compétence les risques et se concentre sur des projets d’entreprise qui engendrent la prospérité dans tout le pays.