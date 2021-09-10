Le 10 septembre, la BEI (la banque de l’UE) a inauguré une exposition de photos dans le centre de Stockholm.

Cette exposition, près du mémorial de Raoul Wallenberg, présente 21 projets écologiques et durables que la BEI a financés en Suède ces dernières années, et montre comment l’Union européenne soutient les ambitions de la Suède.

Ces photos s’accompagnent d’explications montrant comment l’Union européenne appuie l’énergie verte, la mobilité durable, le recyclage innovant et d’autres innovations en Suède.

À Stockholm, passants et touristes pourront profiter d’une exposition de photos temporaire organisée par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Ville de Stockholm. En plein centre-ville, 11 photos grandeur nature installées près du mémorial de Raoul Wallenberg, montreront comment la banque de l’UE a soutenu des projets écologiques et durables en Suède ces dernières années.

Les projets exposés ont été menés par un certain nombre de municipalités et d’entreprises suédoises bien connues, qu’il s’agisse du financement de la mobilité électrique chez Volvo ou de la rénovation du port d’Ystad, pour ne citer que deux exemples. L’exposition située près du mémorial de Raoul Wallenberg est accessible gratuitement, et déménagera place Sergels au mois d’octobre. Au début de l’année prochaine, cette exposition sera présentée dans le centre de Malmö.

Une version en ligne de l’exposition est accessible à l’adresse suivante : Suède : une histoire durable (eib.org)

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI a investi dans des projets réalisés en Suède depuis 1994. Ces dernières années, en tant que banque européenne du climat, elle a surtout cherché à appuyer des projets écologiques et durables dans l’ensemble du pays. Des énergies renouvelables à la mobilité durable, en passant par le recyclage innovant et les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, les projets soutenus montrent que la Suède figure parmi les chefs de file en matière de réduction des émissions de carbone. La BEI est là pour contribuer à financer ces projets. »

En 2020, la BEI a prêté plus de 2 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés en Suède. La BEI emprunte de l’argent sur les marchés des capitaux et le met à la disposition de projets qui soutiennent les objectifs de l’UE. Quelque 90 % de tous ses prêts sont accordés au sein de l’Union européenne.