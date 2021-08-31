La BEI octroie 15 millions d’EUR à EclecticIQ, entreprise de cybersécurité néerlandaise, pour financer l’intensification de ses travaux de recherche-développement (R-D).

Ce financement bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le projet favorisera le développement et le déploiement de logiciels et de services à forte intensité technologique dans des domaines et secteurs stratégiques importants pour l’Union européenne tels que la cybersécurité.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 15 millions d’EUR avec EclecticIQ, entreprise de cybersécurité néerlandaise et cheffe de file dans le domaine des technologies et des services de gestion du renseignement sur les menaces, de traçage et de réponse. Avec cet accord, EclecticIQ aura accès aux fonds dont elle a besoin pour accélérer encore le développement de sa plateforme de cybersécurité et croître à l’international sur un marché très stratégique et en forte croissance. Ce financement de la BEI est soutenu par la Commission européenne au moyen de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Joep Gommers, PDG et co-fondateur d’EclecticIQ : « Nous sommes ravis de bénéficier de ce soutien de la part de la BEI dans le cadre de sa volonté de mettre sur pied un solide écosystème européen dans le domaine de la cybersécurité. Avec ce financement, nous prévoyons d’accélérer le développement de notre plateforme de cybersécurité sans égale qui aide les organisations à garder une longueur d’avance sur l’évolution rapide des menaces et à déjouer les plans des assaillants. En adoptant notre plateforme de cybersécurité, les organisations peuvent détecter les cybermenaces plus tôt, y répondre plus rapidement et renforcer leur fonction de cybersécurité. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Alors que de plus en plus d’activités commerciales se déroulent en ligne, le renforcement de la cybersécurité devient plus primordial que jamais. Le soutien de la BEI, appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, permettra à EclecticIQ de renforcer son activité dans ce secteur crucial, en élargissant sa gamme de produits et en proposant à ses clients des solutions personnalisées pour lutter efficacement contre les cybermenaces. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Les événements récents nous montrent combien il importe de ne pas négliger la sécurité numérique des entreprises et des pouvoirs publics, mais aussi des particuliers. Les violations de données et le cyberespionnage peuvent donner lieu au vol d’informations critiques telles que des technologies et secrets commerciaux. Des attaques par rançongiciels aux virus informatiques, il existe tout un éventail de menaces dont les chefs d’entreprise doivent être conscients. Avec EclecticIQ, la BEI finance une entreprise qui met au point une plateforme de cybersécurité de pointe destinée à assurer la sécurité des données et le bon fonctionnement de la société, objectifs que nous sommes heureux de soutenir. »

EclecticIQ a l’intention d’accélérer sa croissance en développant davantage sa plateforme grâce à des investissements de R-D, ainsi que de conquérir de nouveaux pays et secteurs en investissant dans le domaine des ventes et du marketing.

Informations générales

La BEI a pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital – et, avec 27 États souverains qui la soutiennent, elle est donc en mesure d’emprunter des fonds à des taux très favorables sur le marché des capitaux. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2020, la BEI a prêté environ 1,9 milliard d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans davantage de projets présentant souvent un risque plus élevé. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont, jusqu’à présent, permis de mobiliser 546,5 milliards d’EUR d’investissements, dont un quart à l’appui de projets de recherche, développement et innovation.

EclecticIQ est fournisseur d’envergure mondiale de technologies et de services de renseignement sur les menaces, de traçage et de réponse. Elle permet à ses clients de garder une longueur d’avance sur l’évolution rapide des menaces et de déjouer les plans de leurs adversaires en intégrant sa solution « Intelligence at the core » dans leurs systèmes de cyberdéfense au moyen de sa plateforme et de son écosystème de cybersécurité ouverts et modulables. Les organisations les plus ciblées au monde – y compris des États et de grandes entreprises – utilisent sa plateforme pour mettre en œuvre leurs opérations de renseignement sur les menaces, qui leur permet de les rechercher, de les détecter et d’y répondre, tout en accélérant la collaboration. Fondée en 2014, EclecticIQ est une société de cybersécurité européenne de premier plan active à l’échelle mondiale grâce à ses bureaux et équipes basés dans l’UE, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Inde ainsi qu’à des partenaires à valeur ajoutée. www.eclecticiq.com