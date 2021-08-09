©Andrea Morawski/ Nexera

La BEI accordera 325 millions de PLN (73 millions d’EUR) au maximum à l’appui d’un projet de desserte par fibre de l’abonné (FTTH) dans cinq régions polonaises

Le prêt de la BEI permettra le raccordement de quelque 530 000 ménages et 1 400 écoles

Le projet fait l’objet d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Les zones de Pologne faiblement peuplées bénéficieront d’une meilleure connexion à l’internet et d’un meilleur accès grâce au déploiement de services à large bande à très haut débit dans le cadre d’un projet financé par la Banque européenne d’investissement (BEI).

La banque de l’UE a convenu de prêter 325 millions de PLN (soit 73 millions d’EUR) au maximum à Nexera pour financer le déploiement d’un réseau d’accès de fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) dans des zones moins densément peuplées de cinq régions polonaises, ou voïvodies (Varmie-Mazurie, Cujavie-Poméranie, Mazovie, Łódź et Monts de la Sainte-Croix). Ces régions se situent dans le centre et le nord-est de la Pologne.

Le projet est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe. Nexera bénéficiera également de subventions de l’État et de l’UE, octroyées dans le cadre du programme opérationnel axé sur la transformation numérique de la Pologne « Program Operacyjny Polska Cyfrowa » (POPC), pour la fourniture d’un cofinancement destiné à la conception, la construction et l’exploitation des réseaux FTTH en Pologne. Les subventions serviront à financer en partie les investissements nécessaires.

Le groupe Nexera est détenu en majorité par le fonds d’infrastructures Infracapital. Le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre d’un effort de financement plus large d’un montant total de 1,010 milliard de PLN (soit 227 millions d’EUR), avec la participation d’autres bailleurs de fonds de premier rang (BGK, ING, PKO BP et Santander).

En ce qui concerne la portée définitive, Nexera prévoit de déployer un réseau FTTH qui desservira plus de 700 000 adresses, y compris des ménages, des entreprises et des écoles dans les cinq régions d’ici à 2025, notamment en lien avec le POPC. Dans ce contexte, le prêt de la BEI devrait aider Nexera à raccorder environ 530 000 ménages et 1 400 écoles d’ici à 2023.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Pologne : « Ce projet contribuera à réduire l’écart entre la Pologne et le reste de l’Union européenne en matière de couverture régulière et ultrarapide du haut débit. La BEI considère la double transition écologique et numérique comme un domaine clé d’investissement afin d’assurer une reprise saine après la pandémie de COVID-19. Nous nous réjouissons tout particulièrement de soutenir Nexera dans ses efforts visant à déployer une connectivité moderne dans les zones de Pologne moins densément peuplées. Renforcer et démocratiser le passage au numérique est aussi un moyen de renforcer la cohésion en Europe. »

Paweł Hordyński, directeur financier de Nexera : « Nexera est un groupe régional relativement modeste qui emploie un peu plus de 20 personnes, mais grâce au financement par la dette que nous avons obtenu, nous figurons parmi les plus grandes entreprises du pays. Cette réussite indéniable sur le marché polonais fait de nous une organisation fiable avec un énorme potentiel et soutenue par des institutions financières de premier plan. »

« Notre réussite repose sur un plan d’activité solide, une stratégie d’entreprise réaliste et efficace et des méthodes de travail innovantes au sein de notre organisation, qui font partie du modèle agile qui est devenu une référence pour d’autres opérateurs du marché », ajoute Jacek Wiśniewski, PDG de Nexera.

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Je salue cette convention de financement entre la BEI et Nexera, qui est soutenue par le Plan d’investissement pour l’Europe. Elle contribuera à fournir une meilleure connexion à l’internet à nombre de ménages, d’écoles et d’entreprises dans les zones moins peuplées. C’est une excellente nouvelle pour la transition numérique de la Pologne et la connectivité de ses citoyens. »

Informations générales

En 2020, le Groupe BEI a fourni 5,2 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Le Plan d’investissement pour l’Europe a été lancé en novembre 2014 pour inverser la tendance à la baisse des niveaux d’investissement et mettre l’Europe sur la voie de la reprise économique. Son approche novatrice, fondée sur l’utilisation d’une garantie budgétaire de l’UE fournie au groupe BEI, a permis et continue de permettre la mobilisation d’un volume important de fonds publics et privés à l’appui d’investissements dans des secteurs stratégiques de l’économie européenne. Le Plan d’investissement pour l’Europe a jusqu’à présent mobilisé 546,5 milliards d’EUR d’investissements, dont environ 21 milliards d’EUR en Pologne, et a soutenu plus de 1,4 million de jeunes pousses et de petites et moyennes entreprises (PME) dans l’ensemble de l’Europe. Découvrez ici les dernières statistiques sur le FEIS, ventilées par secteur et par pays.

NEXERA est le premier opérateur de télécommunications de gros de Pologne à déployer un réseau d’accès de nouvelle génération en fibre optique à grande échelle et à haut débit (100 Mb/s au minimum). Les actionnaires de Nexera sont des entreprises ayant une longue expérience sur le marché mondial des télécommunications : Infracapital et Nokia. Nexera construit un réseau en fibre optique dans 20 zones du centre et du nord-est de la Pologne sur la base du programme opérationnel axé sur la transformation numérique de la Pologne (POPC). Ce programme vise à éliminer les zones du pays dépourvues d’un accès à l’internet à très haut débit et à lutter contre l’exclusion numérique des citoyens de l’UE. Enfin, grâce au financement du POPC et à la mise en œuvre de ses projets, le réseau en fibre optique de pointe de Nexera couvrira un million de ménages ainsi que 3 000 écoles et centres éducatifs.

L’entreprise a remporté le titre d’« innovateur de l’année » dans le cadre du concours Golden Antennas et a reçu un prix pour la meilleure mise en œuvre du service en nuage dans le cadre du concours Best in Cloud 2019 organisé par les rédacteurs de Computerworld Polska. L’interface de programmation lancée par Nexera fait figure de modèle pour le marché et a été reconnue par le secteur dans le cadre des prestigieux Global Carrier Awards. En 2021, l’opérateur de gros a également reçu le prestigieux emblème Teraz Polska et le titre de « Dream Employer » (employeur idéal) de l’année 2021.