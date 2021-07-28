© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement fournit une garantie de 300 millions d’EUR

La BEI et Banco Sabadell mobiliseront près de 700 millions d’EUR

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen (EGF)

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Sabadell viennent de signer un nouvel accord au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), lequel relève d’une série de mesures d’un montant de 540 milliards d’EUR constituant la réponse de l’UE aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. La BEI accordera à Banco Sabadell une garantie allant jusqu’à 300 millions d’EUR pour financer des projets réalisés par des entreprises de différentes tailles en Espagne. Ainsi, la banque espagnole pourra acheminer près de 700 millions d’EUR vers l’économie réelle lors des six prochaines années.

L’accord entre la BEI et Banco Sabadell a pour but de stimuler les investissements des moyennes et grandes entreprises espagnoles dans des domaines clés pour l’économie, comme l’innovation et l’environnement, et de soutenir les PME touchées par la crise que la pandémie a déclenchée. En assumant jusqu’à 75 % des risques liés aux prêts accordés par Banco Sabadell à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à des grandes entreprises, la BEI encouragera l’apport de nouveaux financements et appuiera indirectement tout l’écosystème de petits fournisseurs des entreprises bénéficiaires.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous nous réjouissons de pouvoir aider les moyennes et grandes entreprises espagnoles à relever les défis économiques d’envergure que la crise sanitaire leur impose. Dans un tel contexte, il est important de prolonger les délais de paiement, afin d’optimiser les fonds de roulement des entreprises qui peinent à régler leurs fournisseurs et, en fin de compte, à préserver leur activité. Avec cette nouvelle opération au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), nous réitérons notre ferme engagement à protéger le tissu productif et l’emploi, en favorisant une reprise durable de l’économie en Espagne et dans le reste de l’Europe. »

Carlos Ventura, directeur général Entreprises et Réseau chez Banco Sabadell : « La Banque européenne d’investissement (BEI) a toujours joué un rôle clé en faveur du développement des entreprises en Espagne. Collaborer avec la BEI pour offrir les meilleures conditions de financement des projets dans le cadre des activités de notre clientèle a toujours revêtu la plus grande importance pour Banco Sabadell. Cette ligne de crédits est particulièrement décisive et opportune, en raison de son ampleur, de la reprise que nous connaissons, et des investissements que nos entreprises clientes mettent en œuvre pour leur avenir. »

Informations générales

Le soutien aux petites et moyennes entreprises est l’une des grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. En 2020, la Banque a consacré à cet objectif 4 195 millions d’EUR, ce qui représente 50 % de l’activité du Groupe BEI en Espagne.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des PME et des ETI. L’EGF s’inscrit dans le cadre des filets de sécurité de l’Union européenne visant à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE les plus durement touchés.

Banco Sabadell

Fondé il y a 139 ans, Banco Sabadell est à la tête du quatrième groupe bancaire privé d’Espagne et figure parmi les établissements financiers espagnols les mieux capitalisés. Banco Sabadell dispose d’un actif total supérieur à 244 milliards d’EUR et de la confiance de 12 millions de clients. Lors de la dernière décennie, Banco Sabadell a connu une croissance historique, démontrant sa solidité et sa présence internationale, et a entamé son expansion au Mexique et au Royaume-Uni.