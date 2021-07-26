© Shutterstock

La BEI et BNP Paribas Leasing Services signent un prêt de 200 millions d’EUR qui vise à faciliter le financement des petites et moyennes entreprises en Pologne.

Ce prêt soutiendra les activités de prêt de BNP Paribas Leasing Services, qui s’est engagée à consacrer au moins 20 % de son portefeuille soutenu par la BEI à l’action climatique.

La grande majorité des financements devraient profiter aux régions polonaises relevant de l’objectif de cohésion, renforçant ainsi les fondements sociaux et économiques des régions les moins favorisées de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas Leasing Services, filiale de BNP Paribas Bank Polska, ont signé un accord de prêt de 200 millions d’EUR pour soutenir des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) en Pologne. L’opération s’appuie sur les bons résultats de la BEI en matière de soutien aux PME et aux ETI au moyen de prêts à des institutions financières partenaires. Elle vise à combler une lacune évidente sur le marché polonais : selon un sondage de la BEI, 12 % des entreprises du pays peinent à obtenir un financement extérieur. En outre, en Pologne, une petite entreprise sur cinq a essuyé un refus lorsqu’elle a demandé un prêt bancaire en 2020. La moyenne de l’UE est nettement inférieure.

La grande majorité des nouveaux prêts de BNP Paribas Leasing Services iront aux régions relevant de l’objectif de cohésion, contribuant ainsi à réduire les disparités en Europe. En outre, environ 20 % des financements de la BEI concourront à la lutte contre les changements climatiques. Parmi les investissements écologiques possibles figure le financement d’installations photovoltaïques, de véhicules électriques et hybrides, de pompes de chauffage et de stations de recharge des véhicules électriques. Ces investissements contribueront à la réalisation de l’objectif de la Pologne de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de celui fixé dans son plan national en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2040.

« La Pologne a une économie importante et diversifiée, relativement résiliente aux chocs économiques », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Pologne. « Cependant, 15 de ses 16 districts relèvent de l’objectif de cohésion avec un produit intérieur brut par habitant relativement faible. La mise en place d’une économie plus respectueuse du climat exige également d’importants investissements. Le financement accordé par la BEI à BNP Paribas Leasing Services encouragera une approche verte et améliorera l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises locales à de meilleures conditions, telles que des taux d’intérêt réduits et des échéances plus longues. »

Rafał Piskorski, directeur général de BNP Paribas Leasing Solutions : « Le marché polonais du crédit-bail se redresse très rapidement après que les confinements liés au COVID-19 aient gelé de nombreux investissements en 2020. Nous sommes très heureux de pouvoir distribuer les financements de la BEI à nos clients, car cela les encouragera à investir encore plus et à jeter les bases d’une croissance économique dont le pays a tant besoin. Nous sommes particulièrement fiers de proposer un financement vert, facteur très important pour rendre notre économie plus durable et socialement responsable. »

L’opération sera structurée comme un prêt à BNP Paribas Leasing Services dans le cadre d’une garantie de la société mère BNP Polska. Elle sera complétée par une sûreté sous forme d’obligations de la BEI. C’est la première fois que les obligations de la BEI servent de sûreté financière. Cela peut offrir aux partenaires financiers de la BEI une alternative précieuse aux garanties classiques, qui peuvent ainsi être utilisées pour d’autres opérations de financement.

Informations générales

À propos de la BEI

Entre 2018 et 2020, la BEI a signé 20 opérations intermédiées à bénéficiaires multiples en Pologne, pour un montant total de 1,7 milliard d’EUR. Les fonds de la BEI ont été acheminés par l’intermédiaire de 18 institutions partenaires et alloués à 38 701 bénéficiaires finals en Pologne. Le montant moyen des prêts était d’environ 43 000 EUR.

À propos de BNP Paribas Leasing Solutions

BNP Paribas Leasing Solutions aide les entreprises à développer durablement leurs activités en proposant des solutions de crédit-bail et de financement sur mesure. Notre entreprise se développe rapidement et c’est, depuis des années, un partenaire clé pour les locataires et les bailleurs en Pologne. Parallèlement au développement de l’entreprise, nous avons créé une société dédiée exclusivement aux clients bancaires : BNP Paribas Leasing Services. Le modèle d’exploitation de cette société repose sur une coopération étroite avec la banque et son réseau commercial. Le succès de BNP Paribas Leasing Services se reflète dans son portefeuille de contrats de crédit-bail et de prêts, qui s’élève à 1 milliard d’EUR.