© EMT de Madrid

Avec le soutien financier de la Plateforme de conseil, les spécialistes de la BEI analyseront les différentes solutions technologiques d’électrification pour la nouvelle flotte d’autobus électriques d’EMT Madrid.

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique en utilisant des technologies de transport plus durables.

L’accord est conforme à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour la période 2021-2025 et à la stratégie de durabilité environnementale MADRID 360.

La Plateforme européenne de conseil en investissement, une initiative conjointe de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement (BEI), devrait conseiller EMT Madrid, l’entreprise municipale de transport de Madrid, sur la conception et le développement de La Elipa, son nouveau centre d’opérations. L’accord a été signé par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et Borja Carabante, président d’EMT.

Le nouveau centre d’opérations La Elipa, situé dans le district de Ciudad Lineal à Madrid, sera un point de référence national et international dans le domaine de la logistique des transports. Ce centre disposera d’une aire de stationnement et d’entretien pour les autobus d’EMT, ce qui permettra de promouvoir des transports publics durables grâce à l’introduction prochaine d’une flotte entièrement électrique.

EMT s’est engagée à électrifier sa flotte depuis plusieurs années. L’entreprise municipale reçoit et déploie actuellement 50 autobus électriques achetés dans le cadre de la plus grande procédure de passation des marchés à ce jour pour des autobus électriques. En début d’année, EMT a également attribué un nouveau lot de 50 bus électriques qui commenceront à intégrer la flotte d’ici la fin de 2021 ou au début de 2022. Les autobus acquis par l’intermédiaire de ces deux procédures de passation des marchés porteront le nombre total de véhicules à émissions nulles d’EMT à 179, soit un taux d’électrification de 8,6 % de l’ensemble de la flotte. En décembre, la municipalité de Madrid a annoncé qu’à compter de janvier 2023, EMT n’assurera plus ses services au moyen d’autobus diesel puisque l’ensemble de sa flotte sera constitué d’autobus électriques, au gaz naturel et hybrides.

Compte tenu de la taille de la flotte d’autobus électriques du nouveau dépôt et des besoins en infrastructures de recharge et d’approvisionnement en énergie connexes, EMT a demandé une assistance technique à la Plateforme européenne de conseil en investissement. Les spécialistes de la BEI mobilisés par la Plateforme de conseil aideront EMT à analyser les différentes technologies d’électrification pour la nouvelle flotte d’autobus électriques afin de garantir la solidité et l’efficacité du projet d’investissement à long terme. L’infrastructure de recharge, les besoins en énergie et les coûts d’exploitation seront également évalués et optimisés.

En outre, la Plateforme de conseil assistera EMT pour l’élaboration de la stratégie de passation des marchés (notamment pour l’infrastructure de recharge et l’approvisionnement en énergie), y compris pour un possible recours à des structures de partenariat public-privé.

Le projet d’investissement contribuera à réduire l’encombrement de la circulation et la pollution en promouvant une ville exempte de combustibles fossiles grâce à des investissements dans la mobilité durable. L’assistance technique offerte par la Plateforme de conseil à EMT est gratuite en raison de son caractère public.

« Les services de la Plateforme de conseil nous permettront d’aider EMT à créer un nouveau centre d’opérations 100 % électrique et durable. Ce nouveau centre améliorera la vie de la population madrilène, car il contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Nous espérons répéter ce projet phare dans d’autres pays de l’UE. La durabilité est dans l’ADN du Groupe BEI », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Borja Carabante, président d’EMT : « Le soutien technique et technologique de la Plateforme européenne de conseil en investissement est essentiel pour nous permettre de relever le défi de la planification de la recharge électrique à grande échelle à La Elipa. Il s’agit d’un projet stratégique pour EMT : un centre innovant et durable qui constituera un point de référence dans notre secteur. »

Tout comme les véhicules qu’il abrite, le nouveau bâtiment La Elipa s’engage incontestablement en faveur de l’environnement et applique des critères de durabilité en adoptant la philosophie d’un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle. L’objectif principal est d’atténuer l’impact négatif des nouveaux bâtiments sur l’environnement et d’améliorer l’impact socio-économique tout au long de leur vie utile.

Cet accord est conforme à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, à la stratégie de durabilité environnementale MADRID 360 (visant à respecter les objectifs de l’Union européenne en matière de qualité de l’air) et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Ses conseillers travaillent directement avec les promoteurs de projet afin de concevoir des solutions de conseil intégrées à l’appui des projets d’investissement.