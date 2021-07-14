Le vice-ministre grec du développement et des investissements rencontre le vice-président et des experts de la BEI

Un accord concernant des services de conseil à l’appui de projets au menu des discussions entre la Grèce et la BEI

L’accord permettra d’apporter un appui spécifique aux projets

La coopération technique fait suite aux discussions avec le Premier ministre le mois dernier à Athènes

Le gouvernement grec et la Banque européenne d’investissement sont convenus de renforcer la coopération technique afin d’appuyer la mise en œuvre d’investissements soutenant l’action en faveur du climat et au titre du mécanisme pour une transition juste dans l’ensemble de la Grèce, et d’œuvrer à la conclusion d’un accord concernant des services d’appui de projets afin d’accélérer de nouveaux investissements. Cette initiative relèvera de l’accord de partenariat de l’UE 2021-2027 et bénéficiera des Fonds structurels et d’investissement européens.

À l’occasion d’une visite au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg hier, Ioannis Tsakiris, vice-ministre du développement et des investissements et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, se sont formellement engagés à poursuivre les efforts en vue d’un accord concernant des services d’appui aux projets. Cette visite a également été l’occasion d’approfondir les discussions sur de futurs investissements en matière d’action pour le climat et pour une transition juste avec des experts techniques, financiers et sectoriels de la BEI, et de partager les meilleures pratiques visant à mettre en œuvre des projets situés en Grèce dans les domaines de l’action climatique et de la transition juste, conformément aux lignes directrices exposées dans l’accord de partenariat.

« Au cours des deux dernières années, le gouvernement grec et la Banque européenne d’investissement ont collaboré étroitement pour soutenir l’action climatique dans le cadre de l’alignement sur l’accord de Paris. L’engagement visant la conclusion d’un accord concernant des services de conseil à l’appui de projets, soutenu par les Fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2021-2027, dans le cadre d’une nouvelle coopération approfondie entre la Grèce et la Banque européenne d’investissement, permettra de partager les meilleures pratiques techniques, financières et sectorielles issues de l’expérience de la BEI dans l’ensemble de l’Europe dans les domaines de l’action climatique et de la transition juste en Grèce », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-ministre du développement et des investissements de la République hellénique.

« La Grèce a pris des mesures audacieuses pour mettre fin à la production d’électricité au lignite et la BEI est prête à l’accompagner dans la transformation énergétique que cette décision implique. Les discussions d’aujourd’hui confirment l’intention de rendre encore plus étroite la coopération technique entre les partenaires grecs et les experts de la BEI à cette fin. Fournir des conseils à l’appui de projets renforcera le travail visant à identifier, à mettre en œuvre et à financer des investissements en faveur d’une transition juste à travers le pays lors des prochaines années », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

À la suite des discussions d’hier, une collaboration entre des experts de la Banque européenne d’investissement et le ministère du développement et des investissements et le ministère de l’énergie et de l’environnement devrait voir le jour afin de soutenir l’identification et la mise en œuvre de projets à haut impact dans le domaine de l’action climatique et de la transition juste dans toute la Grèce.

La visite intervient deux semaines après celle d’Athènes au cours de laquelle Werner Hoyer, président de la BEI, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, ont confirmé le soutien de la BEI, à hauteur de 1,9 milliard d’EUR, à l’appui de nouveaux investissements publics et privés, ainsi que le partage des meilleures pratiques techniques.

PASSA pour soutenir les investissements à l’appui de la transition juste et de l’action pour le climat

La Grèce et la BEI ont évoqué la finalisation d’un accord concernant des services de conseil à l’appui de projets (PASSA).

Une équipe dédiée à PASSA devrait être basée à la fois au ministère grec de l’environnement et de l’énergie et au ministère du développement et des investissements. Elle fournira un appui technique dans les domaines des transports durables, de l’environnement et de l’action climatique, des eaux usées, des déchets solides et de l’énergie, ainsi que du développement urbain et régional.