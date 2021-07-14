Inbiose signe un accord de prêt de 15 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement qui lui permettra d’accroître ses activités de recherche et développement et d’accélérer la commercialisation de ses produits.

En soutenant Inbiose par le biais d’un financement à long terme et non dilutif à l’appui de ses plans d’activité, le concours de la BEI renforcera la technologie européenne produite localement.

Le prêt est accordé à Inbiose au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF), l’une des composantes du plan de sauvetage de 540 milliards d’EUR de l’UE en réponse à la pandémie de COVID‑19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 15 millions d’EUR avec Inbiose, une PME belge de biotechnologie qui se consacre à la mise au point de nouveaux procédés de production pour la synthèse d’oligosaccharides du lait maternel (OLM), des sucres fonctionnels destinés à un large éventail d’applications, principalement utilisés dans la nutrition infantile.

Le lait maternel protège les bébés des infections et des inflammations, favorise le développement du système immunitaire, favorise la croissance de bactéries bénéficielles dans le système intestinal et a des effets positifs sur le développement du cerveau. On estime que le lait maternel contient plus de 100 structures OLM différentes. L’une des rares entreprises capables de produire des OLM à l’échelle commerciale, Inbiose prévoit d’effectuer d’importants investissements à l’appui de ses activités de R&D et du renforcement de ses capacités de production, qui bénéficieront du concours de la BEI.

Le financement est rendu possible grâce à un nouvel instrument de prêt d’amorçage-investissement accordé au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF). L’EGF est un programme paneuropéen qui soutient les PME viables à long terme œuvrant pour sortir des incertitudes financières actuelles engendrées par la pandémie de COVID‑19.

Wim Soetaert, cofondateur et directeur général d’Inbiose : « Nous sommes absolument ravis du soutien financier de la BEI, car il aidera Inbiose à se développer encore plus rapidement et à commercialiser ses oligosaccharides de lait maternel innovants. J’apprécie tout particulièrement que la BEI ait placé sa confiance dans notre jeune entreprise et dans notre équipe pleinement vouée à la promotion de la santé humaine. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Inbiose est un joli exemple d’une entreprise belge très innovante de portée mondiale et à la BEI nous nous réjouissons de la soutenir dans son développement. En effet, soutenir les activités de recherche‑développement locales est une priorité essentielle pour l’Europe et la Banque est heureuse de pouvoir contribuer au financement d’Inbiose, notamment grâce au soutien du Fonds de garantie paneuropéen, dont la Belgique est un contributeur important. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’UE, dont elle représente les intérêts. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE. Rien qu’en 2020, la Banque a alloué près de 1,3 milliard d’EUR à l’appui de projets réalisés en Belgique dans divers secteurs, dont la santé, la gestion de l’eau, l’éducation et les PME.

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Belgique et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, ainsi que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. Le Fonds de garantie paneuropéen s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Inbiose est une PME biotechnologique belge axée sur de nouveaux procédés de synthèse des oligosaccharides du lait maternel, des sucres fonctionnels mis en œuvre dans une grande variété d’applications (notamment des produits nutritionnels et pharmaceutiques), principalement utilisés dans l’alimentation des nourrissons. L’entreprise a été fondée en 2013 en tant que filiale de l’Université de Gand et emploie aujourd’hui 50 personnes sur l’un des plus grands campus biotechnologiques du monde, à Gand, en Belgique. L’entreprise déploie ses activités de R&D et d’exploitation depuis le parc technologique de Zwijnaarde.