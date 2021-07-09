Annonce dans le cadre d’une conférence de presse en présence de Willy Borsus (Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire) et de Kris Peeters (Vice-Président de la BEI), suivie de la visite des installations de COSUCRA, sur le site de Warcoing.

La Société Régionale d’Investissement de Wallonie (SRIW) avec la Banque européenne d’investissement (BEI), et Sofiprotéol, société de financement du groupe Avril investissent conjointement 10 millions d’euros en emprunt obligataire auprès de COSUCRA. Ce financement sera utilisé par COSUCRA pour renforcer ses capacités de production, contribuant au renforcement de sa position de leader sur ses marchés en Europe.

Courant 2020, dans le contexte inédit de crise suite à la survenance de la pandémie de COVID-19, la SRIW a entamé les démarches pour obtenir un support de la Banque européenne d’investissement (BEI) afin de faire face à une recrudescence de ses interventions en montant et en nombre. Début 2021, la SRIW a été avalisée comme partenaire et intermédiaire de la BEI et elle se voit accorder une première enveloppe de crédit de 100 millions d’euros, avec la possibilité de doubler ce montant, à utiliser dans le cadre de sa mission de financement des projets d’entreprises en Wallonie.

Le prêt subordonné octroyé à COSUCRA, fleuron wallon soutenu par la SRIW depuis plus de 15 ans, est la première intervention réalisée grâce à cette ligne de financement de la BEI.

L’autre volet de ce financement accordé à COSUCRA provient de Sofiprotéol, société de financement et de développement de la filière française des huiles et protéines végétales. Avec cet emprunt obligataire en faveur d’un acteur de référence dans la transformation du pois en Europe, Sofiprotéol réaffirme son engagement pour la structuration de filières agroalimentaires performantes et compétitives, au service d’une alimentation saine et durable et du développement des protéines végétales. La culture du pois est créatrice de valeur, notamment pour les agriculteurs français; elle représente une option d’avenir au bénéfice de systèmes de production agricoles vertueux pour l’environnement.

Entreprise familiale belge, implantée à Warcoing en Wallonie depuis 1852, COSUCRA est une société de pointe dans la production d’ingrédients naturels issus de la chicorée et du pois contribuant à une alimentation contemporaine, saine et durable.

Ce nouvel investissement vient en réponse à une forte croissance du marché des ingrédients naturels, traduisant les attentes des consommateurs pour une alimentation plus végétale, équilibrée et transparente. Il va permettre à COSUCRA d’accroitre la performance de son outil industriel et d’augmenter ses volumes de production, faisant de l’entreprise wallonne le principal producteur de protéines de pois en Europe. En transformant des matières premières agricoles produites dans un périmètre proche de ses implantations industrielles, COSUCRA contribue également à valoriser et structurer des filières agricoles locales et pérennes.

Cette nouvelle étape réaffirme enfin le rôle clé de l’entreprise familiale dans l’écosystème économique et social local. Cet investissement devrait permettre de créer pas moins d’une vingtaine d’emplois d’ici 3 ans. En ligne avec les engagements de durabilité de COSUCRA, ce financement est indexé sur des critères financiers et extra-financiers qui intègrent la performance RSE de COSUCRA sur des priorités sociales et environnementales.

Jacques Crahay, Administrateur délégué de COSUCRA : « Nous nous réjouissons particulièrement de l’esprit dans lequel se sont déroulées les discussions, afin de tenir compte des intérêts de toutes les parties. En effet, au-delà de la mise à disposition de moyens financiers à l’entreprise, nous avons ressenti l’attrait de nos partenaires pour le partage d’expérience et pour l’amélioration du projet d’entreprise dans tous ses aspects de durabilité. Ce soutien nous conforte dans notre détermination à poursuivre notre mission sans relâche, en nous adaptant continuellement à nos deux parties prenantes principales que sont les agriculteurs et l’industrie alimentaire. »

Sébastien Durieux, Vice-Président de la S.R.I.W. : « La SRIW soutient les projets de COSUCRA depuis maintenant plus de 15 ans. L’entreprise est un modèle de résilience et d’ambition. Il faut en effet rappeler le virage stratégique opéré dans les années 2000 avec l’abandon des activités sucrières pour se concentrer sur l’extraction d’ingrédients issus de la chicorée d’abord et ensuite du pois. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à accompagner ses équipes dans ses projets de développement qui offrent des perspectives importantes sur des marchés en forte croissance. Avec ses ingrédients naturels, COSUCRA est particulièrement bien positionnée pour répondre aux besoins des consommateurs et aux tendances de fond du secteur agroalimentaire que sont le clean label et le végétal, notamment dans l’explosion de la demande en produits alternatifs aux protéines animales. »

Kris Peeters, Vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) : « La BEI est plus qu’une banque, c’est l’institution de financement de l’Union européenne et elle a comme objectif de soutenir les politiques de l’UE et d’améliorer la vie des citoyens européens. Les entreprises, les PME en particulier, sont le moteur de l’économie wallonne, en termes de dynamisme économique et de créations d’emplois. La société COSUCRA est un exemple dans sa région et au-delà des frontières et nous sommes heureux que la première transaction au titre du programme BEI-SRIW soutienne son projet d’investissement. »

Xavier Dorchies, Directeur général délégué de Sofiprotéol : « Nous nous réjouissons d’accompagner COSUCRA, acteur de référence sur le marché des ingrédients naturels à base de pois et de chicorée. Cet investissement s’inscrit pleinement dans les engagements de Sofiprotéol au service des transitions agricole, alimentaire et environnementale, en ligne avec la raison d’être du Groupe Avril : Servir la terre. »

Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, de l'IFAPME et des Centres de Compétence : « Je félicite la Banque européenne d’investissements (BEI), la SRIW et Sofiprotéol pour cet investissement conjoint qui permettra à COSUCRA de poursuivre sa croissance sur le marché des ingrédients naturels et durables. Ce type de financement inédit mêlant fonds européens et wallons permettra à nos entreprises de se développer davantage, de croître, de s’internationaliser, de créer de l’emploi. Ce produit rencontre donc notre ambition d’être aux côtés des 80.000 entreprises que compte notre Région et il est aussi en parfaite adéquation avec le Plan de Relance de la Wallonie, largement axé sur le développement des entreprises. »

Informations générales

A propos de COSUCRA

Implantée depuis 6 générations dans le secteur des ingrédients naturels issus de la chicorée et du pois, COSUCRA cible les marchés de l’alimentation et de la nutrition-santé. Sa vision pionnière des ingrédients naturels lui permet d’occuper sur ses marchés une position de leadership, et ce à travers le monde.

L’innovation notamment via l’investissement constant en recherche et développement, constitue un axe majeur de sa stratégie. La mission de COSUCRA est de contribuer à une alimentation contemporaine, saine et durable en concentrant les bienfaits de la nature dans des solutions intégrées simples à utiliser.

A propos de SRIW

La S.R.I.W. (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) contribue au développement de l’économie en intervenant financièrement dans les projets de développement d’entreprises wallonnes ou implantées en Wallonie. Elle participe à leur croissance, aux côtés d’investisseurs privés, via des prêts mais également des prises de participation.

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment au soutien des petites et moyennes entreprises. Elle a été particulièrement active dès le début de la pandémie pour contribuer à mettre en place un bouclier de protection de l’économie européenne.

En Belgique, avec quelque 1,5 milliard d’EUR alloués en 2020 à des projets dans différents secteurs, dont la santé, l’éducation, l’énergie, l’eau, l’industrie et les PME, le Groupe BEI a accordé un soutien représentant 0,30 % du PIB belge. (La Belgique et la BEI)

A propos de Sofiprotéol

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de développement, filiale du groupe Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et agroalimentaire. Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées sur une approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les organismes collecteurs et la première transformation.