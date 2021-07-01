© Polpharma

La BEI finance les opérations de recherche menées par l’entreprise dans divers domaines thérapeutiques dans ses laboratoires polonais.

Les investissements doivent être réalisés d’ici à 2023 et contribueront à créer des emplois pour du personnel très qualifié.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient Polpharma – principale entreprise pharmaceutique polonaise – avec un prêt de 300 millions de PLN (environ 65 millions d’EUR) au maximum pour financer son programme de recherche, développement et innovation (RDI) jusqu’en 2023. Le prêt permettra à l’entreprise de renforcer sa position en élargissant son portefeuille de nouveaux produits et d’offrir aux patients un accès plus large aux traitements modernes dans plusieurs domaines thérapeutiques, tels que les pathologies cardiaques, ophtalmiques et respiratoires ou encore le diabète.

Entreprise prépondérante du secteur pharmaceutique, Polpharma accorde une grande importance à la RDI. Elle se distingue notamment par sa capacité à fabriquer des médicaments génériques apportant une valeur ajoutée et offre ainsi des traitements de remplacement aux patients européens. Le projet, qui sera mis en œuvre dans les laboratoires de recherche de l’entreprise en Pologne, contribuera à conserver et à créer des emplois très qualifiés. Grâce à la coopération en place entre Polpharma et des établissements d’enseignement, les connaissances acquises par l’entreprise dans le cadre de ses activités de recherche seront largement partagées dans toute l’Europe.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations en Pologne : « Le soutien à la R-D a toujours figuré parmi les priorités du Groupe BEI et nous sommes donc particulièrement heureux d’avoir la possibilité de travailler avec Polpharma. La mise au point et la fabrication de médicaments nécessitent de nombreuses étapes, telles que l’optimisation des processus de production ou la réalisation d’études cliniques à grande échelle. Dans les projets de cette nature et présentant ce type de risques, la diversification des sources de financement, les longues échéances de remboursement et les conditions favorables offertes par la BEI sont précisément des facteurs qui attirent des entreprises comme Polpharma. En appuyant la recherche et l’innovation dans de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes de traitement, nous espérons contribuer à améliorer la santé des patients en Pologne et en Europe. »

Wojciech Rosa, membre du conseil d’administration du groupe Polpharma : « Polpharma a pour objectif d’aider les gens à mener une vie saine dans un monde en bonne santé. L’un des aspects majeurs de notre activité repose sur la mise au point de produits pharmaceutiques modernes qui répondent aux défis sanitaires contemporains, garantissent la sécurité des médicaments et élargissent l’accès des patients polonais et européens aux thérapies efficaces. Cette coopération avec la BEI nous aidera à mettre efficacement en œuvre nos plans de développement à long terme et des solutions novatrices répondant aux besoins des patients, ainsi qu’à créer des emplois intéressants pour les meilleurs spécialistes. »

Ce prêt à long terme – le deuxième accordé par le BEI à Polpharma – témoigne de l’implication de la BEI dans le soutien à la RDI. L’innovation et le développement des compétences sont des éléments essentiels pour parvenir à une croissance équilibrée et créer des emplois nécessitant un degré élevé d’expertise. Ces deux éléments joueront un rôle fondamental dans la reprise économique postérieure à la crise de COVID-19 et favoriseront la compétitivité à long terme. C’est la raison pour laquelle le financement de l’innovation figure parmi les priorités de la BEI (pour en savoir plus sur l’activité de la BEI en faveur de l’innovation, cliquez ici).

La stratégie de RDI qui sera déployée au cours des prochaines années renforcera la position de Polpharma dans le secteur pharmaceutique international et orientera la politique de développement à moyen terme de l’entreprise, en lui permettant d’appliquer son plan d’investissement avec davantage de souplesse et d’assurance.

Polpharma est l’une des principales entreprises du secteur pharmaceutique polonais et un des chefs de file de la fabrication de médicaments en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Asie centrale et au Caucase. Elle a été créée en 1935. Grâce à un développement dynamique, une expansion à l’international et des dépenses d'investissement, elle est devenue un groupe pharmaceutique international solide qui emploie plus de 7 000 personnes et fournit des médicaments modernes et des produits innovants à des patients et des partenaires commerciaux du monde entier. Les usines du groupe fabriquent environ 400 millions de boîtes de médicaments par an, qui sont livrées dans 35 pays. Les produits pharmaceutiques sont exportés dans plus de 60 pays, dont des pays avancés comme les États-Unis, le Japon et la Corée.