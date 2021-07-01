Création du programme 2XCollaborative pour promouvoir l’investissement pour les femmes

Lancé par le Défi 2X en partenariat avec GenderSmart Investing

Avec l’appui du Réseau de leadership d’investisseurs

Certains des plus grands noms du secteur mondial de l’investissement ont annoncé aujourd’hui qu’ils appuieraient un nouvel organisme sectoriel créé pour promouvoir l’investissement pour les femmes.

Le programme 2XCollaborative a été lancé par les membres du Défi 2X, un groupe d’institutions de financement du développement et de banques multilatérales de développement, en partenariat avec l’initiative GenderSmart Investing. Entre 2018 et 2020, le Défi 2X a permis de mobiliser 7 milliards d’USD d’investissements sexospécifiques et il s’est lancé le défi de lever 15 milliards d’USD supplémentaires au cours des deux prochaines années.

L’objectif du nouveau programme 2XCollaborative basé sur les membres est d’étendre les pratiques d’investissement sexospécifique à un plus grand groupe d’investisseurs commerciaux. Cet objectif a bénéficié aujourd’hui d’un élan positif lorsque le Réseau de leadership d’investisseurs, qui compte parmi ses 14 membres Allianz, calPERS et Generali et détient au total plus de 5 000 milliards d’USD d’actifs sous gestion, a déclaré qu’il apporterait son soutien à 2XCollaborative.

Ce nouvel organisme vise à accroître le volume et l’impact des capitaux consacrés au renforcement du pouvoir économique des femmes. Il a été lancé aujourd’hui à l’occasion du Forum Génération Égalité des Nations Unies organisé en France.

GenderSmart est une initiative mondiale de développement sur le terrain qui vise à mobiliser de grands volumes de capitaux à l’appui de l’égalité entre les sexes grâce à des réunions de premier plan, dont le Sommet GenderSmart Investing, et à une communauté très engagée et bien organisée.

Le partenariat avec le Réseau de leadership d’investisseurs devrait permettre d’accélérer le flux de capitaux privés vers des produits d’investissement axés sur l’égalité entre les sexes.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), membre du Défi 2X : « Pour atteindre les objectifs de développement durable, nous devons mobiliser le plus de capitaux possible et accroître leur effet de levier à l’appui de l’investissement sexospécifique. Le programme 2XCollaborative est une plateforme remarquable qui réunit les investisseurs pour qu’ils partagent leur expérience et leurs connaissances, conçoivent des solutions de financement innovantes et explorent des possibilités de co-investissement. L’égalité entre les femmes et les hommes étant au cœur de la mission de la BEI, je suis fier de soutenir le programme 2XCollaborative et, avec nos partenaires du Défi 2X et l’Équipe Europe, d’inciter les autres à se joindre à nous. »

Jen Braswell, directrice, stratégies de création de valeur chez CDC Group, l’institution de financement du développement du Royaume-Uni, et coprésidente du comité directeur de 2X : « Le partenariat avec GenderSmart Investing et le soutien apporté par le Réseau de leadership d’investisseurs au programme 2XCollaborative sont incroyablement importants pour les femmes du monde entier évoluant dans les milieux d’affaires. Au cours des 12 prochains mois, je suis persuadée qu’un plus grand nombre d’institutions financières mondiales affecteront des capitaux à des investissements axés sur l’égalité entre les sexes. »

Amy Hepburn, directrice générale du Réseau de leadership d’investisseurs : « Nous nous sommes engagés à promouvoir l’équité entre les sexes et les races par des pratiques d’investissement inclusives. Nous nous réjouissons désormais de transmettre nos connaissances et notre savoir-faire dans le cadre du programme 2XCollaborative. »

Suzanne Biegel, cofondatrice de GenderSmart : « Le domaine de la finance sexospécifique a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et il est de plus en plus considéré comme de l’investissement intelligent et juste. Nous nous réjouissons vraiment d’être un partenaire clé du programme 2XCollaborative pour aider à encourager des avancées plus nombreuses ces prochaines années. »

De plus en plus de données indiquent que le fait de trouver des moyens efficaces de soutenir les femmes en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices renforcera l’équité entre les sexes, réduira la pauvreté et promouvra une croissance économique plus inclusive et robuste. Les femmes dans l’économie mondiale représentent aujourd’hui un marché en croissance plus important que la Chine et l’Inde réunies.

Les personnes souhaitant assister au lancement du programme 2XCollaborative peuvent s’inscrire ici.