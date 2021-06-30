© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement prête 311 millions de SEK au maximum (30,75 millions d’EUR) à Renewcell, une entreprise innovante du secteur de la mode. Ce financement sera destiné à la construction de sa première usine à l’échelle commerciale, à Sundsvall.

Le produit Circulose® de Renewcell est le seul matériau recyclé de textile à textile actuellement disponible sur le marché. Il présente une qualité équivalant à celle d'un matériau vierge.

Cette ligne de crédit est soutenue dans le cadre d’InnovFin, financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 311 millions de SEK au maximum avec l'entreprise suédoise Renewcell. Ce prêt a été octroyé au titre du dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, avec le soutien financier de l’Union européenne dans le cadre d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE.

Ce spécialiste suédois de l’innovation dans le secteur de la mode a conçu une méthode de transformation des vêtements mis au rebut en Circulose®, une pâte textile qui permet de fabriquer de nouveaux tissus, stimulant ainsi le concept d’économie circulaire dans le secteur de la mode. Après avoir apporté la preuve de son concept, Renewcell utilisera le prêt de la BEI pour construire sa première usine de recyclage de textile à l’échelle commerciale, dotée d’une capacité de production annuelle de 60 000 tonnes, sur le site industriel d’Ortviken, près de Sundsvall.

Au cours de la prochaine décennie, la classe moyenne dans le monde devrait continuer à croître, entraînant une hausse de la consommation d’articles de mode. Par conséquent et dans une optique de lutte contre les changements climatiques, le secteur de la mode a besoin de passer à un fonctionnement circulaire. Avec sa démarche visant à accroître la circularité du secteur de la mode, Renewcell et sa technologie peuvent concourir à l’objectif de réduction des déchets de l’UE et donner le ton en vue de la mise en place d’une industrie du recyclage européenne. Renewcell est en mesure de fournir des volumes commerciaux de matériaux 100 % recyclés de textile à textile. Elle est en train de monter en puissance afin de répondre à la demande croissante de son produit Circulose® avec le soutien de l’Europe.

« Quand on parle de révolutionner les industries existantes, il s’agit en l’occurrence d’une technologie véritablement révolutionnaire », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « En tant que banque du climat de l’UE, la BEI entend soutenir des projets susceptibles de transformer les modèles économiques actuels afin de les rendre plus durables, voire circulaires. Cela fait résolument partie de nos priorités. Après avoir financé les nouveaux concepts de batteries de Northvolt et de Nilar, nous sommes très fiers de soutenir Renewcell, une autre entreprise suédoise innovante. Renewcell a en effet le potentiel de réduire sérieusement l’impact sur le climat du secteur de la mode. Nous sommes très heureux de nous associer à une telle action. »

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, s’est exprimée en ces termes : « Je suis ravie d’annoncer notre premier projet d’économie circulaire soutenu dans le cadre du volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin. Ce projet vient enrichir notre portefeuille. Selon moi, il prépare également le terrain à plusieurs nouveaux projets dans ce domaine que nous devons faire accélérer si nous voulons réduire les déchets et la pollution. »

Patrik Lundström, directeur général de Renewcell : « Nous considérons l’investissement sur le site d’Ortviken à Sundsvall comme faisant partie d’une évolution industrielle sur la voie du développement durable. Pour ce faire, nous replaçons les compétences, les infrastructures et le savoir-faire actuel de l’industrie suédoise dans un nouveau contexte de circularité. Nous sommes fiers que notre démarche pour faire de la mode une industrie circulaire à grande échelle reçoive l’appui de la BEI. »

Informations générales

Dans le domaine de la recherche, la BEI a également apporté son concours au financement du Grand collisionneur de hadrons du CERN par le passé.

InnovFin – Financement européen de l’innovation – Dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, la Commission européenne et le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) ont lancé en 2014 une nouvelle génération d’instruments financiers et de services de conseil destinés à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises innovantes. InnovFin – Financement européen de l’innovation propose une série de produits adaptés qui apporte un financement à l’appui de projets de recherche et d’innovation mis en œuvre par des entreprises de toutes dimensions et des promoteurs d’installations de recherche.

Fondée par des acteurs innovants issus du KTH Royal Institute of Technology de Stockholm en 2012, Renewcell est une entreprise de technologie durable implantée en Suède, qui a été maintes fois primée. Elle a pour ambition de susciter une évolution industrielle vers un monde durable en fabricant des matériaux de grande qualité à partir de textiles recyclés.

Forte de son processus breveté, Renewcell est capable de surcycler des déchets de textiles cellulosiques, comme des vêtements en coton, pour les transformer en un nouveau matériau vierge, baptisé Circulose®. En 2021, Fast Company classe Renewcell parmi les entreprises les plus innovantes du monde. Circulose® est également venu s’ajouter à la liste des 100 meilleures inventions de 2020 de TIME Magazine.

Renewcell est une entreprise cotée. Ses actions s’échangent sur le Nasdaq First North Premier Growth Market, sous le symbole RENEW et le code ISIN SE0014960431. FNCA Sweden AB intervient en tant que conseil agréé auprès de Renewcell, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.