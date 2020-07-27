RENEWCELL TEXTILE RECYCLING DEMO PLANT (EDP)

Fiche récapitulative
Financing of a first full-scale commercial plant for the recycling of waste textiles into high-quality biodegradable pulp from which new textiles and subsequently clothes can be produced.
The project concerns the design, construction and operation of an innovative full-scale cotton and viscose fibres recycling plant with a capacity of 60 000 tonnes per year.
The project contributes to the Bank's
"Innovation and Skills" and 'Environmental Protection and Natural
resource Efficiency' objective as it concerns the investments by an innovative
SME in the design, construction and operation of an innovative, full-scale
textile recycling plant. The project will lead to the development and
deployment of innovative process technologies with substantial environmental
benefits. The promoter's investment addresses the market failures and gaps
associated with (i) imperfect competition, limited investments and incomplete
markets in the field of innovative processes and sustainable textiles, and
those addressed by (ii) projects which generate wider benefits in terms of
knowledge and the environment. EIB support will therefore address suboptimal investment
situations and accelerate expected benefits to society.
The Bank provides the Promoter with high risk debt financing in order to support the commercialization of its innovation (first full commercial scale plant). This type of financing is difficult to access for innovators with a limited track record and is also referred to as the "death valley". The EIB's contribution helps provide both diversification with regard to the promoter's banking partners and flexible drawdown conditions.
The Re:newcell process of recycling cotton and viscose fibres contributes to a circular way of producing fashion and will help achieve the targets set in the 2018 EU Circular Economy Package. The project targets recycling and recovery of textile waste and reduces the quantity of waste currently deposited in landfills, supporting Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste. The project also directly supports EU climate policy goals, including building a competitive EU industry and circular economy.
The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.