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RENEWCELL TEXTILE RECYCLING DEMO PLANT (EDP)

Signature(s)

Montant
30 758 579,75 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 30 758 579,75 €
Industrie : 30 758 579,75 €
Date(s) de signature
30/06/2021 : 30 758 579,75 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
27 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 30/06/2021
20200336
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RENEWCELL TEXTILE RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
RENEWCELL AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 311 million (EUR 30 million)
SEK 778 million (EUR 76 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of a first full-scale commercial plant for the recycling of waste textiles into high-quality biodegradable pulp from which new textiles and subsequently clothes can be produced.

The project concerns the design, construction and operation of an innovative full-scale cotton and viscose fibres recycling plant with a capacity of 60 000 tonnes per year.

Additionnalité et impact

The project contributes to the Bank's "Innovation and Skills" and 'Environmental Protection and Natural resource Efficiency' objective as it concerns the investments by an innovative SME in the design, construction and operation of an innovative, full-scale textile recycling plant. The project will lead to the development and deployment of innovative process technologies with substantial environmental benefits. The promoter's investment addresses the market failures and gaps associated with (i) imperfect competition, limited investments and incomplete markets in the field of innovative processes and sustainable textiles, and those addressed by (ii) projects which generate wider benefits in terms of knowledge and the environment. EIB support will therefore address suboptimal investment situations and accelerate expected benefits to society.


The Bank provides the Promoter with high risk debt financing in order to support the commercialization of its innovation (first full commercial scale plant). This type of financing is difficult to access for innovators with a limited track record and is also referred to as the "death valley". The EIB's contribution helps provide both diversification with regard to the promoter's banking partners and flexible drawdown conditions.



Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Re:newcell process of recycling cotton and viscose fibres contributes to a circular way of producing fashion and will help achieve the targets set in the 2018 EU Circular Economy Package. The project targets recycling and recovery of textile waste and reduces the quantity of waste currently deposited in landfills, supporting Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste. The project also directly supports EU climate policy goals, including building a competitive EU industry and circular economy.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWCELL TEXTILE RECYCLING DEMO PLANT (EDP)
Date de publication
1 Jul 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
136045265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200336
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENEWCELL TEXTILE RECYCLING DEMO PLANT (EDP) - Miljökonsekvensbeskrivning
Date de publication
12 Oct 2021
Langue
suédois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150217032
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20200336
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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