RENEWCELL TEXTILE RECYCLING DEMO PLANT (EDP)

The project contributes to the Bank's "Innovation and Skills" and 'Environmental Protection and Natural resource Efficiency' objective as it concerns the investments by an innovative SME in the design, construction and operation of an innovative, full-scale textile recycling plant. The project will lead to the development and deployment of innovative process technologies with substantial environmental benefits. The promoter's investment addresses the market failures and gaps associated with (i) imperfect competition, limited investments and incomplete markets in the field of innovative processes and sustainable textiles, and those addressed by (ii) projects which generate wider benefits in terms of knowledge and the environment. EIB support will therefore address suboptimal investment situations and accelerate expected benefits to society.





The Bank provides the Promoter with high risk debt financing in order to support the commercialization of its innovation (first full commercial scale plant). This type of financing is difficult to access for innovators with a limited track record and is also referred to as the "death valley". The EIB's contribution helps provide both diversification with regard to the promoter's banking partners and flexible drawdown conditions.







