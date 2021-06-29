Brolis, spécialiste de l’innovation dans le domaine des détecteurs établi en Lituanie, vient de signer l’un des premiers contrats de prêt d’amorçage-investissement avec la Banque européenne d’investissement (BEI).

Au titre du Fonds de garantie européen (EGF), Brolis a désormais accès à 7,5 millions d’EUR mis à disposition par la BEI ; ce financement stable à long terme est assorti de conditions de remboursement souples et adapté pour faire face aux dépenses en R-D de Brolis.

L’EGF fait partie du programme de relance de 540 milliards d’EUR de l’Union européenne en réponse à la pandémie de COVID-19.

Brolis, spécialiste lituanien de l’innovation dans le domaine des détecteurs, est l’une des premières entreprises européennes à bénéficier d’un soutien de la Banque européenne d’investissement dans le cadre d’un nouvel instrument, le prêt d’amorçage-investissement, accordé au titre du Fonds de garantie européen (EGF). L’EGF est un programme paneuropéen qui soutient les PME viables à long terme œuvrant pour sortir des incertitudes financières actuelles engendrées par la pandémie de COVID-19. Brolis est la deuxième entreprise lituanienne à bénéficier de l’EGF et elle compte parmi les toutes premières en Europe à avoir accès à l’instrument « prêt d’amorçage-investissement » au titre de ce programme.

En vertu de l’accord signé, Brolis aura accès à 7,5 millions d’EUR de financement à l’appui de son activité de R-D en cours et du déploiement de sa nouvelle technologie de détecteur. La société a mis au point une plateforme de biodétecteur portable (bracelet) qui est capable, de manière non invasive, continue et en temps réel, de surveiller et de collecter des données médicales personnalisées. La technologie de micro-détecteur de Brolis repose sur la spectroscopie au laser. Chaque molécule dans le corps possède en effet une signature spectrale unique ; celle-ci peut être utilisée comme une empreinte digitale à des fins de télédétection à haute sensibilité en temps réel.

Dominykas Vizbaras, PDG de Brolis : « Chez Brolis, notre plateforme technologique unique ouvre un nouveau champ d’applications dans les secteurs de la santé (détection transdermique des composants du sang pour un suivi des patients personnalisé et à distance), de l’agriculture, des soins vétérinaires et de nombreuses autres industries. Actuellement, rares sont les jeunes entreprises qui mettent au point une technologie matérielle de pointe en raison de l’importance des investissements qu’il faudrait mobiliser et de la durée extrêmement longue du cycle de développement des produits. Après une décennie de travail sans relâche, BROLIS est proche du stade de la commercialisation, et le soutien de la BEI est à la fois bienvenu et décisif. Grâce à ce financement garanti, Brolis peut mettre sur le marché de nouveaux produits, tout en conservant, à l’intérieur des frontières de l’UE, une technologie, une fabrication, un savoir-faire et une innovation de pointe à l’importance décisive dans le domaine des semi-conducteurs. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI a financé un grand nombre de technologies très avancées ces dernières années. Nous sommes ravis que celle dont il est question ici vienne étoffer notre portefeuille. Le Fonds de garantie européen nous permet d’intervenir dans des domaines que nous sommes déterminés à soutenir, mais pour lesquels nous disposions jusqu’ici de capacités limitées. Brolis est l’illustration parfaite de cet environnement technique créatif qui ne cesse de gagner du terrain dans les pays baltes. La BEI est heureuse de répondre présente à l’appel en apportant son concours financier. »

Aušrinė Armonaitė, ministre de l’économie et de l’innovation de la République de Lituanie : « L’EGF est un bon moyen d’aider les PME à relever les défis liés à la pandémie de COVID-19. Brolis est la deuxième entreprise en Europe à obtenir ce type de financement au titre de l’EGF. Cela montre clairement que la Lituanie est en pleine ascension pour devenir un pôle d’innovation et de créativité. »

Informations générales

En 2020, la BEI a renforcé son soutien à la Lituanie en signant des accords de financement pour environ 1 milliard d’EUR à l’appui de projets en Lituanie, principalement en faveur des PME confrontées à la pandémie de COVID-19, ainsi que du secteur de l’énergie du pays.

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Lituanie et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin de soutenir essentiellement des petites et moyennes entreprises. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

Brolis Sensor Technology (BROLIS) est une société spécialisée dans la technologie des détecteurs au sein de Brolis Group, issue d’une scission de Brolis Semiconductors UAB et qui opère sous la forme d’une entité distincte depuis 2019. Brolis Semiconductors a été constituée en 2011 par les trois frères Vizbaras (Augustinas, Kristijonas et Dominykas) par essaimage du prestigieux centre de recherche allemand Walter Schottky Institute.

Aujourd’hui, BROLIS se concentre sur la création de certains produits laser infrarouge – du proche infrarouge au moyen infrarouge – parmi les plus précis au monde. Grâce à la place qu’elle occupe sur la scène internationale et à son infrastructure de pointe, ainsi qu’à son vivier d’ingénieurs et de scientifiques au profil talentueux, la société est à même de mettre au point les solutions les plus performantes pour des applications en santé, sports et remise en forme, agriculture et industrie. La technologie principale de BROLIS est une synthèse maison entre des matériaux semi-conducteurs III-V avancés, la conception de puces, la photonique intégrée sur silicium en mode hybride, le développement d’applications pour la détection transdermique, la détection en agriculture et dans l’industrie ainsi que la conception et l’assemblage de systèmes électro-optiques complets pour parvenir à l’homologation des applications les plus évoluées.

Depuis sa création, BROLIS a connu une croissance dynamique, jalonnée de nombreux prix, une innovation continue et une croissance régulière de son personnel et de son infrastructure. Brolis exerce actuellement ses activités sur deux sites. Le siège de la société et ses installations de R-D se trouvent à Vilnius en Lituanie tandis que l’activité de fabrication de Silicon Photonics est implantée à Gand en Belgique.