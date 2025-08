L’accord prévoit une assistance technique complète pour soutenir la revitalisation urbaine de cette ancienne ville industrielle du sud de la Pologne.

Le logement et la connectivité sont des éléments centraux du plan de revitalisation.

Le nouveau quartier sera construit suivant les principes de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire.

Des experts de la BEI, dont l’intervention sera financée par la Plateforme européenne de conseil en investissement, un partenariat entre la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI), conseilleront la municipalité de Chrzanów sur l’élaboration d’un projet innovant d’écoquartier visant à offrir des logements qui répondront aux besoins de tous les groupes sociaux (familles, personnes âgées, personnes handicapées notamment).

Située dans le sud de la Pologne, l’ancienne cité industrielle de Chrzanów doit se réinventer pour relever les défis posés par la transformation rapide de son système économique. Le départ de l’industrie lourde de la région et la croissance des petites industries manufacturières, logistiques et de services imposent à la ville de réorienter sa stratégie de développement pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population, non seulement en matière d’offre de logements, mais aussi en termes d’espaces dédiés aux entreprises et au commerce de détail – les deux forces motrices actuelles de l’économie locale.

Pour soutenir la transition juste de cette région vers un modèle économique plus durable, les experts de la BEI s’entretiendront avec l’équipe municipale et lui proposeront une stratégie de développement et un projet de revitalisation d’une zone située entre la place du marché et la nouvelle gare ferroviaire. L’idée est de créer un quartier dynamique, inclusif et durable, offrant une qualité de vie élevée tout en assurant de bonnes liaisons avec les villes voisines et le reste de la région. Le nouveau concept urbanistique et architectural, élaboré par les experts de la BEI et des prestataires de services externes dans le cadre de cet accord, comprendra des bâtiments pensés pour la cohabitation intergénérationnelle, présentant une demande d’énergie minimale et conçus selon les principes de l’économie circulaire et en tenant compte des traditions architecturales et urbanistiques locales.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Pologne : « Le soutien aux villes d’Europe est l’un des principaux objectifs de la Banque européenne d’investissement pour les années à venir. Les centres urbains sont de plus en plus touchés par la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Pour relever ces défis, il faut non seulement des investissements financiers, vis-à-vis desquels la BEI, en tant que banque européenne du climat, a un rôle important à jouer, mais surtout de bonnes idées et des projets d’investissement soigneusement préparés pour faire face à ces menaces. Telle est la véritable valeur ajoutée de la Plateforme européenne de conseil en investissement qui, avec la BEI, soutient la municipalité de Chrzanów dans la construction de son premier écoquartier. »

Robert Maciaszek, maire de Chrzanów : « La zone dans laquelle s’inscrit le projet présente un énorme potentiel. C’est le centre même de Chrzanów, à proximité immédiate de la place du marché. C’est pourquoi je me soucie vraiment de la qualité des immeubles résidentiels qui y seront construits. De plus, notre ville montrant l’exemple en matière d’amélioration de la qualité de l’air, nous accordons une attention particulière aux questions écologiques. La construction durable et écologique est un pas de plus vers une meilleure qualité de vie pour nos résidents actuels et futurs. La proximité de gares ferroviaires et routières ainsi que l’accès direct à divers services sociaux contribueront certainement au succès de cet investissement. Je suis heureux que la Banque européenne d’investissement ait perçu ce potentiel et décidé d’investir à Chrzanów. »

L’assistance fournie par la Plateforme européenne de conseil en investissement, par l’intermédiaire de l’initiative URBIS, comprendra également une étude de faisabilité, un plan de mise en œuvre des projets et une stratégie de financement, qui sera essentielle pour garantir le financement des projets par des sources européennes et (ou) nationales.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle facilite la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Ses conseillers travaillent directement avec les promoteurs de projet afin de concevoir des solutions de conseil intégrées à l’appui des projets d’investissement. La Plateforme de conseil soutient activement la transition et la restructuration économique d’anciennes régions charbonnières et à forte intensité de carbone en soutenant des projets d’assainissement de l’environnement ainsi que des projets intégrés de développement urbain et régional. L’appui de la Plateforme de conseil, souvent fourni par l’intermédiaire d’URBIS, peut jouer un rôle clé pour assurer une transition juste vers une économie plus verte pour les régions autrefois industrielles et minières. Hébergée sur la Plateforme européenne de conseil en investissement, URBIS est un service de conseil en investissement urbain qui a pour objet d’aider les communes à mettre sur pied leurs projets, programmes et plateformes d’investissement.