L’opération est menée au titre du mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) géré par la Banque européenne d’investissement.

Le projet, baptisé Primavera, mobilisera plus de 40 millions d’EUR au cours des trois prochaines années et mettra en œuvre des mesures d’amélioration énergétique de l’habitat pour quelque 1 900 foyers.

Des économies d’énergie annuelles totales de 13,1 GWh sont attendues.

Les retombées bénéfiques sur l’emploi local sont estimées à 189 créations de postes durant la phase de mise en œuvre.

La Commission européenne, conjointement avec la Banque européenne d’investissement (BEI), alloue de nouveau des fonds à l’assistance technique pour des projets énergétiques locaux dans l’Union européenne au titre du mécanisme ELENA. Le bénéficiaire est, cette fois, le projet Primavera de la Communauté forale de Navarre, dont le promoteur, Nasuvinsa, recevra 2,48 millions d’EUR pour mettre en œuvre des mesures en faveur de l’efficacité énergétique et de l’intégration de sources d’énergies renouvelables dans le bâti résidentiel existant de la province. Avec le soutien d’ELENA, Nasuvinsa va financer des activités d’assistance technique (plan de communication, études techniques, audits énergétiques, études de faisabilité) destinées à guider la rénovation énergétique des logements.

Le mécanisme ELENA (European Local ENergy Assistance) est destiné à aider des collectivités locales dans toute l’Europe à mettre en œuvre des projets visant l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’incorporation des énergies renouvelables. Avec ELENA, l’Union européenne encourage ainsi des investissements d’efficacité énergétique dans les bâtiments, les réseaux de chaleur, l’éclairage public et les réseaux de transports urbains.

Le projet Primavera contribuera à la mise en œuvre de mesures d’amélioration des performances énergétiques dans quelque 1 900 logements des parcs privé et public. Environ 90 % des investissements seront mobilisés dans des bâtiments privés, tandis que les 10 % restants seront destinés à des immeubles de logement social appartenant aux communes. L’objectif ultime est de réduire de 70 % la consommation d’énergie liée au chauffage.

Les mesures concernées sont notamment l’isolation et l’amélioration de l’enveloppe des bâtiments (murs, toiture et sols), le remplacement des fenêtres et le changement de vitrages, la mise à niveau des systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire et d’éclairage intérieur, ainsi que la mise en place d’installations d’énergie renouvelable (panneaux solaires photovoltaïques, chaudières à biomasse) et d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Les résultats attendus de la mise en œuvre du projet Primavera sont des économies d’énergie annuelles de 13,1 GWh au total, soit une baisse de 70 % par rapport à la situation de référence (consommation d’énergie liée au chauffage), l’intégration de 0,32 GWh d’énergie renouvelable et la réduction des émissions de CO 2 à hauteur de 2 786 tonnes par an.

Le projet devrait mobiliser jusqu’à 40 millions d’EUR de financements et avoir des retombées bénéfiques sur l’emploi, avec 189 postes créés durant la période de mise en œuvre (soit jusqu’en avril 2024).

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque de l’UE en Espagne : « Nous sommes fiers de soutenir de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et d’atténuation des changements climatiques en Espagne en finançant une assistance technique dans le cadre du programme ELENA. Le projet Primavera, en améliorant les performances énergétiques de 1 900 logements, aidera la Navarre à diminuer sa consommation d’énergie et ses émissions de CO 2 . Cette opération marque une fois de plus notre volonté de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la protection de l’environnement, objectif clé de l’activité de la BEI en Espagne. »

Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie : « Nous nous félicitons de ce nouvel aboutissement pour le mécanisme ELENA, qui profite, cette fois, à la Navarre. Grâce au concours de la BEI, les performances énergétiques de l’habitat et l’accès à une énergie renouvelable vont nettement s’améliorer pour de nombreux foyers navarrais. C’est une contribution de plus à l’effort général de l’Union européenne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 et progresser vers l’objectif de la neutralité climatique en 2050. »

José María Aierdi, vice-président du gouvernement de Navarre, saluant « l’intervention résolue des pouvoirs publics face au grand défi européen de la transition énergétique des villes » : « La rénovation énergétique du parc de logements est, à l’heure actuelle, le meilleur levier pour une contribution effective du bâti urbain à la transition écologique, mais aussi pour une amélioration substantielle des économies d’énergie et de la qualité de vie des habitants, chez eux et dans la ville ».

Avec le projet Primavera, l’établissement public Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.), promoteur immobilier et bailleur social de la communauté autonome de Navarre, financera six équipes techniques et professionnelles qui animeront et faciliteront des programmes de rénovation énergétique de l’habitat collectif portés par les collectivités locales et bénéficiant d’aides publiques, et s'échelonnant jusqu’en 2024.

Informations générales

Le mécanisme ELENA (European Local ENergy Assistance) est une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020, dont le but est de fournir une assistance technique pour les investissements au niveau local en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le bâti et les transports urbains innovants. Il est dirigé par une équipe d’ingénieurs et d’économistes qui disposent d’une vaste expérience dans les secteurs de l’énergie et des transports. Depuis sa création en 2009, ELENA a permis d’allouer plus de 180 millions d’EUR d’aides de l’UE, qui ont généré un volume d’investissement estimé à quelque 6,6 milliards d’EUR (à fin 2019).

À propos de Nasuvinsa

Navarra de suelo y vivienda S.A. (Nasuvinsa) est le promoteur immobilier et bailleur social de la Communauté forale de Navarre, à laquelle il fournit l’assistance technique nécessaire dans ses opérations d’acquisition et de gestion de terrains publics, de promotion du logement social, de rénovation énergétique du bâti, de revitalisation urbaine, de gestion de terrains industriels (vente/location), et d’aménagement durable du territoire. Nasuvinsa possède par ailleurs une grande expérience dans la mise en œuvre de projets européens axés sur des objectifs stratégiques tels que la revitalisation urbaine, la lutte contre les changements climatiques ou encore l’amélioration de l’efficacité énergétique du bâti résidentiel et commercial.