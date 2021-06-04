Dans le cadre du Sommet entre l’Union européenne et la Tunisie qui s’est tenu à Bruxelles les 3 et 4 juin, Son Excellence Monsieur Kais Saied, Président de la République Tunisienne, s’est entretenu avec Son Excellence Monsieur Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) le jeudi 3 juin. Cette rencontre a porté sur le partenariat entre la Tunisie et la BEI, principal partenaire financier du pays.

A cette occasion, M. Hoyer a rappelé que la BEI, banque de l’Union européenne, est présente en Tunisie depuis plus de 40 ans et il a indiqué qu’elle continuera à soutenir la Tunisie dans son développement socio-économique. Il a également réaffirmé l’appui de la BEI à la Tunisie pour lui permettre de bénéficier pleinement du partenariat renouvelé avec le Voisinage méridional, notamment dans les secteurs de l’action climatique et environnementale et des infrastructures sociales.

Les deux Présidents ont eu un échange de vue concernant la meilleure manière pour la BEI de soutenir l’économie tunisienne face aux conséquences de la crise du COVID-19 et ont passé en revue les secteurs d’investissement prioritaires.

A cet égard, M. Hoyer a réitéré la prédisposition de la BEI pour intensifier ses investissements dans le secteur de la santé et de l’éducation et d’accompagner le pays dans sa transition verte en développant les transports ferroviaires et la production d’énergie renouvelable.

Le Président de la BEI a également insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets afin de permettre le versement des prêts accordés par la BEI à la Tunisie.

Cette rencontre était l’occasion de rappeler la coopération de longue date et d’excellente qualité qui existe entre la Tunisie et la BEI. Cette dernière a effectué sa première opération en Tunisie en 1979 et, avec un montant d’investissement cumulé qui excède les 6 milliards d’euros, la Tunisie demeure à ce jour le plus important bénéficiaire de financement BEI par habitant en dehors de l’Union européenne. La BEI a notamment financé, en coopération avec la Commission européenne, des projets dans le secteur de la santé, de l’éducation, des transports, de l’aménagement urbain, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement. Elle soutient également l’entreprenariat et l’innovation aux travers de lignes de crédits aux institutions financières tunisiennes et de prises de participation dans des fonds d’investissement.