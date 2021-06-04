La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les déficits d’investissement dans la santé et le numérique et le manque de projets émanant de collectivités locales.

La transparence et la responsabilité sont essentielles pour gagner la confiance des investisseurs.

Le renforcement de la coopération en matière d’investissements publics et privés est la clé de voûte d’une reprise durable et solide.

S’exprimant dans le cadre de l’édition 2021 du Dialogue du G20 entre investisseurs dans les infrastructures, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement et président du D20-Club des investisseurs de long terme (D20-LTIC), a souligné ce jour la nécessité absolue d’accélérer les investissements dans les infrastructures durables, grâce à une coopération plus étroite entre investisseurs publics et privés et à la mobilisation d’investissements en faveur de la santé, de l’éducation, de la connectivité numérique et du développement urbain.

« Il est essentiel que les investisseurs privés et publics coopèrent pour relever les défis en matière d’investissement dans les infrastructures. Une coopération étroite entre la Banque européenne d’investissement et des investisseurs privés a mobilisé des milliards d’euros d’investissement en faveur de projets à forte visibilité en Europe et dans le monde entier. Le Dialogue du G20 entre investisseurs dans les infrastructures permet aujourd’hui de réunir les meilleures pratiques des entreprises, des investisseurs institutionnels et des partenaires de financements à long terme. Ensemble, nous pouvons accroître le nombre de nouveaux investissements dans les infrastructures, stimuler la reprise économique post-COVID-19 et donner forme à l’action en faveur du climat », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement et du D20-Club des investisseurs de long terme.

Le président Hoyer s’est joint à Larry Fink, PDG de Blackrock, Carlo Messina, PDG d’Intesa Sanpaolo, et Giovanni Gorno Tempini, président de la CDP, pour souligner combien il était crucial d’accélérer et d’intensifier les investissements dans les infrastructures afin d’assurer à la fois une reprise robuste post-pandémie et une transition écologique.

L’édition 2021 du Dialogue du G20 entre investisseurs dans les infrastructures réunissait les ministres des finances d’Italie, des États-Unis, d’Arabie saoudite et d’Indonésie, des chefs d’entreprise et du monde de l’investissement, des représentants d’organisations internationales et du monde universitaire, pour discuter de solutions relatives au financement d’infrastructures durables en vue de la reprise.

Mobiliser des investissements locaux pour améliorer la compétitivité

Il a été jugé essentiel, pour la croissance économique et la compétitivité, de combler les lacunes, en matière de financement et de capacités techniques de préparation de projets, qui freinent les investissements dans les infrastructures municipales locales, notamment dans les domaines suivants : services de santé, connectivité numérique, écoles, logement social, efficacité énergétique, transports durables et adaptation aux changements climatiques.

Le City Climate Finance Gap Fund a été dépeint comme représentant une approche novatrice et positive permettant d’aider les villes à se développer et les économies en développement et émergentes à améliorer leur résilience face aux changements climatiques, à réduire les émissions de carbone et à élaborer des projets d’investissement prêts à être financés.

Partager les meilleures pratiques pour renforcer les investissements à long terme

Le président Hoyer a également souligné le rôle unique que joue le D20-Club des investisseurs de long terme : il permet le partage d’expériences et de conseils, en vue d’améliorer le dialogue et la compréhension entre les investisseurs institutionnels axés sur le long terme, les gestionnaires d’actifs et les banques publiques.

Le D20-Club des investisseurs de long terme met actuellement la dernière main à sa déclaration du D20 de l’année 2021, qui énonce des recommandations stratégiques détaillées sur la manière d’encourager l’accroissement des investissements privés et publics afin de renforcer la résilience économique et la reprise post-pandémie ; il la partagera avec la présidence italienne du G20 dans les semaines à venir.

À propos du D20-Club des investisseurs de long terme

Pour plus de détails sur les membres du D20-LTIC et le soutien accordé aux gouvernements et aux économies face à la crise sans précédent causée par la pandémie de COVID-19, pour atteindre les objectifs de développement durable et mettre en œuvre l’accord de Paris, voir www.D20-LTIC.org