© Red Points

Les financements de la BEI aideront l’entreprise à se positionner comme chef de file mondial de la technologie de protection des marques sur internet à un moment où le commerce électronique connaît une croissance exponentielle.

L’opération bénéficie du soutien du Fonds de garantie européen (EGF).

La Banque européenne d’investissement (BEI) vient de signer avec la jeune pousse espagnole Red Points la première opération en Espagne de prêt d’amorçage-investissement dans le cadre du Fonds de garantie européen (EGF), qui fait partie du plan de relance de l’UE de 540 milliards d’EUR en réponse à la crise économique déclenchée par le COVID-19. La BEI fournira à Red Points un prêt d’amorçage-investissement pouvant atteindre 15 millions d’EUR sur cinq ans, à l’appui de ses activités de recherche-développement de technologies logicielles et de la croissance globale de l’entreprise sur le marché mondial.

Red Points, une entreprise de logiciel à la demande (SaaS ou Software as a service) établie à Barcelone et dirigée par une femme, a développé une plateforme logicielle en nuage pour lutter contre la contrefaçon, le piratage, l’usurpation d’identité et la distribution frauduleuse sur internet. Plus de 800 grandes entreprises et PME du monde entier utilisent cette plateforme pour protéger la réputation de leur marque et augmenter leurs recettes. Le logiciel exploite l’intelligence artificielle pour automatiser la protection des marques sur les plateformes de commerce électronique, les réseaux sociaux et les pages web, et aider les entreprises à détecter et à éliminer rapidement et efficacement les produits de contrefaçon et l’utilisation abusive de marques. Présente à Barcelone, New York, Salt Lake City et Pékin, l’entreprise, qui compte quelque 250 salariés, a acquis une solide réputation sur le marché, au service de marques de premier plan dans les domaines de l’électronique, de la mode, du sport, de l’automobile et du divertissement.

Ce financement aidera Red Points à accroître sa présence à l’échelle mondiale et à poursuivre son développement qui s’est accéléré avec la pandémie de COVID-19 en raison de l’augmentation du commerce électronique et de la cybercriminalité. Il soutiendra en outre le développement de sa technologie de pointe en matière de protection des marques sur internet.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne, a déclaré : « Nous poursuivons la mise en place de mesures économiques destinées à contrer les effets de la pandémie sur l’économie. Grâce à ce nouvel accord avec Red Points, nous favoriserons la croissance d’une entreprise espagnole de logiciels, faciliterons la mobilisation d’investissements dans le secteur de la technologie et de l’intelligence artificielle, encouragerons ainsi l’innovation et la transformation numérique, autant d’éléments clés qui favoriseront une reprise économique rapide. »

Laura Urquizu, présidente-directrice générale de Red Points, a commenté l’opération en ces termes : « Cette nouvelle étape de notre stratégie de financement contribue à alimenter notre croissance à deux chiffres, à accélérer nos innovations et à protéger les marques et les consommateurs à l’échelle mondiale. Nous nous réjouissons qu’une institution européenne comme la BEI nous accompagne dans notre stratégie de croissance. »

Informations générales

Le Fonds de garantie européen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base de contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des titres adossés à des actifs, des fonds propres et d’autres instruments financiers, afin d’appuyer essentiellement les PME et les entreprises de taille intermédiaire. L’EGF s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.



Red Points est la technologie de protection de marques la plus utilisée par les entreprises du monde entier. Sa plateforme permet aux marques de lutter contre la contrefaçon, le piratage, l’usurpation d’identité, la revente de données d’identification et la distribution en ligne frauduleuse, afin d’améliorer leur réputation et d’augmenter leurs chiffre d'affaires.

Avec plus de 800 clients et des bureaux à New York, Barcelone, Pékin et Salt Lake City, Red Points a transformé cette industrie traditionnellement dirigée par des fournisseurs de services grâce à une solution évolutive et efficace.