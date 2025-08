©Pradesh More / EyeEm/ getty

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) rejoint la Plateforme européenne de conseil en investissement en tant que partenaire du réseau issu du Schleswig-Holstein. Un accord a été signé ce jour entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et IB.SH. IB.SH fournira aux municipalités des services de conseil gratuits à l’appui de projets d’infrastructures et bénéficiera à cette fin d’un financement de 500 000 EUR au titre de l’appel à propositions lancé par la Plateforme de conseil à destination des banques et institutions nationales de promotion économique.

Les services de conseil, qui seront fournis par IB.SH, aideront les municipalités à préparer et à mettre en œuvre des projets durables et financièrement viables et faciliteront leur accès à différentes sources de financement. Le soutien prendra également la forme d’un échange de connaissances et d’un renforcement des capacités des autorités municipales.

Erk Westermann-Lammers, directeur général d’IB.SH : « Avec ces services de conseil, nous voulons assister les municipalités dans les domaines des infrastructures publiques, de l’énergie et de la protection du climat, ainsi que du développement urbain et rural intégré. Grâce aux experts du centre de compétences en infrastructures, de l’unité chargée du développement de l’activité dans les pays du voisinage et de l’agence de l’énergie d’IB.SH, nous serons en mesure d’apporter aux municipalités un soutien compétent pour leurs projets ».

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, chargé de l'activité de prêt en Allemagne : « La BEI, la banque de l’UE, est fière de travailler en étroite collaboration avec son réseau de banques nationales de promotion économique partenaires qui couvre toute l’Union européenne et dont fait partie IB.SH. Grâce à ce financement au titre de la Plateforme européenne de conseil en investissement, nous aiderons à mettre sur pied des projets d’infrastructures à l’échelle locale et accélérerons la reprise en Europe ».

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Grâce au soutien de la Plateforme européenne de conseil en investissement, qui fait partie du Plan d’investissement pour l’Europe, Investitionsbank Schleswig-Holstein pourra proposer des services conseil gratuits et aider ainsi les municipalités, en Allemagne, à élaborer et à mettre en œuvre des projets d’infrastructures durables à l’échelle locale. Il s’agit là d’un excellent exemple de la manière dont un soutien consultatif sur mesure peut faire une réelle différence sur le terrain au profit des citoyens, notamment dans les domaines de la protection du climat ainsi que du développement urbain et rural. »

Informations générales

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement

La Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. L’instauration de partenariats avec des acteurs locaux dans toute l’Europe est une priorité de la Plateforme de conseil. Dans le cadre d’un appel à propositions spécifique, la Plateforme de conseil a mis des financements et un appui technique à la disposition des banques et institutions nationales de promotion économique pour leur permettre de développer leur capacité à fournir des services de conseil et stimuler les investissements sur le terrain.

À propos d’IB.SH

IB.SH est la banque de promotion économique du Land de Schleswig-Holstein. Elle soutient les idées et les projets de particuliers, d’entreprises et de municipalités à l’aide de ses instruments financiers et de son savoir-faire.