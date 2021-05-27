La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) ont signé un protocole d’accord quinquennal visant à promouvoir la coopération sur des objectifs communs et sur une gestion efficace des procédures de passation des marchés et des contrats.

La BEI et la FIDIC renforceront leur collaboration afin d’assurer la transparence et de défendre des normes sociales et environnementales rigoureuses dans la mise en œuvre des projets d’infrastructure. À cette fin, les deux organisations mettront en commun leurs bonnes pratiques et organiseront plusieurs activités, dont certaines sont décrites ci-après.

Dialogue et réunions d’experts entre les deux parties

Promotion du partage des connaissances et de l’apprentissage interinstitutionnel

Participation aux principaux groupes de travail et programmes de formation relatifs à l’utilisation et à la mise en œuvre des documents de la FIDIC et aux questions d’intérêt commun

Participation au groupe consultatif des banques multilatérales de développement (BMD) de la FIDIC (commissions des institutions financières internationales)

Participation aux programmes de formation de la FIDIC à l’intention des BMD et des utilisateurs des contrats de la FIDIC

Participation aux conférences et webinaires de la FIDIC

Commentaire de Nelson Ogunshakin, président de la FIDIC, concernant l’accord : « Je suis absolument ravi que la FIDIC ait signé cet accord historique avec la BEI et qu’à l’avenir, nos deux organisations travaillent en étroite collaboration dans des domaines d’intérêt commun. La BEI est la plus grande institution financière multilatérale au monde et le protocole d’accord que nous avons signé constitue un stimulus important pour la FIDIC et ses membres, la BEI, les sociétés internationales de conseil et d’ingénierie ainsi que pour le secteur mondial de la construction, de manière générale. Nous sommes vraiment impatients de coopérer avec la BEI et de consolider notre partenariat au cours des cinq prochaines années. »

« Je suis très heureux de signer ce jour ce protocole d’accord entre la Banque européenne d’investissement et la FIDIC. Cet accord renforce notre coopération visant à défendre des normes rigoureuses dans le domaine de la passation des marchés. La BEI est fermement déterminée à partager les meilleures pratiques en la matière de même que pour ce qui est de la mise en œuvre de projets d’infrastructure. La transparence, la prévention de la corruption et le respect de normes sociales et environnementales exigeantes sont des éléments essentiels pour les projets soutenus par la BEI. Nous prenons cela très au sérieux et ce partenariat relève de cet engagement », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

À propos de la FIDIC

La FIDIC, ou Fédération internationale des ingénieurs-conseils, est l’organe représentatif des associations nationales d’ingénieurs-conseils au niveau mondial. Elle représente plus d’un million de professionnels de l’ingénierie et 40 000 entreprises dans plus de 100 pays du monde entier. Le secteur des bâtiments et des infrastructures dans lequel travaillent les membres de la FIDIC contribue à hauteur d’environ 36 000 milliards d’USD au PIB mondial.