Le ministre des finances salue cet engagement de la BEI, le plus grand à ce jour au Bénin

Soutien de 30 millions d’EUR pour faire face à la pandémie de COVID-19 et renforcer les services de santé publique

110 millions d’EUR pour assurer l’assainissement, améliorer les conditions de vie, protéger les biens et réduire les risques de maladies transmises par l’eau

La Banque européenne d’investissement (BEI) a confirmé aujourd’hui l’octroi d’une nouvelle aide de 140 millions d’EUR pour accélérer les investissements dans le secteur de la santé et faire face à l’impact des changements climatiques sur la santé et l’économie au Bénin. L’engagement de la BEI, le plus grand à ce jour au Bénin, soutiendra deux nouvelles initiatives visant d'une part à renforcer les services hospitaliers, la fourniture de matériel de protection et la production d’oxygène, et d'autre part à améliorer le drainage des eaux pluviales dans les villes secondaires du pays.

L’impact du nouvel engagement de la Banque européenne d’investissement a été souligné à l’occasion d’une cérémonie virtuelle organisée plus tôt dans la journée.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé du Bénin et de l’Afrique. Son nouvel appui, d’un montant de 140 millions d’EUR, permettra de débloquer des investissements prioritaires en matière de santé et de renforcer la protection des personnes et des biens contre les changements climatiques dans l’ensemble du pays. Le savoir-faire technique, environnemental et financier unique de la BEI appuie des investissements essentiels qui aideront le Bénin à se relever de la pandémie de COVID-19 et à renforcer sa résistance aux effets des changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes », a déclaré Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances de la République du Bénin.

« L’Europe et l’Afrique sont déterminées à travailler ensemble pour lutter contre le COVID-19 et mener des actions en faveur du climat. Le plus grand engagement jamais réalisé par la BEI au Bénin, confirmé ce jour, appuiera des investissements clefs qui améliorent les conditions de vie et contribueront à surmonter les défis sanitaires et climatiques auxquels fait face la population béninoise. Dans le cadre de Team Europe, la BEI est heureuse de renforcer sa coopération étroite avec ses partenaires au Bénin et de s’appuyer sur son savoir-faire technique, environnemental et financier unique pour soutenir des investissements à fort impact », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La coopération étroite entre le Bénin et l’Union européenne change des vies et ouvre des perspectives dans tout le Bénin. Le plus grand engagement jamais réalisé par la Banque européenne d’investissement au Bénin, confirmé ce jour, témoigne de la volonté de l’équipe Europe de renforcer la relance post-COVID et de s’attaquer à l’impact socio-économique des changements climatiques. De nouvelles initiatives soutenues par la BEI contribueront à lutter contre la pauvreté, à améliorer la santé publique, à soutenir le développement urbain durable, à s’adapter à l’évolution du climat et à mieux protéger les océans », a déclaré Sylvia Hartleif, Ambassadrice, cheffe de la délégation de l’Union européenne au Bénin.

Des investissements ciblés pour lutter contre le COVID-19 et améliorer la santé publique

La BEI met à disposition 30 millions d’EUR à l’appui de l’initiative Riposte sanitaire COVID-19 mise en place par l’État béninois. Cette initiative permettra d’accroître les capacités des services de santé dans l’ensemble du pays, d’améliorer la formation du personnel médical essentiel, de fournir de l’équipement personnel de protection aux travailleurs de la santé et de proposer des tests de dépistage du COVID-19, de l’oxygène et des traitements, ainsi que des campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé.

Ce projet s’inscrit dans la réaction rapide de la BEI face à la pandémie de COVID-19 en Afrique dans le cadre de l’équipe d’Europe.

L’ensemble de la réponse sanitaire face au COVID-19 au Bénin bénéficie également d’un appui financier de plus de 100 millions d’EUR de la part de partenaires financiers africains et internationaux, dont la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l’Organisation mondiale de la Santé, Gavi - l’Alliance du vaccin, la Banque mondiale, l’Agence française de développement (AfD) et USAID, ainsi que d’un soutien budgétaire de 56 millions d’EUR de l’Union européenne.

Amélioration de la santé de milliers de personnes grâce à un meilleur drainage des eaux pluviales

La BEI a également convenu de soutenir des investissements à long terme visant à transformer le drainage des eaux dans des villes secondaires du Bénin. Ces investissements amélioreront la santé en réduisant les eaux stagnantes et la prévalence des maladies transmises par l’eau, protégeront les biens et limiteront les incidences socio-économiques des changements climatiques et des conditions météorologiques toujours plus extrêmes.

Le nouveau financement à long terme de la BEI, d’un montant de 110 millions d’EUR, permettra de soutenir un nouveau système de drainage des eaux pluviales à Sèmè-Podji et Abomey-Calavi. Il bénéficiera à plus de 800 000 personnes vivant dans ces deux villes, dans le cadre d’un programme plus large, de 424 millions d’EUR, couvrant huit villes, soutenu par l’État béninois et des partenaires africains spécialisés dans le financement du développement.

L’amélioration du drainage permettra également de réduire la pollution de l’eau dans le golfe de Guinée et contribuera à l’assainissement des océans.

Poursuite de l’engagement de la BEI au Bénin, entamé il y 49 ans

Depuis 1973, la Banque européenne d’investissement a consacré plus de 373 millions d’EUR à des investissements dans le secteur privé, l’eau, les télécommunications et l’énergie sur l’ensemble du territoire béninois.

La BEI est la plus grande banque publique internationale au monde et, l’année dernière, elle a fourni 5 milliards d’EUR pour des investissements publics et privés en Afrique, avec l’appui de neuf bureaux régionaux sur tout le continent.