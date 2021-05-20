L’investissement de la BEI à l’appui de ce projet d’intérêt commun améliore la sécurité et la diversification de l’approvisionnement énergétique en Serbie et dans les Balkans occidentaux, ainsi que l’intégration de la région dans le marché de l’énergie de l’UE.

Le prêt de la BEI vient en complément d’une subvention de 49,5 millions d’EUR de l’instrument d’aide de préadhésion de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) financera la construction du tronçon serbe d’une interconnexion de gaz naturel, longue de 171 km, entre la Serbie et la Bulgarie. D’un montant de 25 millions d’EUR, le prêt de la BEI, la banque de l’Union européenne, permettra de diversifier l’approvisionnement énergétique de la Serbie et de renforcer les réseaux énergétiques en Europe du Sud-Est. Il favorisera également une intégration plus rapide de la région dans le marché de l’énergie de l’UE, renforcera la concurrence et, in fine, attirera davantage d’investissements. Le prêt de la BEI vient compléter une subvention de l’UE de 49,5 millions d’EUR (au titre de l’instrument d’aide de préadhésion – IAP II) octroyée à ce projet, qui figure sur la quatrième liste des projets d’intérêt commun.

« La Banque européenne d’investissement appuie la transition énergétique en Serbie et dans le monde entier. Dans le cadre de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie approuvée en 2019, la Banque s’est engagée à soutenir quelques projets liés au gaz déjà en cours d’instruction, avant de passer à des prêts exclusivement consacrés aux énergies renouvelables à compter de 2021. C’est pourquoi la BEI est heureuse de mettre 25 millions d’EUR à disposition pour soutenir la construction de la partie serbe de cette interconnexion, un projet prioritaire pour l’Union européenne et l’initiative de connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est, qui contribuera à la force, à la prospérité et au développement de la Serbie, objectif partagé par les membres de l’équipe Europe. Grâce à cet investissement, nous confirmons combien il importe de soutenir la transition énergétique en Serbie et dans l’ensemble de la région », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de prêt en Serbie.

Zorana Mihajlović, vice-Première ministre de Serbie et ministre de l’énergie, du développement et de la protection de l’environnement : « Grâce à la signature de l’accord de prêt avec la BEI et à la subvention de l’UE précédemment approuvée, le montage financier pour la construction de l’interconnexion gazière entre la Serbie et la Bulgarie est pratiquement bouclé. Après la diversification des voies d’acheminement du gaz, l’objectif de la Serbie est également de parvenir à la diversification des fournisseurs. Le gazoduc Niš-Dimitrovgrad, dont la construction devrait commencer cette année afin qu’il puisse être opérationnel d’ici à 2023, permettra à la Serbie d’être approvisionnée en gaz naturel par d’autres fournisseurs – à partir de terminaux GNL en Grèce, des gazoducs TAP et TANAP qui font partie du corridor gazier méridional et, éventuellement, du gazoduc de la Méditerranée orientale, avec du gaz du gisement Léviathan (Chypre et Israël). La construction du gazoduc Niš-Dimitrovgrad améliorera considérablement la sécurité énergétique non seulement de la Serbie, mais aussi de l’ensemble de la région. »

Siniša Mali, ministre serbe des finances : « Les investissements dans les infrastructures revêtent une grande importance pour la Serbie, en particulier dans le secteur de l’énergie, car ils contribuent à la sécurité de l’approvisionnement en gaz et à la diversification des voies d’acheminement et des fournisseurs. L’interconnexion gazière entre la Serbie et la Bulgarie est essentielle dans ce contexte. Nous remercions la Banque européenne d’investissement de nous avoir aidés à conclure aujourd’hui le montage financier de ce projet. Ce type de projets contribue normalement à une croissance économique plus forte, ce qui est particulièrement important face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. C’est pourquoi la Serbie a mis à disposition des ressources considérables pour le budget d’investissement public, qui a atteint un niveau record de 7,2 % du PIB. »

Sem Fabrizi, chef de la délégation de l’UE en Serbie : « Il s’agit d’un grand pas en avant vers la réalisation d’un projet hautement prioritaire, qui a plusieurs objectifs de grande portée : accroître la diversification et la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Serbie, renforcer la coopération régionale pour contribuer à un développement socioéconomique équilibré et poursuivre la transition énergétique et la mise en place d’un environnement plus sain. Je me félicite également de ce projet en tant qu’élément essentiel de la stratégie globale de la Serbie visant à achever la libéralisation en cours du secteur gazier, un engagement important du pays dans le cadre des négociations d’adhésion avec l’UE. »

À ce jour, la BEI a investi plus de 672 millions d’EUR dans le secteur de l’énergie dans les Balkans occidentaux. En combinaison avec les fonds de l’UE, la banque de l’UE apporte un soutien financier solide et à long terme aux pays de la région et facilite la transition vers une utilisation plus efficiente et une diversification des ressources. Ce projet contribue à réduire la dépendance à l’égard d’un seul fournisseur et à créer un marché de l’énergie plus concurrentiel. Le projet a bénéficié d’une assistance technique du programme Jaspers au cours de la phase préparatoire, notamment pour l’examen de la demande de subvention de l’UE.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977. Depuis 2001, nous accordons des financements en faveur d’infrastructures clés et appuyons les petites et moyennes entreprises, l’industrie, les services et les collectivités locales. À ce jour, 88 projets ont été financés et plus de 6,1 milliards d’EUR ont été investis dans les petites et moyennes entreprises et dans les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et d’utilité publique.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des premiers bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 8,6 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises.

À propos de l’équipe d’Europe et de la réponse à la crise due à la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux

Dans le cadre de la stratégie de l’équipe d’Europe (#TeamEurope), la riposte globale de l’UE face à la crise du COVID-19, le Groupe BEI a rapidement mobilisé 5,2 milliards d’EUR en dehors de l’Union européenne, accélérant les financements et l’assistance technique ciblée. Pour les Balkans occidentaux, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR, à l’appui principalement des petites et moyennes entreprises et du secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR.