La Bourse de Luxembourg (LuxSE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) célèbrent ensemble le cap des 1 000 obligations sur le Luxembourg Green Exchange (LGX). La récente émission par la BEI d’une obligation climatiquement responsable au format global de 1,5 milliard d’USD à 10 ans représente aussi le millième emprunt obligataire sur la principale plateforme consacrée aux titres durables et le dernier ajout à plus d’une cinquantaine d’obligations vertes et durables émises par la BEI et actuellement inscrites au LGX.

LGX : première plateforme mondiale consacrée aux titres durables

Grâce aux 1 000 obligations actuellement cotées sur LuxSE et inscrites au LGX, un montant total de plus de 500 milliards d’EUR a été levé à l’appui de projets de développement vert, social et durable à travers le monde, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) et de ceux de l’accord de Paris sur le climat. Ce sont ces objectifs planétaires qui ont inspiré la création de LGX en 2016.

Témoignage de sa portée mondiale, LGX rassemble aujourd’hui 170 émetteurs appartenant à différents secteurs dans 35 pays et compte aussi bien des obligations vertes d’emprunteurs souverains que des obligations sociales émises par la Commission européenne. En 2020, LGX a remporté le prix mondial de l’action climatique décerné par les Nations unies pour son rôle précurseur ayant permis d’accélérer le financement de solutions pour le climat.

« Nous tenons à remercier tous les émetteurs conscients de l’impact de leurs activités pour leur contribution majeure dans la transition vers une économie plus inclusive et sobre en carbone. C’est un privilège de pouvoir marquer cette étape extraordinaire avec la BEI, qui a inauguré le marché des obligations vertes et joué un rôle crucial dans son développement. La BEI a contribué à faire de l’Europe un moteur de la finance durable et ouvre la voie à des normes communes et à des cadres plus harmonisés pour les activités de prêt et d’emprunt en faveur de la durabilité », a commenté Julie Becker, PDG de LuxSE.

BEI : la banque européenne du climat et de l’environnement

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde de l’action en faveur du climat et de l’environnement et la première banque multilatérale de développement à aligner ses nouvelles opérations sur les objectifs et principes de l’accord de Paris. Son but est de consacrer chaque année plus de 50 % de ses nouveaux financements à l’investissement vert d’ici 2025 et elle s’est engagée à suivre ces investissements conformément au cadre défini par le règlement établissant une taxinomie de l’UE.

Pionnière du financement de la durabilité, la BEI a lancé la toute première obligation verte au monde en 2007 et a depuis émis l’équivalent de 39 milliards d’EUR d’obligations climatiquement responsables (OCR) axées sur l’atténuation des changements climatiques. La BEI a récemment publié le rapport d’une évaluation indépendante des OCR émises et du rôle qu’elle a joué sur le marché des obligations vertes entre 2007 et 2020. Depuis 2018, la BEI a également émis l’équivalent de 6,5 milliards d’EUR d’obligations pour le développement durable (OpDD), qui mettent l’accent sur d’autres domaines de la durabilité environnementale et sociale. La Banque a déjà procédé à la mise en conformité de la documentation accompagnant ses OCR et OpDD avec le règlement établissant une taxinomie de l’UE et elle prévoit d’aligner progressivement ces instruments sur la norme de l’UE en matière d’obligations vertes en préparation.

« La participation efficace des marchés internationaux des capitaux au financement du développement durable passe par une alliance stratégique entre les principaux acteurs du marché. La BEI et LuxSE sont des partenaires proches œuvrant à clarifier la définition des activités durables, un élément essentiel pour de véritables investissements à impact. L’accueil favorable réservé à notre émission OCR en USD au format global à 10 ans, le 1 000e emprunt obligataire sur LGX, soutient notre engagement commun qui bénéficie de l’appui de la communauté mondiale des investisseurs », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI responsable de la collecte de ressources et de la trésorerie.

La croissance exponentielle de LGX reflète le développement du marché

LuxSE a créé LGX en 2016 afin de mobiliser des capitaux durables et de faciliter les investissements durables. Depuis lors, la plateforme a connu une croissance exponentielle, qui met en évidence le rôle de plus en plus important du développement durable sur les marchés internationaux des capitaux.

Lancée sous la forme d’une plateforme pour les obligations vertes en 2016, LGX s’est développée tant du point de vue des volumes que de la gamme de produits, tout en répondant au besoin accru de transparence, de responsabilité, de fiabilité et de comparabilité des titres durables inscrits. Elle inclut désormais toutes les catégories d’obligations axées sur la durabilité, assorties d’exigences obligatoires en matière de transparence et de publication d’informations.

« Cette 1 000e obligation durable inscrite au LGX illustre le rôle que joue à l’échelle mondiale l’écosystème de la finance durable du Luxembourg dans la mobilisation des capitaux publics et privés nécessaires à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et des objectifs de développement durable. Elle met également en lumière la coopération innovante entre la Banque européenne d’investissement et la Bourse de Luxembourg, qui contribue à orienter la finance durable depuis plus d’une décennie désormais, la première émission d’une obligation verte au monde, qui a eu lieu au Luxembourg en 2007 », a déclaré Pierre Gramegna, ministre luxembourgeois des finances.

Vers des normes harmonisées

LuxSE et la BEI ont toutes deux contribué à l’évolution de la réglementation dans le domaine de la finance durable par leurs travaux au sein de divers groupes d’experts et d’associations sectorielles. Des contributions ont notamment été apportées au groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la finance durable, qui a recommandé l’établissement d’une taxinomie européenne de la durabilité, puis au groupe d’experts techniques de l’UE sur la finance durable, lequel a présenté des propositions en vue d’une taxinomie de l’UE des activités économiques contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi que dans le cadre de l’élaboration d’une norme de l’UE en matière d’obligations vertes.

Le millième emprunt obligataire durable inscrit au LGX a été célébré par LuxSE, la BEI et les chefs de file de l’émission OCR 2031 au format global de la BEI (Barclays, Citibank, Crédit Agricole CIB et Deutsche Bank) en présence de Pierre Gramegna, ministre luxembourgeois des finances.

