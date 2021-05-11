© Dolomiti Energia

Parmi les domaines soutenus figurent la modernisation et le renforcement du réseau de distribution d’électricité, l’installation de compteurs intelligents, l’éclairage public et les réseaux d’eau

Les travaux bénéficieront à quelque 335 000 usagers du réseau électrique et à plus de 78 000 usagers du réseau d’adduction d’eau

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Dolomiti Energia ont conclu ce jour un accord de financement portant sur un prêt de 100 millions d’EUR en faveur du programme de recherche-développement de l’entreprise.

L’investissement s’inscrit dans le droit fil des politiques italiennes et européennes dans le domaine de l’énergie et de l’environnement, qui visent la réalisation des objectifs liés à la transition énergétique, à la décarbonation et aux réseaux durables.

Plus précisément, les ressources appuieront les projets de Dolomiti Energia qui portent sur le développement, la modernisation ou le renforcement des réseaux de distribution d’électricité, l’installation de compteurs intelligents et de deuxième génération, le remplacement de centrales hydroélectriques ou l’augmentation du niveau de performance des installations existantes, l’amélioration de l’efficacité de l’éclairage public et l’adaptation de l’efficacité opérationnelle des réseaux d’eau.

Les investissements mobilisés grâce au financement contribueront à répondre aux besoins énergétiques, à créer une croissance durable pour tous et à fournir un meilleur accès aux services de Dolomiti Energia, également dans ses nouveaux domaines d’activité. Au total, Dolomiti Energia compte près de 335 000 clients raccordés à son réseau de distribution d’électricité et plus de 78 000 à son réseau d’adduction d’eau. La majeure partie de ses activités de production et de distribution se situent dans la région des Dolomites (nord-est de l’Italie).

Miguel Morgado, directeur des opérations de la BEI en Italie, à Malte et dans les Balkans : « En sa qualité de banque du climat, la BEI s’engage de manière croissante à appuyer des projets relatifs à la lutte contre les changements climatiques ; le plan d’investissement présenté par le Groupe Dolomiti Energia qui doit être mis en œuvre à l’horizon 2024 comprend des interventions dans différents secteurs ; il vise à améliorer l’efficacité et la résilience des services offerts dans la province autonome de Trente. Nous sommes donc très heureux de pouvoir soutenir une société fortement ancrée dans le territoire et proche de ses citoyens ».

Massimo De Alessandri, président du Groupe Dolomiti Energia : « Nous sommes honorés de l’accord conclu avec la BEI. Pour nous, il s’agit d’un gage important de la reconnaissance accordée à la qualité de notre travail et des projets qui seront financés. La confiance que la BEI a renouvelée une fois encore envers notre proposition de développement durable, et pour la première fois sans garanties extérieures, ne peut que nous inciter à poursuivre dans cette voie, celle d’une croissance constante ».