Un apport de la BEI pour soutenir le déploiement des sites Mobile de l’opérateur dans l’hexagone, notamment de la 5G

Un premier partenariat entre la banque de financement des infrastructures de l’UE et Bouygues Telecom

Bouygues Telecom signe pour la première fois avec la Banque européenne d’investissement (BEI) un accord de financement de 350 M€. Ce financement permettra à Bouygues Telecom de poursuivre le déploiement de ses réseaux Mobile Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales, et d’atteindre les objectifs ambitieux qu’il s’est fixé.

Pour rappel, dans son nouveau plan Ambition 2026, l’opérateur prévoit d’investir 1,5 milliard d’euros par an et d’accélérer sa croissance afin de devenir :

Le premier opérateur Mobile alternatif en France , en offrant à ses clients la meilleure qualité de service possible. Pour ce faire, Bouygues Telecom veut donc conforter sa position de deuxième meilleur réseau Mobile de France et poursuivre le déploiement de ses réseaux 4G et 5G ,

, en offrant à ses clients la meilleure qualité de service possible. Pour ce faire, Bouygues Telecom veut donc conforter sa position de , Un acteur majeur de la Fibre et augmenter significativement ses parts de marché dans le fixe, mais également dans le BtoB et le Wholesale Fixe, en investissant dans son réseau.

Ce financement de la BEI contribuera dans le Mobile au renforcement de la couverture de Bouygues Telecom y compris en zone rurale (objectif de 28 000 sites en 2023 et environ 35 000 en 2026) et à la multiplication par 4 de la capacité de son réseau radio Mobile d’ici 2026, assurant une meilleure connectivité au plus grand nombre de citoyens, partout sur le territoire.

Par ailleurs, dans le Fixe, Bouygues Telecom doublera sa couverture FTTH en passant d’environ 17 millions de prises commercialisées fin 2020 à un objectif de 35 millions fin 2026 (avec un objectif intermédiaire de 27 millions fin 2022) et investira en équipements Fixe (modems, décodeurs TV, etc.) pour anticiper l’évolution des usages et la croissance de sa base de clients.

Les investissements bruts réalisés par Bouygues Telecom entre 2021 et 2026 sont fortement créateurs de valeur.

« Nous sommes ravis de cet accord de financement avec la BEI. Bouygues Telecom a de grandes ambitions autour du Mobile et de la 5G pour les années à venir et veut contribuer à désenclaver les territoires en réduisant la fracture numérique. Le soutien affiché de la Banque de l’Union européenne à ce vaste projet industriel est une validation de nos choix et vient confirmer la pertinence de notre stratégie » souligne Christian Lecoq, Directeur Général Adjoint en charge de la Finance et des Achats de Bouygues Telecom. « Notre réseau Mobile 5G jouera un rôle prépondérant dans la transformation numérique des entreprises françaises et nous mettrons tout en œuvre pour continuer à leur délivrer une excellente qualité de service. Pour cela, nous investissons aujourd’hui afin d’avoir un réseau à la hauteur des enjeux de demain. »

« Le soutien à l’innovation et aux infrastructures de nouvelles technologies essentielles à la transition numérique compte parmi les principales missions de la Banque de l’Union européenne. C’est pourquoi je me félicite de voir se concrétiser ce premier partenariat avec Bouygues Telecom autour de la 5G » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « Pour réussir, cette transition suppose que l’ensemble du territoire hexagonal puisse bénéficier d’un déploiement rapide des nouveaux réseaux mobiles de manière à renforcer leur attractivité et faciliter la vie de ceux qui y résident.»

