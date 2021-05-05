Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

FRENCH 5G ROLLOUT

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 350 000 000 €
Télécom : 350 000 000 €
Date(s) de signature
5/05/2021 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
26/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH 5G ROLLOUT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH 5G ROLLOUT
Communiqués associés
France : Bouygues Telecom signe un financement de 350 M€ avec la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
16 juin 2021
Statut
Référence
Signé | 05/05/2021
20200032
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRENCH 5G ROLLOUT
BOUYGUES TELECOM SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 731 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the first phase of the deployment of a new 5G network in France, as well as the coverage expansion of 4G services in rural areas to mitigate the country's digital divide.

The project supports the development of the French 5G mobile infrastructure enabling ultra-fast data transfer through this very high capacity network, and it is fully in line with the targets set out by the 5G for Europe Action Plan. Furthermore the project contributes directly to the EU broadband targets for 2025 presented in "Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society," which states that by 2025 all urban areas, as well as major roads and railways, should have uninterrupted 5G wireless broadband coverage, starting with fully-fledged commercial service in at least one major city in each EU member state already by 2020.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The rollout of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. There are well-established mitigation measures to keep the electromagnetic field exposure levels below the regulated limits and to reduce the visual impact of new sites during the operational phase of mobile networks.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
26/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH 5G ROLLOUT
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH 5G ROLLOUT
Autres liens
Communiqués associés
France : Bouygues Telecom signe un financement de 350 M€ avec la BEI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH 5G ROLLOUT
Date de publication
26 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131123133
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200032
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH 5G ROLLOUT
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
181457696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200032
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH 5G ROLLOUT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH 5G ROLLOUT
Autres liens
Fiche récapitulative
FRENCH 5G ROLLOUT
Fiche technique
FRENCH 5G ROLLOUT
Communiqués associés
France : Bouygues Telecom signe un financement de 350 M€ avec la BEI

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : Bouygues Telecom signe un financement de 350 M€ avec la BEI
Autres liens
Related public register
26/06/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRENCH 5G ROLLOUT
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - FRENCH 5G ROLLOUT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes