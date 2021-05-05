©Tyler Casey/ Unsplash

Bank of Ireland et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont convenu de financer un projet de parc éolien de 100 millions d’EUR mis en œuvre par le spécialiste des solutions climatiques Bord na Móna, qui pourra approvisionner jusqu’à 55 000 logements en énergie renouvelable.

Le nouveau parc éolien de 75 mégawatts (MW), situé à Cloncreen, dans le comté d’Offaly, créera jusqu’à 100 emplois pendant la phase de construction et devrait commencer à fournir de l’énergie renouvelable au réseau national l’année prochaine. Il s’agit du premier projet à bénéficier d’un financement dans le cadre du programme de soutien à l’électricité renouvelable et, une fois achevé, il constituera une nouvelle contribution à la réalisation de l’objectif de Bord na Móna visant à fournir de l’énergie renouvelable à environ un tiers des foyers irlandais d’ici à 2030.

Bank of Ireland et la Banque européenne d’investissement sont les chefs de file de l’opération de financement et fournissent chacun 50 % de la dette.

Eoin McGuinness, directeur principal de Bank of Ireland Corporate Banking : « Nous sommes ravis de continuer à soutenir Bord na Móna en tant que chef de file du développement des énergies renouvelables en Irlande. La stratégie de l’entreprise en matière d’énergie verte s’inscrit dans le droit fil de la volonté de Bank of Ireland de favoriser une activité de prêt durable et ce financement de 50 millions d’EUR est l’un de nos plus importants engagements financiers à ce jour dans le secteur des énergies renouvelables. »

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement s’est engagée à contribuer à accélérer la production d’énergie renouvelable en Irlande et dans le monde entier. La BEI se réjouit de mettre à disposition, tout comme Bank of Ireland, 50 millions d’EUR pour le nouveau parc éolien de Bord na Móna à Cloncreen, qui contribuera de manière significative à garantir que, d’ici la fin de la décennie, 70 % de l’énergie en Irlande proviennent de sources renouvelables. »

JP McGrath, directeur financier et directeur des opérations de Bord na Móna : « Bord na Móna opère dans le domaine des solutions climatiques, en s’appuyant sur nos ressources foncières et nos sources d’énergie renouvelables pour favoriser un environnement plus propre et plus sain pour la population et pour aider l’Irlande à atteindre le zéro émission net d’ici à 2050. L’action pour le climat est un travail de longue haleine, qui nécessitera plusieurs décennies. Nous nous réjouissons donc de bénéficier du soutien de nos partenaires financiers, Bank of Ireland et la Banque européenne d’investissement, alors que nous progressons dans cette mission d’une importance cruciale. »