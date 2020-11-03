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CLONCREEN WIND FARM

Signature(s)

Montant
49 676 544,33 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 49 676 544,33 €
Énergie : 49 676 544,33 €
Date(s) de signature
27/04/2021 : 2 000 000 €
27/04/2021 : 47 676 544,33 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 27/04/2021
20190189
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CLONCREEN WIND FARM
BORD NA MONA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 106 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of an onshore windfarm with a capacity of about 75 MW in the Irish Midlands.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is fully consented following an environmental impact assessment (EIA) process. The project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement - Appendices 7-13
Date de publication
24 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135317428
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Research on wind farms and health (Appendix to EIS)
Date de publication
25 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126622222
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Bird studies (Appendix to EIS)
Date de publication
25 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135330279
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Environmental Impact Statement
Date de publication
23 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135298635
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Ecological and biological surveys (Appendix to EIS)
Date de publication
24 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135322669
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Construction and Environmental Management Plan (Appendix to EIS)
Date de publication
25 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126620896
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Photomontage (Appendix to EIS)
Date de publication
24 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135332815
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CLONCREEN WIND FARM - Information about electric magnetic fields (Appendix to EIS)
Date de publication
25 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126630877
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CLONCREEN WIND FARM
Date de publication
29 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133785594
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CLONCREEN WIND FARM
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241941492
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190189
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
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scoreboard - CLONCREEN WIND FARM
Date de publication
8 Feb 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
137292717
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190189
Dernière mise à jour
8 Feb 2021
Secteur(s)
Énergie
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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