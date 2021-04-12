Premier accord de ce type entre la banque de l’UE et un État membre signé ce jour par le ministre délégué aux finances de la Grèce et le vice-président de la BEI, en présence du ministre grec des finances

La BEI contribuera au repérage de plans d’investissement à fort impact

L’accent sera mis sur l’action climatique, la transition énergétique et la transformation numérique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a officiellement accepté aujourd’hui d’aider à gérer jusqu’à 5 milliards d’EUR dans le cadre de la mise en œuvre par la Grèce de son plan national de redressement et de résilience, connu sous le nom de « Grèce 2.0 ».

Les spécialistes techniques, financiers et environnementaux de la BEI repéreront les projets à fort impact, les secteurs prioritaires et les structures financières efficaces afin d’assurer une utilisation optimale des nouvelles subventions et prêts européens accordés à la Grèce pour atténuer l’impact social et économique de la pandémie de coronavirus.

Avec le nouvel accord de coopération signé plus tôt dans la journée par Thodoros Skylakakis, ministre délégué aux finances, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, en présence de Christos Staikouras, ministre des finances, c’est la première fois que la Banque européenne d’investissement va contribuer à la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience en Europe.

« Le gouvernement grec a déjà travaillé d’arrache-pied pour saisir l’occasion unique offerte par la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), afin de parvenir à une reprise et une croissance fortes, durables et inclusives pour la Grèce. Nous avons élaboré un plan national de redressement et de résilience à la fois réaliste, mais aussi ambitieux, moderne, novateur et tourné vers l’extérieur, étayé par des réformes structurelles, des investissements publics efficaces et une participation importante du secteur privé. Cet accord clé signé ce jour entre le ministère des finances et la Banque européenne d’investissement donnera une impulsion supplémentaire substantielle à la réalisation des projets dans le cadre de « Grèce 2.0 », notre plan national de relance et de résilience. Grâce à cet accord, notre pays bénéficiera de l’expertise technique, économique et financière de la BEI pour repérer les projets à fort impact et les structures efficaces, ce qui contribuera de manière significative à l’utilisation optimale des fonds du FRR. En outre, la banque de l’UE pourra proposer, parallèlement aux ressources du FRR, un financement pour certains des projets qui seront examinés et instruits par ses spécialistes. Par conséquent, la Banque européenne d’investissement confirme une fois encore aujourd’hui, de la meilleure façon possible, son rôle de partenaire inestimable dans les efforts que nous entreprenons pour relever les défis sanitaires, sociaux et économiques de notre époque, tout en formant une base solide pour augmenter systématiquement le revenu disponible, combler le déficit d’investissement et créer de nombreux emplois de haute qualité en Grèce », a déclaré Christos Staikouras, ministre des finances de la République hellénique et gouverneur de la BEI.

« Cette coopération avec la BEI dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience de l’UE – le premier accord de ce type conclu par la Banque avec un État membre de l’UE – souligne la très grande planification dont a bénéficié le plan national de redressement et de résilience. Nous voulons éviter de gaspiller ne serait-ce qu’une journée dans la mise en œuvre de grands investissements privés qui seront financés par la facilité de prêt du fonds de relance. La volonté de l’État de combler le déficit d’investissement et de créer 200 000 emplois à temps plein exige une coopération avec des partenaires dignes de confiance, à l’image de la BEI, qui contribuera à cet effort par sa fiabilité, son vaste savoir-faire et un financement supplémentaire potentiellement très important », a déclaré Thodoros Skylakakis, ministre délégué aux finances.

« L’accord de ce jour représente la première coopération formelle entre la BEI et un partenaire national pour garantir que la facilité pour la reprise et la résilience remplisse sa promesse d’un avenir meilleur. Il veillera à ce que la réponse apportée aux défis posés par le COVID-19 permette également d’agir sur le climat, de tirer parti des possibilités du numérique et d’accélérer la transition énergétique. Au cours des 58 dernières années, la Banque européenne d’investissement a appuyé des investissements en Grèce afin de créer des débouchés économiques, de transformer les services et de soutenir l’action climatique. Aujourd'hui, la banque de l’UE se tient prête à soutenir les plans ambitieux du pays visant à exploiter les possibilités offertes par les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Grèce.

Recours aux meilleures pratiques mondiales pour investir les fonds de la facilité pour la reprise et la résilience

La Grèce devrait recevoir environ 31 milliards d’EUR de la facilité pour la reprise et la résilience, sous la forme de subventions et de prêts. Il s’agit d’une initiative ponctuelle destinée à aider à remédier aux dommages économiques et sociaux immédiats causés par la pandémie de coronavirus.

L’accord de ce jour permettra à l’équipe d’investissement de la BEI en charge de la Grèce de collaborer avec les autorités du pays afin de tirer le meilleur parti de la facilité pour la reprise et la résilience et ainsi repérer de potentiels projets du secteur public, investissements des entreprises, plans de financement des PME et initiatives de conseil ciblées.

Il s’agit de la toute première coopération de la BEI visant à mettre en œuvre des investissements appuyés par la facilité pour la reprise et la résilience en Europe.

Le savoir-faire de la BEI à l’appui des investissements verts et numériques prioritaires

Les nouveaux investissements viseront essentiellement à soutenir l’action climatique, la transition énergétique verte et une transformation numérique respectueuse de l'environnement. Ils cibleront aussi d’autres secteurs qui reflètent les priorités sociales et économiques de la Grèce.

La nouvelle coopération se concentrera dans un premier temps sur le repérage et la proposition de nouveaux projets d’investissement à fort impact situés sur tout le territoire national, à l’aide d’un investissement estimé à 5 milliards d’EUR au titre du plan national pour la reprise et la résilience.

Les projets seront examinés et instruits par des spécialistes de la BEI et pourront également bénéficier de financements de la BEI parallèlement aux ressources européennes de la facilité pour la reprise et la résilience.

Poursuite de l’engagement record du Groupe BEI en Grèce

L’année dernière, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement ont fourni un nouveau soutien, pour un montant record de 2,8 milliards d’EUR, à des investissements privés et publics à fort impact en Grèce.