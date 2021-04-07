Protocole d’accord pour l’établissement d’une coopération institutionnelle dans le secteur de l’hydrogène.

La BEI se tient prête à fournir un appui financier aux projets admissibles, une assistance technique et des services de conseil afin d’encourager les investissements dans ce secteur au Portugal et d’améliorer la bancabilité des projets.

Appuyant les stratégies PNEC 2030 et RNC2050 du pays, l’accord s’aligne sur la stratégie européenne pour l’hydrogène, qui favorise le développement de l’économie de l’hydrogène.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’État portugais ont uni leurs forces pour promouvoir le développement du secteur de l’hydrogène dans le pays. Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et João Pedro Matos Fernandes, ministre de l’environnement et de l’action pour le climat, ont signé aujourd’hui à Lisbonne un protocole d’accord lors de la conférence de haut niveau « L’hydrogène dans la société : combler les lacunes », organisée par la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne. Le protocole d’accord proposé est un accord non contraignant qui vise à encourager la coopération de ces deux entités dans ce domaine.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque au Portugal : « Je me réjouis de signer aujourd’hui cet important accord avec l’État portugais qui vise à accélérer les investissements dans le secteur de l’hydrogène au Portugal. Au sein du Groupe BEI, nous sommes fermement convaincus que l’hydrogène propre peut jouer un rôle important dans la réalisation de l’objectif de neutralité carbone de l’UE d’ici à 2050 et dans la promotion de la relance économique verte dans le contexte du COVID-19, car nous considérons qu’il est un facteur fondamental de la transition vers des émissions plus respectueuses de l’environnement. En tant que banque européenne du climat, nous jouerons un rôle déterminant dans la mobilisation et la promotion des investissements privés, rendant ainsi l’Europe plus verte et plus innovante. »

« La neutralité carbone d’ici à 2050 et la réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 exigent des changements profonds de notre système énergétique et un engagement ferme en faveur d’une transition énergétique soutenue par le déploiement d’énergies renouvelables. L’hydrogène renouvelable devrait jouer un rôle clé dans la décarbonation de secteurs où d’autres solutions de substitution pourraient ne pas être réalisables ou être plus coûteuses, ce qui est décisif pour la décarbonation de l’Europe. Le Portugal vise à produire de l’hydrogène vert compétitif et tient à jouer un rôle clé dans l’économie émergente de l’hydrogène. Pièce maîtresse de cette stratégie, l’accord que nous avons signé aujourd’hui est décisif pour la consolidation de ce projet », a déclaré João Pedro Matos Fernandes, ministre de l’environnement et de l’action pour le climat.

Le secteur de l’hydrogène jouera un rôle important dans l’accélération de la transition énergétique, comme le prévoit la stratégie européenne pour l’hydrogène lancée par la Commission européenne en 2020, qui vise à construire tout un écosystème de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre en installant une capacité de production d’hydrogène vert de 40 GW d’ici à 2030. Grâce au protocole d’accord signé aujourd’hui, la BEI soutiendra les objectifs environnementaux ambitieux fixés par le Portugal dans son plan national pour l’énergie et le climat à l’horizon 2030, également connu sous le nom de PNEC 2030, et dans sa feuille de route pour la neutralité carbone d’ici à 2050 (RNC2050). -

Le soutien financier de la BEI et l’assistance technique offerte par la plateforme de conseil contribueront à accélérer les investissements dans ce secteur, tout en améliorant la bancabilité des projets. Plus précisément, le savoir-faire de la BEI sur les structures complexes de cofinancement permettra le développement de produits financiers ciblés et de structures de financement innovantes, tout en stimulant et en catalysant les investissements provenant d’autres sources.

Informations générales

Banque européenne du climat

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets liés au climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour concrétiser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à 50 % au moins d’ici à 2025. L’ensemble des activités de financement du Groupe BEI sera aligné sur les objectifs de l’accord de Paris d’ici la fin de l’année 2020.

La BEI au Portugal

La BEI investit de longue date au Portugal, la première opération dans le pays remontant à 1976. Depuis lors, le Groupe BEI (BEI et FEI) y a investi plus de 52 milliards d’EUR. Rien qu’en 2020, il a signé 27 opérations pour un volume de financement total de 2,336 milliards d’EUR, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2019, qui correspond à environ 1,2 % du PIB du Portugal. Dans l’ensemble, le Portugal est le quatrième pays de l’UE ayant le plus bénéficié du soutien du Groupe BEI en pourcentage du PIB.