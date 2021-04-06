Finnvera adhère au Fonds de garantie paneuropéen, un programme du Groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le 1er avril 2021, Finnvera et la BEI ont signé un accord portant sur un programme de garantie qui permettra à Finnvera d’accorder au total 650 millions d’EUR de prêts servant à financer des fonds de roulement et des investissements, principalement pour répondre aux besoins des grandes entreprises. Ce financement bénéficiera d’une garantie de 75 % de la BEI. Le programme de garantie restera en vigueur jusqu’à la fin de 2021.

Le Fonds de garantie paneuropéen est assorti d’une enveloppe de 25 milliards d’EUR mise à disposition par les États membres de l’UE et qui est destinée à l’octroi de garanties ; son objectif est de débloquer des investissements supplémentaires, allant jusqu’à 200 milliards d’EUR, pour les entreprises européennes. Le Fonds a été créé au printemps 2020 à l’initiative du Groupe BEI, qui est également chargé de sa gestion. La part de Finnvera dans le Fonds s’élève à 650 millions d’EUR au total.

« La conclusion de cet accord est une excellente nouvelle pour les entreprises finlandaises et surtout pour les salariés. En utilisant le financement de l’UE, nous garantissons aux entreprises des fonds de roulement adéquats pendant la pandémie de COVID-19 et une accélération des investissements une fois la pandémie terminée. Je me félicite tout particulièrement de la coopération fructueuse nouée de longue date entre le Groupe de la Banque européenne d’investissement et Finnvera », a déclaré Mika Lintilä, ministre finlandais de l’économie.

« Le Fonds soutient les entreprises pendant la pandémie de coronavirus en leur assurant un accès au financement. Ainsi, Finnvera sera mieux armée pour remplir son rôle de fournisseur complétant l’offre de financements des marchés financiers et elle pourra par ailleurs faire bénéficier les grandes entreprises du Fonds de garantie paneuropéen », a déclaré Jussi Haarasilta, vice-président exécutif de Finnvera.

Le Fonds de garantie est destiné aux grandes et moyennes entreprises qui n’entrent pas dans la catégorie des PME telle que la définit l’UE parce que leur effectif se monte à 250 personnes ou plus, que leur chiffre d’affaires annuel dépasse 50 millions d’EUR ou que leur total de bilan excède 43 millions d’EUR.

« Le Fonds de garantie paneuropéen offre des perspectives aux intermédiaires financiers et aux entreprises de l’ensemble de l’Europe », a ajouté Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Les PME et les grandes entreprises souffrent des retombées économiques des mesures visant à enrayer le virus. Bien que la fin de la pandémie se profile lentement à l’horizon, les entreprises auront besoin de gros volumes de financement pour reprendre la voie d’une croissance robuste et durable. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’aide de Finnvera pour l’acheminement des fonds européens vers les entreprises qui en ont besoin. »

Finnvera accordera directement les prêts relevant du programme de garantie. Les prêts individuels ne pourront dépasser 100 millions d’EUR et leur durée sera de six ans au maximum. Les conditions et modalités précises de financement feront l’objet d’un accord distinct pour chaque projet. En principe, il s’agira des mêmes conditions et modalités que celles applicables aux autres financements accordés à l’entreprise.

Finnvera renforce le potentiel et la compétitivité des entreprises finlandaises en leur proposant des prêts, des garanties de crédit à l’exportation et d’autres types de garantie, et elle est disposée à garantir la disponibilité de prêts à des entreprises viables durant toutes les phases de cette situation exceptionnelle qui résulte de la crise du coronavirus. Finnvera poursuivra le programme de garantie de financements bancaires et viendra également compléter l’offre du marché financier par ses prêts directs. Nous recommandons aux entreprises intéressées de contacter leur banque pour leur faire part de leurs besoins de financement, de préférence le plus tôt possible.

Informations générales

Le Fonds de garantie paneuropéen a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de la Finlande et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. S'appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, le Fonds de garantie paneuropéen permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises. Le Fonds de garantie paneuropéen s’inscrit dans le cadre du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.