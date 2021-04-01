EGF - FINNVERA LRS INSTRUMENT

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Linked risk-sharing instrument under the European Guarantee Fund (EGF) to improve access to finance for mid-caps and large corporates in Finland and possibly in other EGF participating member states. Moreover, Finnvera will build a complementary portfolio, matching the size of the EGF guarantee, to improve the access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs). Namely, the objective is to support companies' access to liquidity and to improve their resilience to temporary demand and liquidity suppression, brought about by the COVID-19 pandemic, as well as support investment, and thereby also foster economic recovery.
Risk-sharing instrument under EGF to improve financing conditions of mid-caps and large corporates in Finland.
This linked
risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed
to address liquidity and long-term investment needs of mid-caps and large
corporates affected by the COVID19 pandemic in Finland. The operation addresses
the underlying market failure in access to finance faced by these companies due
to information asymmetries, which has been further exacerbated by the pandemic.
The project will be implemented by a sound intermediary, Finnvera, which has
in-depth knowledge in the sector and a solid track record with implementing EIB
Group guarantee and funding products. The EIB's contribution to the project is
notable. First of all, the financing type is innovative as the delinked
risk-sharing instrument does not yet exist on the target market for mid-caps
and large corporates. Technical advice is provided to Finnvera in this regard.
EIB participation sends a strong signal to the markets that might help crowd in
private sector financial intermediaries.
Overall, the project can contribute to the development of the Finnish financial
market and positively stimulate economic recovery.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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