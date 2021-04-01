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EGF - FINNVERA LRS INSTRUMENT

Signature(s)

Montant
487 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 487 500 000 €
Lignes de crédit : 487 500 000 €
Date(s) de signature
1/04/2021 : 487 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 mars 2022
Statut
Référence
Signé | 01/04/2021
20200795
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EGF - FINNVERA LRS INSTRUMENT
FINNVERA OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 488 million
EUR 1591 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Linked risk-sharing instrument under the European Guarantee Fund (EGF) to improve access to finance for mid-caps and large corporates in Finland and possibly in other EGF participating member states. Moreover, Finnvera will build a complementary portfolio, matching the size of the EGF guarantee, to improve the access to finance for small and medium-sized enterprises (SMEs). Namely, the objective is to support companies' access to liquidity and to improve their resilience to temporary demand and liquidity suppression, brought about by the COVID-19 pandemic, as well as support investment, and thereby also foster economic recovery.

Risk-sharing instrument under EGF to improve financing conditions of mid-caps and large corporates in Finland.

Additionnalité et impact

This linked risk-sharing instrument under the Pan-European Guarantee Fund (EGF) is designed to address liquidity and long-term investment needs of mid-caps and large corporates affected by the COVID19 pandemic in Finland. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by these companies due to information asymmetries, which has been further exacerbated by the pandemic. The project will be implemented by a sound intermediary, Finnvera, which has in-depth knowledge in the sector and a solid track record with implementing EIB Group guarantee and funding products. The EIB's contribution to the project is notable. First of all, the financing type is innovative as the delinked risk-sharing instrument does not yet exist on the target market for mid-caps and large corporates. Technical advice is provided to Finnvera in this regard. EIB participation sends a strong signal to the markets that might help crowd in private sector financial intermediaries. Overall, the project can contribute to the development of the Finnish financial market and positively stimulate economic recovery.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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