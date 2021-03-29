Un nouvel investissement porteur de transformation dans les services très haut débit

Déploiement d’un réseau reliant les villes et les zones rurales

Premier appui de la BEI aux investissements dans le haut débit à Chypre

Le renforcement des infrastructures visant à améliorer l’accès au réseau à haut débit d’Epic à Chypre sera accéléré par un financement à long terme de 19 millions d’EUR confirmé ce jour par la Banque européenne d’investissement.

Ce nouvel investissement permettra l’installation d’un réseau à fibres optiques de 1 600 km dans le cadre du déploiement par Epic d’un réseau à large bande à très grande capacité à Chypre. La technologie FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) permettra d’accéder à des services numériques offrant des débits de l’ordre du gigabit et de relier les villes et les zones rurales.

Thanos Chronopoulos, PDG d’Epic Ltd, Martin Peronnet, PDG de la société mère Monaco Telecom et Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de prêt à Chypre, ont officiellement conclu le tout premier soutien de la BEI à Epic Ltd. Konstantinos Petridis, ministre des finances et gouverneur de la BEI, et Kyriacos Kokkinos, vice-ministre de la recherche, de l’innovation et de la politique numérique, ont assisté à l’annonce virtuelle.

« Les réseaux évolués sont l’un des principaux piliers de la transformation numérique de l’UE et un moteur essentiel de la reprise, tant au niveau national qu’à l’échelle européenne. Le déploiement rapide de réseaux à fibres optiques et 5G, un atout crucial pour la compétitivité et la durabilité et un outil majeur pour les futurs services numériques, créera d’importantes opportunités économiques pour les années à venir. À cet égard, je tiens à remercier la BEI, mais aussi à féliciter la Banque et Epic de s’être engagés ensemble dans cette initiative très importante pour renforcer la connectivité haut débit à grande capacité sur l’ensemble du territoire chypriote. L’engagement de longue date de la Banque européenne d’investissement à Chypre a été et restera déterminant dans la promotion d’une croissance durable et inclusive. De fait, il contribue à créer un environnement favorable qui accélère la réussite d’une transition verte et numérique », a déclaré Kyriacos Kokkinos, vice-ministre de la recherche, de l’innovation et de la politique numérique.

« Nous nous considérons comme des catalyseurs du changement et de la croissance, notre projet FTTH vise à remodeler radicalement l’expérience numérique des ménages et des entreprises chypriotes et à accélérer la croissance économique en offrant de nouvelles possibilités d’innovation et de productivité. Notre ambition est de guider Chypre dans son entrée dans l’ère des services à large bande en proposant, grâce à la fibre, des débits sans précédent à un prix véritablement abordable, afin d’accélérer le passage à cette nouvelle technologie et de répondre aux besoins numériques actuels et futurs de nos clients. Le nouveau financement à long terme de 19 millions d’EUR de la BEI permettra à Epic d’accélérer l’agrandissement de son réseau et de transformer les services à large bande à Chypre », a déclaré Thanos Chronopoulos, directeur général d’Epic Ltd.

« Il est essentiel d’investir dans le haut débit pour améliorer la compétitivité, les services aux entreprises et la vie sociale. Dans toute l’Europe, les restrictions de déplacement et les mesures de télétravail et de confinement liées à la pandémie de COVID‑19 ont mis en évidence la nécessité d’accroître l’investissement dans les réseaux et de promouvoir l’innovation numérique. Le tout premier concours de la BEI en faveur d’Epic permettra à Chypre de compter sur une connectivité accrue dans les années à venir », a déclaré Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom, société mère d’Epic Ltd.

Ce nouvel investissement contribuera également à améliorer l’accès au très haut débit, actuellement à la traîne par rapport à la moyenne européenne.

« La Banque européenne d’investissement reconnaît l’importance pour Chypre de cet investissement à long terme d’Epic qui contribuera à renforcer l’économie de la connaissance, la connectivité et la compétitivité des entreprises et qui permettra aux ménages de bénéficier de services à large bande de dernière génération. La BEI est heureuse d’accorder à Epic un financement à long terme de 19 millions d’EUR qui contribuera à renforcer la productivité de l’ensemble de l’économie », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

Les nouveaux investissements soutenus par la BEI, bénéficiant de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques, permettront aux clients connectés au réseau FTTH d’Epic d’accéder plus facilement à des services numériques offrant des vitesses de téléchargement de l’ordre du gigabit par seconde.

L’appui de la BEI à des investissements dans les télécommunications porteurs de changements

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a mis à disposition 11,7 milliards d’EUR dans le monde entier pour des projets liés aux télécommunications et aux réseaux à large bande.

Cela a permis d’appuyer des investissements d’opérateurs de télécommunications de premier plan, comme Deutsche Telekom, Telefonica, Iliad, Orange, Magyar Telecom et Eutelsat, et de financer la pose de câbles de communication sous-marins vers l’Afrique, le déploiement de réseaux nationaux à large bande et l’installation d’infrastructures mobiles 5G.