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EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
19 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 19 000 000 €
Télécom : 19 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2020 : 19 000 000 €
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Cyprus: EIB backs EUR 245 million of new energy and connectivity investment in 2020, including fibre-optic internet roll-out by Epic Telecom
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Chypre : Epic Ltd. va bénéficier d’un prêt BEI de 19 millions d’EUR pour le déploiement d’un réseau FTTH

Fiche récapitulative

Date de publication
12 février 2020
Statut
Référence
Signé | 21/12/2020
20190399
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
EPIC LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 19 million
EUR 33 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the rollout of a fixed Very High Capacity (VHC) broadband access network in Cyprus, based on fibre-to-the-home (FTTH) technology. With this project, the promoter plans to cover residential living units, located both in densely populated areas and in less densely populated areas, and will cover a significant part of the households in the country. The project includes the rollout of the fibre network, including the related investments in the backbone network and IT systems.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service of the promoter's fixed broadband network in the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the EIA Directive 2011/92/EC as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures.

The promoter has been assessed by the Bank as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130468526
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190399
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250586701
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20190399
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EPIC BROADBAND NETWORK DEVELOPMENT
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
134255534
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190399
Dernière mise à jour
17 Oct 2020
Secteur(s)
Télécom
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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