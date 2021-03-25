© Shutterstock

La BEI et PRAVEX BANK ont signé un accord de prêt de 30 millions d’EUR pour améliorer l’accès aux financements pour les PME et les ETI en Ukraine.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’équipe d’Europe visant à apporter une réponse rapide à la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et PRAVEX BANK, entité d’Intesa Sanpaolo Group, ont signé une ligne de crédit de 30 millions d’EUR à l’appui des entreprises du secteur privé ukrainien, mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) touchées par la pandémie de coronavirus.

Les PME sont l’épine dorsale de l’économie ukrainienne, car elles représentent plus de 90 % du tissu entrepreneurial local, contribuent à plus de 50 % du PIB et emploient environ 60 % de la population active. À la suite de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité, ce qui a entraîné des retards de paiement et une augmentation de la demande de liquidités. Il est à présent essentiel de renforcer le soutien aux entreprises du secteur privé, pour contribuer ainsi à la protection de l’emploi et de l’économie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réponse globale de l’équipe d’Europe à la crise du COVID-19, qui vise à soutenir une reprise économique et sociale durable dans la région.

Jean-Erik de Zagon, chef de la représentation de la BEI en Ukraine : « Les petites et moyennes entreprises sont vitales pour l’économie ukrainienne et ont été particulièrement touchées par la crise du COVID-19. Soutenir la résilience du secteur privé pendant cette crise sans précédent en lui fournissant des financements grâce à notre coopération avec PRAVEX BANK est l’une des priorités majeures de la BEI. L’opération vise à mettre des financements vitaux à la disposition des PME et des ETI pour les aider à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 – non seulement pour maintenir les entreprises à flot, mais aussi pour renforcer leur résilience et préserver l’emploi. »

Frederik Coene, responsable de la coopération au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « Plus que jamais en ces temps difficiles, les entreprises doivent avoir accès à des crédits abordables de la part des banques. La BEI joue un rôle important dans le soutien du secteur privé dans le cadre des actions d’assistance globales engagées par l’Union européenne par le biais de l’équipe d’Europe. Cette assistance se concrétise à un moment où les PME ont besoin d’un soutien solide pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19. »

Gianluca Corrias, président du conseil d’administration de PRAVEX BANK : « La coopération avec la BEI constitue une étape importante pour aider notre banque à atteindre son objectif stratégique d’élargissement du financement des petites et moyennes entreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire. Cette ligne de crédit nous aidera à appuyer nos clients de l’économie réelle en leur fournissant les prêts abordables dont ils ont besoin afin d’atténuer les conséquences économiques de la crise provoquée par la pandémie. »

L’équipe d’Europe apporte une valeur ajoutée aux entreprises ukrainiennes

Le concours de la BEI est une partie intégrante de la réponse globale de l’équipe d’Europe à la pandémie et soutient une reprise économique et sociale durable dans les pays du voisinage oriental de l’UE. L’opération renforce à la fois les PME et les ETI, qui forment l’épine dorsale des économies nationales et sont une source importante d’emplois.

Informations générales

À propos de l’activité de la BEI en Ukraine

La BEI intervient en Ukraine depuis 2007. La banque de l’UE est déterminée à soutenir ce pays et à contribuer à créer les conditions nécessaires à sa stabilité économique. L’Ukraine est le principal pays bénéficiaire de l’appui de la BEI dans le voisinage oriental, où elle représente plus de 60 % de l’activité de prêt de la Banque. La Banque européenne d’investissement, l’une des principales institutions financières internationales (IFI) intervenant dans ce pays, concentre ses interventions sur les infrastructures sociales et économiques, les transports et la connectivité, le développement du secteur privé local, l’efficacité énergétique, l’action en faveur du climat et l’innovation. La Banque soutient le secteur privé principalement par l’intermédiaire d’établissements financiers, mais aussi en octroyant directement des prêts à certaines grandes entreprises. Elle a notamment été la première IFI à mettre des financements à long terme en monnaie locale à la disposition d’une banque locale pour soutenir les PME ukrainiennes.

PRAVEX BANK, qui fait partie d’Intesa Sanpaolo Group depuis 2008, opère sur le marché ukrainien depuis 1992 et dessert une clientèle ukrainienne depuis plus de 25 ans. Présente sur tout le territoire national, la banque propose l’ensemble de la gamme de services bancaires à une clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutions. S’appuyant sur les meilleures pratiques et la présence internationale d’Intesa Sanpaolo Group, PRAVEX BANK propose des solutions innovantes à sa clientèle d’entreprises en matière de fonds de roulement et de financement des investissements, de dépôts, de paiements internationaux et de transferts de fonds, ainsi que des conditions avantageuses en matière de financement des échanges commerciaux. Parmi les principaux produits de PRAVEX BANK destinés aux particuliers figurent les prêts hypothécaires, le prêt personnel européen et l’offre de services Famiglia.

Intesa Sanpaolo Group est la première banque d’Italie et l’une des banques les plus saines et les plus rentables d’Europe. Elle offre des services de banque commerciale, de gestion d’actifs et d’assurance ainsi que des services d’investissement aux grandes entreprises. Intesa Sanpaolo Group compte environ 14,7 millions de clients en Italie qui bénéficient de services tant numériques que traditionnels. Les filiales internationales du groupe desservent 7,1 millions de clients en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo opère dans le monde entier, avec de nombreuses succursales coordonnées par cinq pôles à Londres, New York, Hong Kong, Dubaï et Milan. Intesa Sanpaolo est considérée comme l’une des banques les plus durables au monde. Pour le groupe, créer de la valeur signifie être un moteur de croissance, dans l’intérêt tant de la société que de l’économie. Avec les questions environnementales à l’esprit, le groupe a créé un fonds de 6 milliards d’EUR en faveur de l’économie circulaire. Intesa Sanpaolo soutient d’importants projets d’inclusion économique et de réduction de la pauvreté, dont un fonds d’impact de 1,2 milliard d’EUR pour des prêts accordés à des catégories sociales qui peinent à accéder au crédit. Intesa Sanpaolo est très impliquée dans les initiatives culturelles, qu’elle organise elle-même ou en collaboration avec d’autres entités en Italie et ailleurs. Il s’agit notamment d’expositions permanentes et temporaires mettant en valeur le patrimoine artistique impressionnant de la banque dans le cadre de la Gallerie d’Italia, ainsi que dans des musées du groupe à Milan, Naples, Vicence et bientôt Turin.