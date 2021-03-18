La BEI octroie 875 millions d’EUR de nouveaux financements à long terme pour accélérer la mise en œuvre à l’échelle nationale du programme Helektra pour l’efficacité énergétique et du programme Antonis Tritsis d’investissement urbain durable.

Ces nouveaux investissements visent à réduire les factures énergétiques, à diminuer les émissions de carbone, à renforcer la sécurité routière, à améliorer les services d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets et à soutenir la résilience face aux changements climatiques, la santé publique et la protection contre les tremblements de terre.

Des programmes locaux de modernisation des écoles, des hôpitaux, des bâtiments publics et des installations sportives sont prévus.

Après un soutien record de 2,8 milliards d’EUR à des investissements privés et publics à fort impact en 2020, le président de la BEI confirme son appui à l’action pour le climat et à l’investissement durable en Grèce.

La mise en œuvre de centaines de projets locaux d’investissement urbain durable et de projets d’efficacité énergétique dans les villes de Grèce va commencer, à la suite d’un accord de financement à long terme de 875 millions d’EUR octroyé par la Banque européenne d’investissement, confirmé ce jour par le Premier ministre Mitsotakis et le président de la BEI, Werner Hoyer.

« Alors que la fin de la pandémie se profile, que le rythme de la vaccination s’accélère, je pense qu’il est actuellement très important d’intensifier nos efforts pour façonner l’avenir dans ce contexte post-pandémique. Comme vous le savez, la Grèce a déjà présenté son projet de fonds pour la reprise et la résilience, qui a fait l’objet d’évaluations très positives de la part de l’Union européenne. Et je suis certain qu’il y aura de nombreuses occasions, au-delà des deux accords qui seront signés aujourd’hui, de renforcer notre coopération, de l’approfondir et de faire pleinement participer la BEI au succès de la Grèce », a déclaré Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique.

« Le Groupe BEI est résolu à accélérer l’action en faveur du climat et les investissements urbains durables dans toute la Grèce. Dans les années à venir, le nouveau financement à long terme de 875 millions d’EUR convenu aujourd’hui soutiendra 3 milliards d’euros de nouveaux investissements dans des projets locaux à fort impact, au titre des programmes novateurs Helektra, pour l’efficacité énergétique, et Antonis Tritsis, pour les investissements urbains durables. Ces nouveaux accords représentent le soutien le plus important de la BEI, en 58 ans, en faveur de l’efficacité énergétique et des investissements urbains en Grèce. Ils reflètent l’ampleur des projets et l’ambition de nos partenaires grecs d’accroître les investissements prioritaires, mais aussi leur coopération étroite avec l’équipe de la BEI chargée, à Athènes et à Luxembourg, des investissements en Grèce », a ajouté Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le plus récent soutien de la BEI à l’action pour le climat en Grèce permettra de mobiliser 3 milliards d’EUR de nouveaux investissements pour réduire la consommation d’énergie, diminuer les émissions de carbone, améliorer la santé publique, renforcer la protection contre les tremblements de terre et facilitera la gestion de l’eau et le traitement des déchets, dans le cadre de deux initiatives menées par le ministère de l’environnement et de l’énergie et le ministère de l’intérieur. Le programme Helektra améliorera l’efficacité énergétique des bâtiments publics dans tout le pays, tandis que le programme Antonis Tritsis appuiera l’investissement urbain durable.

Des conventions de financement concernant les premiers prêts de la BEI en faveur de ces deux initiatives ont été signées entre le président du Consignment Deposits and Loans Fund, Dimitrios Stamatis, et le vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce, Christian Kettel Thomsen, lors d’une cérémonie virtuelle à laquelle ont assisté le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, et le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer.

L’importance et l’impact des deux nouveaux programmes d’investissement ont été soulignés par le vice-ministre de l’intérieur, Stelios Petsas, le ministre des finances, Christos Staikouras, par ailleurs gouverneur de la Banque européenne d’investissement, le ministre délégué aux finances, Theodoros Skylakakis, le ministre du développement, Adonis Georgiadis, le ministre de l’environnement et de l’énergie, Kostas Skrekas, et le ministre de l’intérieur, Makis Voridis, ainsi que par les présidents de l’association des régions grecques (ENPE) et de l’union centrale des municipalités de Grèce (KEDE), Apostolos Tzitzikostas et Dimitris Papastergiou.

Christina Giovani, présidente suppléante du Consignment Deposits and Loans Fund, a également participé à la réunion.

500 millions d’EUR pour l’aménagement urbain durable dans toute la Grèce

La BEI accordera un prêt de 500 millions d’EUR sur 25 ans pour soutenir le programme Antonis Tritsis visant à renforcer les investissements urbains durables dans les villes grecques.

Il s’agira notamment de projets visant à améliorer l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, la gestion des déchets, la sécurité routière et la résilience face aux changements climatiques, mais également des projets relatifs aux villes intelligentes, à la protection contre les inondations, à la protection contre les tremblements de terre dans les écoles et à l’amélioration des mesures de santé publique contre le coronavirus.

La nouvelle initiative en faveur de l’investissement urbain durable permettra d’accroître les investissements prioritaires, notamment en matière de rénovation urbaine, et de renforcer le recours aux énergies renouvelables afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et d’attirer les entreprises et les touristes.

L’ensemble du programme est mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et les projets d’investissement admissibles seront gérés par le Consignment Deposits and Loans Fund.

375 millions d’EUR pour réduire les coûts énergétiques et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics

La BEI a également officiellement accepté de fournir 375 millions d’EUR pour soutenir le programme Helektra visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux et des installations sportives.

Ce nouvel investissement permettra d’améliorer l’isolation, de remplacer les équipements de chauffage et de refroidissement obsolètes et de renforcer le recours aux énergies renouvelables. Il contribuera à la réduction des coûts liés à l’énergie et des émissions de carbone dans les bâtiments publics, ainsi qu'à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique de la Grèce et de l’Europe.

Le programme Helektra devrait permettre de réaliser des économies d’énergie d’au moins 30 % dans les bâtiments publics, tout en réduisant la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre.

Ce programme, piloté par le ministère de l’environnement et de l’énergie, sera géré par le Consignment Deposits and Loans Fund.

Poursuite de l’engagement record du Groupe BEI en Grèce

Avant l’annonce, le Premier ministre Mitsotakis, le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, et le vice-président Christian Kettel Thomsen ont évoqué le montant record de 2,8 milliards d’EUR de nouveau soutien aux investissements privés et publics à fort impact en Grèce qui a été convenu l’an dernier entre la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement et les partenaires grecs, ainsi que les priorités fixées pour l’engagement futur du Groupe BEI.