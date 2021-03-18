La BEI et le FEI collaborent avec d'importantes banques roumaines pour renforcer la résilience économique face à la crise sanitaire.

La BEI a simplifié son programme d’investissement dans les universités, qui concerne déjà l’université technique de Cluj et la faculté de médecine de Bucarest.

Des décaissements records à l’appui de projets en Roumanie et une importante réserve de financements futurs dans les secteurs des hôpitaux, de l’éducation, de la sécurité routière et de l’eau.

L’enseignement supérieur, la distribution de l’eau, l’efficacité énergétique et les investissements du secteur privé dans l’ensemble de la Roumanie bénéficieront de plus de 809 millions d’EUR de nouveaux financements de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), selon ce qui a été convenu avec des partenaires publics et privés roumains l’année dernière.

L’engagement du Groupe Banque européenne d’investissement comprend également des financements ciblés visant à garantir aux entreprises roumaines de pouvoir continuer d’investir et de mieux relever les défis liés à la pandémie de COVID-19.

« La pandémie de coronavirus a fait de 2020 une année particulièrement difficile pour la Roumanie, l’Europe et le monde entier. Le Groupe Banque européenne d’investissement a apporté une contribution essentielle pour aider les entreprises de tout le pays à mieux faire face aux défis économiques liés à la pandémie et pour accélérer les investissements prioritaires dans l’enseignement supérieur, la santé, l’eau et l’énergie. L’étroite coopération entre le Groupe BEI et la Roumanie a transformé les perspectives économiques, les infrastructures prioritaires et les services essentiels dans notre pays. L’importante réserve de futurs projets soutenus par la BEI et le FEI en Roumanie s’appuiera sur ce bilan impressionnant », a déclaré Alexandru Nazare, ministre roumain des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« Il est essentiel de veiller à ce que les entreprises continuent d’investir et à ce que les projets prioritaires puissent être mis en œuvre afin de réduire l’impact de la crise sanitaire et de bâtir un avenir meilleur. L’excellente collaboration entre les partenaires publics et privés roumains et les collègues du Groupe Banque européenne d’investissement, notamment nos experts techniques et financiers basés à Bucarest, a une fois de plus permis un soutien porteur de transformation aux investissements dans les domaines économiques, sociaux et climatiques en Roumanie. Dans les années à venir, le nouveau financement de 809 millions d’EUR de la BEI et du FEI convenu en 2020 bénéficiera à des milliers d’entreprises, d’étudiants et de ménages à travers le pays », a ajouté Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Roumanie.

« En 2020, le FEI a fourni plus de 387 millions d’EUR de nouveaux financements aux petites entreprises dans l’ensemble de la Roumanie. Il s’agissait notamment de nouvelles opérations de garantie et de prise de participation, d’un soutien à dix projets locaux de microfinancement et d’un appui à une opération de titrisation synthétique, unique en son genre en Roumanie, visant à accroître le financement par crédit-bail. Les équipes du FEI basées à Bucarest et à Luxembourg restent déterminées à collaborer avec leurs partenaires roumains pour continuer à mobiliser des investissements privés à fort impact en Roumanie », a commenté Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Roumanie, Alain Godard, directeur général du Fonds européen d’investissement, et Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI, ont dévoilé, en début de journée, les détails de l’appui financier et technique primordial qu’accorde le Groupe BEI à des investissements à long terme et prioritaires.

Discussions avec des ministres sur le soutien de la BEI et du FEI aux investissements prioritaires

La confirmation du renforcement de l’engagement du Groupe BEI en Roumanie fait suite à des réunions tenues ces dernières semaines avec Alexandru Nazare, ministre roumain des finances et gouverneur de la Banque européenne d’investissement, ainsi qu’avec les ministres chargés des investissements et des projets européens, de l’énergie et des transports.

Renforcer les investissements du secteur privé et la résilience économique face au coronavirus

Les investissements des entreprises, le crédit-bail aux entreprises agricoles, manufacturières et de services et la garantie d’un accès plus inclusif aux financements dans toute la Roumanie se verront renforcés grâce à un nouvel appui de 633 millions d’EUR au secteur privé convenu entre la BEI, le FEI et des partenaires financiers roumains de premier plan.

Cette aide vise notamment un financement plus souple et plus important des investissements des entreprises, apporté par l’intermédiaire des banques et des institutions financières locales, afin que les entreprises roumaines puissent mieux résister aux pressions pesant sur leur marché et aux défis économiques engendrés par la pandémie de COVID-19.

Le nouvel appui de la BEI aux investissements du secteur privé en Roumanie comprend également une enveloppe de 100 millions d’EUR destinée à accroître la capacité des entrepôts et de la chaîne d’approvisionnement dans tout le pays, ainsi que de nouveaux programmes de prêt visant à garantir un accès des entrepreneurs et des communautés socialement défavorisées à des financements.

La BEI et le FEI ont également soutenu la première opération de titrisation synthétique jamais réalisée en Roumanie, laquelle renforcera le financement spécialisé par crédit-bail et permettra aux entreprises roumaines de moderniser leurs équipements de fabrication et leurs flottes de transport.

Un nouveau rapport fait état de répercussions mitigées de la pandémie de COVID‑19 sur les investissements des entreprises roumaines.

Une nouvelle étude économique de la BEI donne à penser que les entreprises roumaines sont devenues plus pessimistes quant aux perspectives à court terme, tout comme leurs homologues dans le reste de l’UE, et ce pessimisme porte, pour l’essentiel, sur la conjoncture économique.

L’enquête de la BEI sur l’investissement souligne que l’incertitude quant à l’avenir reste citée comme la principale entrave persistante à l’investissement (82 %), suivie par le faible niveau de disponibilité du personnel qualifié (72 %). Les entreprises roumaines sont plus susceptibles que leurs homologues européennes de citer le manque d’infrastructures de transport adéquates comme un obstacle à long terme à l’investissement (63 % contre 40 %).

La nouvelle enquête sur l’investissement montre que les investissements des entreprises sont axés sur le remplacement de bâtiments et d’équipements de production existants et qu’ils sont orientés vers les actifs corporels. Environ un quart (27 %) des entreprises roumaines déclarent avoir abandonné ou retardé leurs plans d’investissement en raison de la crise sanitaire, soit moins que la moyenne de l’UE (35 %).

La même proportion d’entreprises en Roumanie (27 %), c’est-à-dire bien plus que la moyenne de l’UE (18 %), déclarent également poursuivre leurs plans d’investissement, mais à plus petite échelle ou à périmètre réduit. Environ 10 % des entreprises sont confrontées à des contraintes de financement et le recours aux sources de financement internes demeure élevé. L’accès aux financements est plus problématique en Roumanie que dans d’autres pays de l’UE et les entreprises accusant un retard en matière d’investissements dans la transition numérique et l’efficacité énergétique ont encore plus de difficultés à trouver des financements externes.

S’agissant de la perspective d’une transition écologique en Roumanie, les trois quarts des entreprises (75 %) affirment que les changements climatiques ont d’ores et déjà un impact sur leurs activités, ce qui est bien supérieur à la moyenne de l’UE (58 %), tandis que les deux tiers des entreprises (66 %) déclarent avoir déjà investi ou prévu d’investir dans des projets liés au climat, ce qui correspond à la moyenne européenne (67 %). Toutefois, seulement 37 % des entreprises ont réussi à investir dans des mesures visant à renforcer l’efficacité énergétique, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l’UE (47 %).

Accélérer les investissements pour transformer l’enseignement supérieur en Roumanie

L’été dernier, la BEI a lancé son premier programme simplifié de financement de l’enseignement supérieur en Roumanie. Il contribuera à améliorer l’enseignement, la recherche et l’innovation dans les établissements de tout le pays sur la période 2021-2025.

Deux premiers prêts ont été consentis à l’Université technique de Cluj-Napoca et à la faculté de médecine et de pharmacie « Carol Davila » de Bucarest. Dans les années à venir, ces prêts contribueront à accélérer le développement stratégique, à améliorer les installations de recherche et à renforcer l’enseignement au profit des étudiants et des chercheurs.

La BEI discute actuellement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur roumains en vue de soutenir de nouveaux investissements, mais aussi de permettre à des universités de bénéficier de financements à long terme et du savoir-faire technique unique de la BEI en matière d’investissements liés à l’éducation dans toute l’Europe.

Réduire les coûts de chauffage dans les logements et les écoles

L’année dernière, la BEI a continué de soutenir l’efficacité énergétique en Roumanie et a consenti un nouveau prêt de 42 millions d’EUR en faveur des programmes d’investissement dans l’efficacité énergétique de trois arrondissements de Bucarest.

Ces programmes visent à réduire la consommation d’énergie et les factures de chauffage de 900 bâtiments résidentiels et 19 écoles, et les nouveaux financements de la BEI viennent soutenir l’avancée de la mise en œuvre. Ce nouvel appui contribuera au déploiement du plan national d’action en matière d’efficacité énergétique de la Roumanie et de l’initiative de l’UE sur l’utilisation efficace des ressources.

Une importante réserve de projets concernant l’engagement futur de la BEI et du FEI en Roumanie

Ces prochains mois, la BEI prévoit de finaliser son soutien à la construction de trois hôpitaux, d’un hôpital régional d’urgence à Iasi et d’hôpitaux régionaux à Craiova et Cluj.

De nouveaux projets visant à améliorer la sécurité routière dans le pays, des financements à long terme cherchant à développer et moderniser les infrastructures régionales de distribution d’eau, faisant suite à un soutien apporté l’année dernière à des projets liés à l’eau dans les județe de Cluj et Sălaj, ainsi que de nouvelles initiatives visant à soutenir le financement des entreprises et les investissements municipaux sont également prévus.

L’engagement du Groupe BEI en Roumanie

Depuis 1991, la BEI et le FEI ont prêté plus de 17 milliards d’EUR pour des investissements privés et publics porteurs de transformation dans toute la Roumanie.

