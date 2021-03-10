© Shutterstock

L’engagement d’acteurs publics et privés pour rendre l’offre touristique plus attractive en l’adaptant aux nouveaux usages.

M Capital fédère les principaux acteurs économiques de la Côte d’Azur (Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Métropole Nice Côte d’Azur) et la Banque européenne d’investissement (BEI) autour d’un Fonds de dette dédié au développement et à la modernisation de l’industrie touristique du territoire.

Créé à l’initiative de M Capital et construit en partenariat avec la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et la BEI, avec le concours de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, le Fonds Tourisme Côte d’Azur est géré par M Capital.

Il s’agit d’un Fonds de dette de 60 M€ qui réunit des investisseurs publics et privés dans une même démarche d’investissement, visant à favoriser et accélérer la mise en œuvre des projets de création, de rénovation ou de reprise dans le tourisme sur la Côte d’Azur.

L’engagement d’acteurs privés et publics pour un tourisme durable et responsable

Dédié aux entreprises du tourisme de la Côte d’Azur, qu’elles soient privées ou publiques, ce Fonds a pour objectifs d’accompagner la transformation de l’offre touristique sur la Côte d’Azur en valorisant la diversité des expériences et des usages, de s’engager pour un tourisme durable et responsable avec des critères publics et normés et enfin de produire un effet de levier sur les projets du territoire en agrégeant entre 200 et 300 M€ par le biais de co-investissements.

Un dispositif d’ingénierie financière sur-mesure, efficace et inédit.

Le Fonds Tourisme Côte d’Azur est un Fonds de cofinancement, proposant une offre de financement agile et souple, complémentaire de l’offre bancaire. Il est à la fois levier du changement et preuve de l’engagement de tout un territoire pour le développement durable et responsable de l’activité et de l’attractivité touristique de la région Côte d’Azur. Les financements accordés pourront aller jusqu’à 2,5 M€ par projet, le plan d’investissement prévoyant 10 à 15 investissements chaque année.

Les secteurs d’activité ciblés sont larges : hôtellerie et restauration, montagne, nautisme, œnotourisme, parfumerie, culture, nouvelles expériences touristiques, tourisme d’affaires, sport et bien-être, etc. avec comme point commun leur caractère durable et responsable.

« La Banque européenne d’investissement se félicite de participer au financement de ce nouveau fonds à destination d’entreprises durement touchées par les effets de la crise sanitaire, déclare Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Grâce à ce soutien financier, les PME de ce secteur d’activité capital pour l’économie de la Côte d’Azur vont bénéficier d’un outil adapté pour les aider à continuer à investir dans des projets touristiques présentant une forte dimension durable et responsable. »

« La levée de ce Fonds de dette est une nouvelle étape importante dans le développement de notre activité Private Debt, dont le montant sous gestion est désormais de près de 200 M€, précise David Aversenq, Directeur Général associé M Capital. Le Fonds Tourisme Côte d’Azur matérialise notre forte présence en région Sud et en particulier sur la Côte d’Azur où M Capital est un des investisseurs les plus actifs depuis plus de 15 ans. M Capital se félicite d’avoir pu fédérer autour de cette initiative des investisseurs institutionnels aussi prestigieux que la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, acteur majeur du financement sur le territoire, et la Banque Européenne d’Investissement qui nous renouvelle sa confiance après son investissement dans notre précédent fonds de dette, le Fonds Tourisme Occitanie. Nous remercions également la Métropole Nice Côte d’Azur et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour leur implication et leur présence au tour de table. Avec un deal flow conséquent, nous sommes enthousiastes et confiants. Nous travaillons déjà au débouclage de plusieurs opérations».

Pour Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, « la Métropole Nice Côte d’Azur, qui s’étend de la mer à la montagne possède des atouts touristiques majeurs. On peut déjeuner le matin face à la mer et skier l’après-midi. Quel autre territoire offre une telle variété ? Notre engagement dans ce Fonds Tourisme Côte d’Azur s’inscrit dans notre volonté de soutenir un fleuron de notre économie fortement ébranlé par les conséquences de la crise sanitaire. Plus que jamais il va nous falloir être innovant, résilient et solidaire pour surmonter ensemble cette épreuve, maintenir et même créer des emplois. Et je salue ici cette initiative qui va participer aux solutions qui nous permettront, une fois sortis de cette crise, de renouer avec une croissance que je souhaite écologiquement durable».

« Ce nouveau dispositif témoigne de la volonté forte de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur d’affirmer son soutien à un secteur d’activité des plus porteurs du territoire et de renforcer le développement de l’attractivité touristique avec l’ensemble des acteurs de la filière », confirme Claude Valade, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.

« Notre objectif est de soutenir et d’accélérer la mise en œuvre de projets de création, de rénovation ou de reprise, dans un contexte de crise qui rebat les cartes d’une industrie où les acteurs doivent évoluer pour réussir la reprise », souligne Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur.

En savoir + : www.fondstourismecotedazur.fr

Informations générales

M CAPITAL

Notre mission : Réconcilier sens et rentabilité.

M Capital développe un modèle d’investissement unique pour investir dans des entreprises qui contribuent à créer de nouvelles économies en croissance, résilientes et inclusives.

Nous imaginons et déployons des solutions d’investissement durables qui permettent aux investisseurs privés et publics de financer et de transformer des actifs de l’économie réelle.

En tant qu’investisseur à impact, nous concevons des stratégies nouvelles, capables de générer un maximum d’externalités positives et à ce titre :

Réduire l’empreinte carbone

Favoriser la mixité sociale

Favoriser l’économie circulaire et la création d’emplois

M Capital Private Debt développe un modèle de crédit unique en mobilisant des capitaux mixtes (publics & privés) pour accompagner la transformation des PME et ETI françaises et la mutation de l’économie.

Nos crédits sont complémentaires des financements bancaires traditionnels offrant plus d’agilité et souplesse aux entrepreneurs et aux collectivités que nous accompagnons.

Le Fonds Tourisme Côte d’Azur est le 2eme Fonds de Dette géré par M Capital Private Debt, après le Fonds Tourisme Occitanie (www.fondstourismeoccitanie.fr), doté de 111M€.

CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR

La Caisse d'Epargne Côte d’Azur est une banque coopérative au service de sa région. Elle accompagne près de

700 000 clients dont 161 0000 sociétaires au sein de 149 agences, 5 banques privées et 8 centres d’affaires, grâce à la mobilisation et à l’écoute de ses 1656 collaborateurs.

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur rayonne sur 2 départements, les Alpes- Maritimes et le Var, ainsi que sur la Principauté de Monaco. Elle accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et collectivités locales. Elle soutient également les filières porteuses du territoire grâce à ses structures dédiées au nautisme, à l’immobilier d’exception, à la viticulture, à la parfumerie et au tourisme.

Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les domaines : assurance, collecte et gestion de l’épargne, versement des crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers. La Caisse d’Epargne Côte d’azur fait partie du Groupe BPCE, issu du rapprochement des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires

METROPOLE NICE COTE D’AZUR

Depuis sa création en janvier 2012, la Métropole Nice Côte d'Azur, qui rassemble 49 communes et 550 000 habitants, mène une politique ambitieuse qui s’appuie sur un territoire attractif allant des rives de la Méditerranée aux cimes du Mercantour. Terre d’innovation qui voit fleurir des start-up prometteuses et accueille de grands groupes internationaux sur des sites modernes et ultra-connectés, la Métropole est aussi forte de son tourisme, véritable locomotive économique qui se décline à travers une offre authentique et de qualité conforme à ses engagements en matière de développement durable. En participant au Fonds Tourisme Côte d’Azur, la Métropole s’engage dans une démarche qui traduit sa volonté d’accompagner les chefs d’entreprises qui œuvrent pour maintenir le territoire au plus haut niveau de service touristique.

CCI NICE COTE D’AZUR

La Côte d’Azur est une destination historique du tourisme mondial qui accueille chaque année 11 millions de visiteurs venant apprécier une région unique, allant du littoral de la Méditerranée aux cimes des Alpes. Ce tourisme sportif, maritime, de montagne, événementiel culturel et d’affaires et représente 10 Mds€ de chiffre d’affaires et 75.000 emplois directs. C’est pour cela que la CCI Nice Côte d’Azur a créé une #FilièreTourisme06 dont les missions sont de :

Accroître la performance et la compétitivité des TPE tourisme

Soutenir l’attractivité de la destination Côte d’Azur

Animer, développer et contribuer au rayonnement économique

Face aux enjeux présents et futurs, la destination Côte d’Azur doit imaginer le modèle économique du tourisme de demain et la CCI Nice Côte d’Azur, acteur économique de proximité du territoire azuréen, veut accompagner les entreprises dans la mutation de leur offre touristique.

La CCI Nice Côte d’Azur a ainsi souhaité s’associer au fonds Tourisme Côte d’Azur, doté de 44 M€.

Dans un contexte de crise où les acteurs doivent évoluer pour réussir la reprise, notre objectif est de soutenir et d’accélérer la mise en œuvre de projets de création, de rénovation ou de reprise en finançant une quarantaine de projets. Cette participation au Fonds Tourisme Côte d’Azur témoigne de notre engagement pour favoriser la relance, développer l’attractivité, la compétitivité et l’innovation du secteur.