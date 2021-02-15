© Shutterstock

La BEI apporte un financement de 50 millions d’euros à Forsee Power afin de contribuer à l’émergence d’un champion de la batterie en Europe.

Ce second prêt, après un premier apport de 20 millions d’euros fin 2017 dans le cadre du plan Juncker, permettra de financer l'élargissement de sa gamme de produits destinés aux véhicules 100% batteries, hybrides hydrogènes ou hybride thermiques

Il va faciliter le développement de produits pour de nouveaux marchés et renforcer la capacité de fabrication de Forsee Power.

Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligentes pour les marchés de l'électromobilité, annonce la réalisation d'un financement de 105 millions d'euros pour accompagner sa croissance sur les nouveaux marchés de l'électromobilité et de nouvelles géographies. Ce financement comprend notamment un prêt de 50 millions d'euros accordé par la Banque européenne d'investissement (BEI).

La confiance en l’électromobilité pour limiter l’impact sur le climat

La signature de ce prêt confirme la volonté de l’Union Européenne de contribuer, au travers de la BEI, à l’émergence d’un champion de la batterie en Europe et de développer le marché contribuant à réduire les émissions de CO 2 , en faveur du climat. Il vient en complément des financements significatifs, obtenus en 2020, par les actionnaires de Forsee Power et les banques. Cet apport conséquent de105 millions d’euros au total, a déjà permis de lancer le développement de nouvelles batteries ultra plates et d’améliorer la performance industrielle de son usine à proximité de Poitiers. Il va également faciliter le développement sur le long terme des activités commerciales sur de nouveaux segments et le maintien des efforts R&D du Groupe.

Christophe Gurtner, PDG de Forsee Power est fier de rappeler que Forsee Power « dispose de la gamme de batteries la plus complète sur les marchés du transport et a déjà signé des contrats majeurs de fournitures de batteries auprès de constructeurs de bus de premier plan dont CNHI (Iveco, Heuliez), Alstom (Aptis), CaetanoBus au Portugal et Wrightbus au Royaume Uni. » Le Groupe prend également position sur les marchés du rail (Alstom/ TER Regiolis et SOCOFER) et des véhicules industriels (Kubota).

« Ce financement est une formidable opportunité pour le Groupe de consolider son savoir-faire et d’élargir ses offres en systèmes batteries intelligents et durables. Le transport électrique ne doit pas seulement être le transport de demain, il doit surtout être celui d’aujourd’hui ! C’est le seul moyen d’atteindre les objectifs des Accords de Paris sur le climat » poursuit-il.

« Les investissements en faveur du climat et de l’innovation ont été au cœur de notre mobilisation en 2020 et c’est avec une grande motivation que nous accompagnons à nouveau Forsee Power dans son développement après un premier financement fin 2017 dans le cadre du plan Juncker », assure Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI. « Nous avons la conviction que le secteur de l’électromobilité peut sans cesse se réinventer et être toujours plus performant, et notre volonté est de soutenir ce marché extrêmement porteur en Europe ».

Accompagner la croissance de Forsee Power

Le Groupe fournit des batteries durables, à haute performance, pour des constructeurs du monde entier, fabricants de véhicules électriques légers, des véhicules utilitaires, des bus, des véhicules non routiers, des véhicules ferroviaires et des navires (hors voitures, les constructeurs automobiles fabriquent le plus souvent leurs propres systèmes batteries). Avec son activité historique Industrial Tech, Forsee Power conçoit également des systèmes de batteries pour les technologies industrielles portables. Ce sont les technologies médicales et de bien-être, la robotique, les appareils électroménagers et les dispositifs de sécurité.

Ce prêt de 50 millions d'euros signé avec la BEI permettra de financer le développement stratégique du Groupe Forsee Power au travers de l'élargissement de sa gamme de produits destinés aux véhicules 100% batteries, hybrides hydrogènes ou hybride thermiques. Le Groupe, pourra ainsi renforcer son offre de systèmes de batteries sur des segments de marché déjà adressés et développer des produits pour de nouveaux marchés, comme le transport non routier (véhicules de construction et agricoles) ou les véhicules utilitaires urbains légers.

Il va permettre également d’augmenter la capacité de fabrication et d’assurer le besoin en fonds de roulement pour répondre au carnet de commandes et permettra notamment l’extension de la portée du marché grâce à un renfort des dépenses dans les efforts de marketing et de vente. Doté d’une capacité de production installée de 1 GWh, extensible à 4 GWh, Forsee Power est bien positionné pour accompagner l’électrification de toutes les mobilités.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires).

Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance.

Forsee Power propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.